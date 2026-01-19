  • Новость часаПриставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
    Почему планы США по Гренландии больше всего пугают Прибалтику
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Валиева объявила о возвращении на лед
    Европа оказалась на грани критической зависимости от газа из США
    ЕС задумался о применении против США «торговой базуки»
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины
    В России появится национальный штаб по искусственному интеллекту
    Мнения
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Чтобы никто не мог отменить Новый год

    Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    19 января 2026, 10:45 • Новости дня

    Politico: Европа задумалась о разводе с Америкой

    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Недавние угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы из-за Гренландии вызвали в Европе активные обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности, сообщает Politico.

    Трамп вновь оказался в центре внимания европейских лидеров после того, как пригрозил ввести штрафные тарифы против стран, которые попытаются помешать его планам по Гренландии, сообщает Politico.

    Для многих правительств Европы этот шаг стал «последней каплей» в и без того напряжённых отношениях с Соединёнными Штатами. Дипломаты называют попытку аннексии датской территории «безумной» и считают, что Европа должна ответить на это жёстко.

    Один из европейских дипломатов заявил: «Я думаю, это воспринимается как шаг, который зашёл слишком далеко». По его словам, Европа долгое время критиковалась за мягкость по отношению к Трампу, однако сейчас наступил момент, когда необходимо провести красные линии. Высокопоставленные чиновники в Евросоюзе выразили мнение, что больше нет смысла ждать изменений во внешней политике США, и призвали к скоординированному переходу к новым реалиям.

    Сейчас европейские лидеры обсуждают варианты «развода» с США и создание собственной системы безопасности, в которой у Соединённых Штатов будет лишь опциональная роль. Страны Евросоюза и союзники, не входящие в ЕС, такие как Британия и Норвегия, уже работают в тесном контакте, поддерживая инициативы по Украине и координируя ответы на действия американского президента. В эти неформальные группы, получившие название Washington Group, входят такие лидеры, как Кеир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен.

    Эскалация Трампа вокруг Гренландии стала поворотным моментом: даже обычно сдержанный Стармер в телефонном разговоре с Трампом назвал тарифные угрозы «неправильными». У европейцев укрепилось понимание, что им предстоит строить будущую архитектуру безопасности самостоятельно, а НАТО теряет прежнее значение.

    Тем временем Евросоюз обсуждает создание постоянной армии численностью 100 тыс. человек и формирование Европейского совета безопасности с участием Британии. Ожидается, что в ближайшие дни лидеры ЕС проведут экстренный саммит для выработки общей позиции в ответ на действия США. Как отметила фон дер Ляйен после переговоров с коллегами и генсеком НАТО, Европа намерена «твёрдо защищать» Гренландию и проявить «непоколебимость и решимость» в вопросах европейской солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии, отдавая предпочтение переговорам с США.

    Евросоюз приостановил процедуру ратификации торгового соглашения с США из-за угроз со стороны Вашингтона.

    18 января 2026, 17:56 • Новости дня
    Бундесвер заявил об успешном завершении миссии в Гренландии
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкие военные заявили о выполнении задач в рамках миссии в Гренландии, отметив положительный опыт сотрудничества с датскими коллегами.

    Бундесвер завершил выполнение задачи в рамках миссии в Гренландии, передает ТАСС. Представитель миссии ВС ФРГ подполковник Петер Милевчук заявил: «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки». По его словам, сотрудничество с датскими военными было «очень позитивным и конструктивным».

    Милевчук отметил, что группа немецких военных теперь возвращается домой с собранными результатами. Он добавил, что все цели первой фазы миссии были достигнуты, несмотря на то, что изначально ожидался более продолжительный срок пребывания в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из 15 военнослужащих бундесвера покинула Гренландию и вылетела из Нуука.

    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.


    18 января 2026, 23:20 • Новости дня
    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Принято решение о приостановке процедуры ратификации торгового соглашения между Евросоюзом и США из-за угроз со стороны Вашингтона, сообщил Манфред Вебер – глава Европейской народно партии, ведущей фракции Европарламента.

    Вебер подчеркнул, что приостановка ратификации торгового соглашения стала первым четким сигналом Вашингтону, решение было принято «минувшей ночью», передает ТАСС.

    «Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», – сказал Вебер, добавив, что глава американского государства «минувшей ночью многое потерял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран из-за спора о Гренландии. Европейская народная партия объявила, что намерена потребовать пересмотра тарифного соглашения между Евросоюзом и США.

    Весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США. При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    19 января 2026, 09:50 • Новости дня
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично поинтересовался, поняли ли «болваны» в Европе суть слогана президента США Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) пост, в котором обратился к европейским политикам, передает РИА «Новости».

    В сообщении он провел параллель между лозунгом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и возможными последствиями для Европы.

    Медведев написал: «Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?».

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Евросоюз рассматривает возможность ответных мер против США, включая пошлины на сумму 93 млрд евро.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение пошлин против стран Евросоюза из-за Гренландии может спровоцировать ухудшение отношений между Европой и США.

    18 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии

    Политолог Рар: Европа в вопросе Гренландии сделает ставку на оппонентов Трампа внутри США

    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран Европы.

    «Трамп сильно обиделся на европейских лидеров, которые «посмели» отправить нескольких солдат в Гренландию для воспрепятствования военному захвату территории со стороны США. Шаг этот был исключительно символическим. Тем не менее глава Белого дома разгневался и решил вести пошлины – как возмездие против строптивых союзников», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Думаю, европейские страны из-за страха раскола в НАТО в ближайшее время отзовут свой персонал с датского острова. Тем более там отсутствует всякая инфраструктура вроде казарм для принятия военных. А спать в палатках холодно. В Европе, однако, надеются, что оппозиционный настрой к американскому лидеру в части истеблишмента и ряде институтов перерастет в запрет нападения на Гренландию», – указал он.

    «Что касается украинского кризиса, то нелояльное поведение европейских партнеров развязывает Трампу руки с тем, чтобы искать примирение на Украине через прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обходя и деморализуя лидеров стран Европы», – детализировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    «США открыты для немедленных переговоров с Данией и/или любой из этих стран, которые подвергли себя риску, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту, на протяжении многих десятилетий», – сказал он.

    Пошлины вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Они поставят под угрозу недавно заключенные торговые соглашения с Евросоюзом и Британией, предупреждают в европейском экспертном сообществе. Послы 27 стран Евросоюза соберутся в воскресенье на экстренное совещание.

    Трамп ранее часто сетовал на то, что США субсидируют безопасность союзников по НАТО, а совсем недавно заявил, что Америка должна контролировать Гренландию, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России.

    Дания и Гренландия, где в субботу прошли протесты против США, осудили угрозы Трампа и призвали Белый дом пересмотреть свой подход. Все восемь союзников по НАТО, в отношении которых введены пошлины, выразили солидарность с Копенгагеном.

    Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что сенаторы-демократы заблокируют введение пошлин. «Безрассудные тарифы Трампа уже привели к росту цен и нанесли ущерб нашей экономике», – приводит The Hill слова законодателя.

    Стоит отметить, что все восемь членов НАТО, против которых Трамп решил ввести пошлины за Гренландию, являются главными странами «коалиции желающих» – союзников Украины. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что американский лидер скоро признает этот европейский проект главной помехой урегулированию украинского кризиса.

    19 января 2026, 00:57 • Новости дня
    @ Thomas Trutschel/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Восемь стран НАТО после угрозы президента США Дональда Трампа ввести против них пошлины выпустили совместное заявление, в котором выразили поддержку Гренландии, заявление опубликовано шведским правительством.

    Заявление сделали Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Британия. Власти этих государств подчеркнули, что действия США могут привести к опасным последствиям для международных отношений, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что военные учения Arctic Endurance в Гренландии не несут угрозы другим странам. «Как члены НАТО мы привержены укреплению безопасности Арктики... Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дании и народом Гренландии...», – говорится в сообщении. Страны собираются действовать совместно для координации реакции на торговые меры США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о введении 10% пошлин на импорт из восьми стран НАТО. Тарифы грозят Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландам, Финляндии и Британии. Пошлины, как заявили в Вашингтоне, будут действовать до достижения соглашения о покупке Гренландии.

    19 января 2026, 08:51 • Новости дня
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины

    Guardian: Возможная покупка Гренландии США ослабит позиций ЕС для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная покупка Гренландии Соединенными Штатами, о чем ранее заявлял Дональд Трамп, может стать катастрофическим сигналом для Украины, сообщает The Guardian.

    Издание пишет, что возможная покупка Соединёнными Штатами Гренландии, входящей в состав Дании, станет катастрофическим сигналом для Украины, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в публикации, обсуждение сделки было инициировано президентом США Дональдом Трампом, и подобные уступки по продаже территории страны-члена ЕС вызывают серьёзные опасения.

    В материале приводится мнение о том, что «уступки в рамках навязываемой продажи территории страны-члена ЕС пошлют Украине катастрофический сигнал о ЕС как о геополитическом акторе и его приверженности обязательствам». Отмечается, что Гренландия хотя и вышла из состава Европейского сообщества в 1985 году, всё ещё ассоциируется с ЕС.

    Ранее в The New York Times подчеркивалась значительная зависимость Европы от США в вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала не раздувать напряженность из-за Гренландии и подчеркнула, что главная драма сейчас разворачивается на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин против стран ЕС по вопросу Гренландии может привести к ухудшению отношений между Европой и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что спор по Гренландии не должен отвлекать НАТО от оказания помощи Киеву.

    Эксперты видят в давлении Дональда Трампа на европейские страны новые возможности, которые могут ускорить урегулирование ситуации на Украине.

    18 января 2026, 12:56 • Новости дня
    В Венгрии призвали Каллас уйти в отставку после слов о России и Гренландии

    Аналитик Кошкович призвал Каллас уйти в отставку из-за слов о Гренландии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал главу дипломатии ЕС Каю Каллас уйти в отставку на фоне ее высказываний о России и Гренландии.

    В соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) Кошкович написал: «Кая… Сделай всем одолжение и уйди в отставку», передает РИА «Новости».

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X.

    В воскресенье Кая Каллас сообщила, что спор вокруг Гренландии не должен отвлечь внимание НАТО от помощи Киеву. Она выразила опасение, что конфликт между США и ЕС способен привести к обнищанию Европы и Америки. По ее мнению, что Россия и Китай получают выгоду от разногласий между странами Запада.

    18 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Эксперт: Лидеры Европы попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов

    Политолог Ткаченко: Лидеры Европы попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов

    Эксперт: Лидеры Европы попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов
    @ Henrik Josef Boerger/DPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа на фоне введения тарифов главой Белого дома Дональдом Трампом попытается сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов. Брюссель сделает ставку на юридическую сторону вопроса и недопустимость разрыва прошлогодней экономической сделки с Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп объявил о введении 10-процентных пошлины на импорт из восьми стран НАТО.

    «Думаю, реакция Европы будет осторожной, хотя шок в Брюсселе сегодня совершенно невероятный. Европейские институты будут изучать имеющуюся правовую базу, указывая, что тарифы, по сути, отменяют прошлогоднюю торговую сделку между ЕС и США», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Собеседник напомнил, что Манфред Вебер, глава Европейской народной партии, уже заявил, что из-за угроз Трампа «согласование сделки невозможно», а одобрение снижения тарифов на американские товары должно быть заморожено.

    «Эта сделка была результатом очень тяжелых переговоров и потерей лица председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В итоге же Европа получает новый тяжелый удар. И все это происходит на фоне угрозы европейскому суверенитету, потери контроля территорий, безопасности Северной Атлантики», – отметил спикер.

    «Кроме того, Европа полностью порвала связи с Россией и состоит в напряженных отношениях с Китаем. Попытки Брюсселя создать благоприятный торговый режим в Латинской Америке также буксуют и рискуют быть сорванными под нажимом французских и восточноевропейских аграриев. В этой ситуации европейские лидеры попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов», – продолжил аналитик.

    «Брюссель надеется решить вопрос в юридической плоскости с помощью заявлений в профильные международные, европейские и американские инстанции. Их позиция состоит в том, что сейчас работает Единое европейское экономическое пространство. В каждом товаре ЕС заложена солидная добавочная стоимость производителей из других стран. Следовательно, тарифы Трампа бьют по всей Европе, а не только по восьми указанным государствам», – уточнил он.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    «США открыты для немедленных переговоров с Данией и/или любой из этих стран. Они подвергли себя риску, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту на протяжении многих десятилетий», – сказал он.

    Пошлины вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Они поставят под угрозу недавно заключенные торговые соглашения с Евросоюзом и Британией, предупреждают в европейском экспертном сообществе.

    Трамп ранее часто сетовал на то, что США субсидируют безопасность союзников по НАТО, а совсем недавно заявил, что Америка должна контролировать Гренландию, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России.

    Дания и Гренландия, где в субботу прошли протесты против США, осудили угрозы Трампа и призвали Белый дом пересмотреть свой подход. Все восемь союзников по НАТО, в отношении которых введены пошлины, выразили солидарность с Копенгагеном. Послы 27 стран Евросоюза соберутся в воскресенье на экстренное совещание.

    Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что сенаторы-демократы заблокируют введение пошлин. «Безрассудные тарифы Трампа уже привели к росту цен и нанесли ущерб нашей экономике», – приводит The Hill слова законодателя.

    Стоит отметить, что все восемь членов НАТО, против которых Трамп решил ввести пошлины за Гренландию, являются главными странами «коалиции желающих» – союзников Украины. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что американский лидер скоро признает этот европейский проект главной помехой урегулированию украинского кризиса.

    18 января 2026, 14:39 • Новости дня
    Мировые лидеры собрались в Швейцарии для обсуждения будущего нестабильного мира

    Tекст: Дарья Григоренко

    В швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум, где главной интригой станет участие американского лидера Дональда Трампа и обсуждение его возможных шагов на мировой арене, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, в Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум, который собрал мировых лидеров, представителей бизнеса и гражданского общества для обсуждения ключевых проблем современности – от войн и экономики до искусственного интеллекта и геополитики.

    Главным гостем Давоса стал президент Дональд Трамп, прибывший с внушительной делегацией, в которую вошли министр финансов Скотт Бессент и специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

    Как отмечают американские и европейские аналитики, на форуме обсуждаются такие темы, как конфликт между Россией и Украиной, перспективы мировой торговли, угроза вторжения Китая на Тайвань и нестабильность на Ближнем Востоке из-за протестов в Иране. Франсуа Олланд, бывший президент Франции, в интервью подчеркнул: «Дональд Трамп – президент США, и любой президент этой страны влияет на весь мир». По его словам, Трамп использует угрозу силы для достижения экономических целей, но не стремится развязывать новые войны.

    Американская консалтинговая компания Eurasia Group в свежем докладе назвала США главным источником глобальных рисков в 2026 году. По мнению главы Eurasia Group Иана Бреммера, Вашингтон все меньше склонен к роли «глобального полицейского» и инициатора свободной торговли, а Трамп лишь ускоряет эти процессы. Эксперты полагают, что ограничения внутри политической системы США будут сдерживать действия президента, несмотря на его влияние.

    В сфере торговли бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик ожидает, что Трамп продолжит использовать тарифы как основной инструмент давления; Верховный суд США готовится рассмотреть законность введенных пошлин. При этом США составляют только около 14% мировой торговли, а их партнеры все чаще заключают сделки друг с другом, как это недавно сделали Евросоюз и страны Южной Америки.

    Одной из ключевых тем форума остается энергетика: профессор Гарвардского университета Меган О’Салливан отметила, что после начала спецоперации на Украине цены на энергоносители резко выросли, а конкуренция между державами усилилась. Китай, по оценке профессора Дэвида Шамбо, продолжит инвестировать в технологии и укреплять позиции на глобальных рынках; страна готовится к визиту Трампа весной.

    В Иране в начале 2026 года вспыхнули массовые протесты на фоне экономического кризиса, а часть демонстрантов требует возвращения к монархии. Франсуа Олланд считает, что возможные перемены в Иране могут радикально изменить ситуацию на всем Ближнем Востоке, вернув стабильность региону.

    Всемирный экономический форум, зародившийся как встреча бизнес-лидеров в 1971 году, превратился в масштабную платформу для обмена мнениями между мировыми лидерами, экспертами и журналистами. Однако, по признанию участников, за кулисами форум остается местом деловых договоренностей и стратегического нетворкинга, а перевод разговоров элиты в реальные действия по-прежнему вызывает сложности.

    Накануне дипломаты из ЕС сообщили, что в воскресенье в Брюсселе состоится экстренное совещание послов стран Евросоюза из-за угроз США ввести новые пошлины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию, чтобы подготовиться к учебным маневрам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными. Вашингтон заявил, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». США объявили о введении 10-процентных пошлин на товары из этих стран.

    19 января 2026, 10:02 • Новости дня
    Фицо удивился смене риторики ЕС по России после запрета пролета на парад Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо отметил, что страны ЕС, недавно запретившие воздушный коридор для пролета на парад Победы, теперь обсуждают диалог с Москвой.

    Роберт Фицо сообщил о перемене риторики ряда стран ЕС, не разрешивших в мае 2025 года пролет над своей территорией для участия в параде Победы в Москве, передает ТАСС.

    По его словам, несколько месяцев назад эти страны запрещали пролет самолетов, направлявшихся на торжества в честь победы над фашизмом, а теперь стали говорить о необходимости диалога с Москвой и президентом России Владимиром Путиным.

    Фицо лично посетил российскую столицу в мае, где участвовал в параде Победы на Красной площади, официальном приеме в Кремле и церемонии возложения цветов на Могилу Неизвестного Солдата. На мероприятиях 9 мая он был с нагрудным значком с логотипом 80-летия Победы.

    При этом прибалтийские страны и Польша приняли решение закрыть небо для самолетов президента Сербии Александра Вучича и самого Роберта Фицо при их перелете в Москву на парад.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Евросоюзом.

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности общения с Россией для создания новой архитектуры безопасности.

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что урегулирование на Украине невозможно без диалога о безопасности Европы.

    19 января 2026, 10:35 • Новости дня
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    @ Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии, критикуя Данию за бездействие.

    США намерены устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, заявил Дональд Трамп в Truth Social.

    По его словам, такие меры принимаются на фоне бездействия Дании, которая не смогла справиться с этой проблемой.

    «НАТО на протяжении 20 лет говорит Дании: «Вы должны устранить российскую угрозу для Гренландии». Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!» – написал Трамп в своей соцсети.

    Он подчеркнул, что США собираются взять инициативу в вопросе безопасности этого региона.

    Глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен заявил, что считает Россию главным источником риска для Гренландии.

    Трамп отметил, что Дания не справится с защитой Гренландии и этого недостаточно для сдерживания России и КНР.

    Посол России в Дании Владимир Барбин подчеркнул, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    19 января 2026, 01:58 • Новости дня
    FT: ЕС рассматривает возможность введения пошлин против США на 93 млрд евро
    @ Giovanni Guarino/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз рассматривает возможность ответных шагов против США из-за ситуации вокруг Гренландии, включая пошлины на сумму 93 млрд евро, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

    По данным Financial Times, в ЕС «рассматривают возможность введения в отношении США пошлин на сумму 93 млрд евро или ограничения доступа американских компаний на рынок блока в ответ на угрозы Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО, выступающих против его кампании по захвату Гренландии», передает РИА «Новости».

    Эти шаги обсуждались в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, где запланированы встречи европейских лидеров с президентом США, передает ТАСС.

    «Если это продолжится, и [Трамп] будет использовать чисто мафиозные методы, то под рукой есть ясные инструменты возмездия», – сказал один из европейских дипломатов. При этом в ЕС намерены «публично призывать к спокойствию и дать ему возможность сделать шаг назад». Собеседник издания отметил, что Брюссель намерен действовать по принципу «кнута и пряника». Большинство стран ЕС выступают за дипломатическое урегулирование разногласий, прежде чем угрожать Вашингтону ответными действиями.

    Другой источник подчеркнул, что необходимо снизить уровень напряженности. Еще один чиновник выразил надежду, что угроза ответных мер сможет усилить давление на администрацию Трампа со стороны американских конгрессменов, отметив: «Ситуация уже не оставляет пространства для компромиссов, поскольку мы не можем передать Гренландию. Разумные американцы также знают, что он только что открыл ящик Пандоры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о введении 10% пошлин на импорт из восьми стран НАТО из-за спора о Гренландии. Пошлины вступят в силу первого февраля и увеличатся до 25% с июня.

    19 января 2026, 10:41 • Новости дня
    ЕС задумался о применении против США «торговой базуки»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Планы Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на товары из восьми стран НАТО ради сделки по покупке Гренландии вызвали резкую реакцию в Европе, где обсуждается применение нового торгового инструмента, который может ограничить доступ американских компаний к единому рынку ЕС, сообщает Axios.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести с 1 февраля 10-процентные тарифы на товары из Франции, Германии, Британии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, если не будет достигнута сделка по покупке Гренландии, сообщает Axios.

    К июню тарифы могут вырасти до 25%. Эти меры поставили под угрозу соглашение о свободной торговле США и ЕС, которое Трамп ранее называл «самой крупной сделкой в истории».

    В ответ президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других европейских лидеров призвали Евросоюз впервые применить экономический «противокоэрционный инструмент» 2023 года. Этот механизм может ограничить доступ американским компаниям на рынок ЕС и резко усилить торговую напряженность. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые тарифы способны спровоцировать «спираль» экономического противостояния, но подчеркнула: «Европа останется единой, скоординированной и будет защищать свой суверенитет».

    Руководители Швеции, Германии, Норвегии и Нидерландов назвали действия Трампа «шантажом». В совместном заявлении восемь стран пообещали действовать едино и слаженно в ответ на угрозы. Манфред Вебер, лидер крупнейшей фракции Европарламента, заявил, что одобрение торгового соглашения с США «невозможно на данном этапе» и что нулевые тарифы на американские товары должны быть приостановлены.

    По мнению главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас, Трамп, пытаясь якобы защитить Гренландию от Китая и России, наоборот, создает благоприятные условия для их влияния на Западе из-за торговых разногласий между союзниками. Она также подчеркнула, что вопросы безопасности Гренландии должны обсуждаться внутри НАТО, а тарифы лишь ослабляют обе стороны.

    Министр финансов США Скотт Бессент в эфире NBC News заявил, что приобретение Гренландии необходимо для безопасности, добавив: «Европейцы демонстрируют слабость, США – силу». Европейские лидеры в экстренном порядке обсуждают ответные меры на угрозу Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии, отдавая предпочтение переговорам вместо немедленных мер против США.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией.

    Евросоюз рассматривает возможность ответить пошлинами на сумму 93 млрд евро.

    18 января 2026, 14:43 • Новости дня
    Евросоюз начал обсуждать меры против США из-за новых пошлин

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские лидеры рассматривают возможность жесткого ответа на введенные президентом США Дональдом Трампом тарифы против стран, поддержавших Гренландию, обсуждается применение торговых инструментов, сообщают СМИ.

    Европейские лидеры обсуждают возможность ответных мер на решение Трампа ввести тарифы против стран, поддержавших Гренландию, сообщает Politico.

    Ранее Европа воздерживалась от жёстких шагов в ответ на давление США, опасаясь возможного выхода Соединённых Штатов из НАТО. Однако, по мере того как Трамп усиливает свои требования по Гренландии, в ЕС растёт поддержка идеи более решительных контрмер, сообщает издание.

    Глава фракции «Обновляя Европу» в Европарламенте Валери Хайер призвала готовиться к «целенаправленным и соразмерным ответным мерам», подчёркивая, что «активация Инструмента противодействия экономическому давлению должна быть явно рассмотрена». Президент Франции Эмманюэль Макрон дал понять, что Европа готова к «единому и скоординированному» ответу, если новые тарифы США будут подтверждены.

    В то же время некоторые европейские страны, ориентированные на экспорт, опасаются полномасштабного торгового конфликта с США из-за Гренландии, где проживает всего 57 тыс. человек. Торговый комиссар ЕС Марош Шефчович назвал ратификацию нового торгового соглашения с США «очень сложной» из-за текущих разногласий, но отметил, что недавний договор с Латинской Америкой способен компенсировать негативные последствия новых тарифов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию для подготовки к маневрам Arctic Endurance.

    США объявили о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии.

    В Брюсселе состоится экстренное совещание послов стран Евросоюза из-за угроз Вашингтона ввести новые пошлины.

    19 января 2026, 03:32 • Новости дня
    ЕС превысил собственную квоту на импорт российского алюминия

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз импортировал по итогам ноября более 290 тыс. тонн российского алюминия, хотя сам же установил для себя лимит в 275 тыс. тонн на 2025 год, следует из данных Евростата.

    Поставки российского алюминия в Евросоюз по итогам января-ноября оказались на 6% выше годовой квоты, установленной для 2025 года в рамках 16-го пакета санкций. Полное прекращение импорта должно произойти к концу 2026 года, передает РИА «Новости».

    Крупнейшими покупателями алюминия из России стали Италия и Польша, каждая из которых приобрела четверть от общего объема экспорта. Испания заняла второе место с долей 22%, а Греция оказалась на третьем месте с 11%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия увеличила экспорт титана и изделий из него в страны Евросоюза в ноябре 2025 года до рекордных показателей с сентября 2024 года.

