Tекст: Катерина Туманова

«ЕС стремится стать оборонной организацией, игнорируя нейтралитет некоторых государств-членов, а также недостаточную правовую основу для столь амбициозного процесса. Предлагаемое создание европейской армии численностью 100 тыс. человек не имеет никакой правовой базы», – сказал он ТАСС.

Картайзер назвал эти процессы тревожными тенденциями, так как Брюссель постоянно превышает свои полномочия, реализуя федералистскую повестку, что проявляется в различных сферах, включая оборону, здравоохранение и жилищную политику.

Евродепутат отметил, что примеров нарушения договоров немало, как, например, введение общего долга, что запрещено.

Он подчеркнул, что Евросоюз и большинство его стран-участниц отвергают любые изменения договоров, осознавая, что население не поддержало бы федералистскую и милитаристскую политику на референдумах.

Для сокрытия нарушений Брюссель, по словам Картайзера, стал вводить «инструменты цензуры для контроля над социальными сетями».

«Социальные сети более свободны, потому все чаще подвергаются цензуре с помощью правовых механизмов, таких как «Акт о цифровых услугах», планируемый «контроль чатов» и другие меры», – пояснил он.

При этом вышеописанных мер недостаточно и к внедрению предложен так называемый «щит демократии» для контроля избирательных процессов.

Картайзер приводит в пример аннулирование демократических выборов и последующее отстранение успешного кандидата от участия в выборах в Румынии.

«Вот, на что ЕС способен и что он намерен делать. Аналогичным образом ЕС активно поддерживал манипуляции на последних выборах в Молдавии», – подытожил евродепутат.

