Bloomberg сообщил о росте цен на алюминий из-за ближневосточного конфликта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Цены на алюминий продолжают расти на фоне военного конфликта между США и Ираном, пишет Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция может продлиться от четырех до пяти недель, а в случае необходимости – дольше. Это увеличивает риски перебоев с поставками алюминия из стран Ближнего Востока.

Длительный конфликт может оставить алюминиевые заводы в ОАЭ и Саудовской Аравии без сырья, что приведет к сокращению экспорта металла. На Ближний Восток приходится 9% мирового производства алюминия, и, по расчетам Goldman Sachs Group Inc., месяц простоя может привести к скачку цен до 3600 долларов за тонну. Сейчас алюминий торгуется на уровне 3196 долларов за тонну, после повышения на 1,7% в понедельник.

Крупнейший производитель алюминия в ОАЭ, Emirates Global Aluminum, уже признал задержки с экспортом и сообщил о возможном использовании складских запасов за пределами региона для выполнения контрактов. Компания Rio Tinto Group отозвала предложение по поставкам японским клиентам на второй квартал из-за возможного роста премий на поставки в регионе.

Другие металлы на Лондонской бирже металлов также растут: медь повысилась на 0,2% до 13196 долларов за тонну, цинк – на 0,1% до 3321 долларов за тонну. Эксперты отмечают, что в условиях напряженной ситуации на рынке энергетики Европы эта динамика может сохраниться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство американцев выступило против ударов Дональда Трампа по Ирану. Эксперты прогнозировали шок на сырьевых рынках в случае закрытия Ормузского пролива. Иранские власти пригрозили сжечь любое судно в Ормузском проливе.