МИД Германии: Тема экспроприации активов России для помощи Украине снята с повестки дня

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что тема экспроприации замороженных российских активов в Европе для передачи их Украине на данный момент не обсуждается. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно прояснен после согласования нового финансового механизма поддержки Киева, пишет ТАСС.

«Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем для Украины размером 90 млрд евро, так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти», – заявил Вадефуль. Он также отметил, что вопрос использования замороженных российских активов может быть поднят в будущем, если речь зайдет о возмещении ущерба.

По словам министра, сейчас обсуждение экспроприации завершено благодаря появлению «очень хорошего запасного инструментария». Решение о выделении Украине беспроцентного кредита было принято после того, как на саммите ЕС в декабре 2025 года провалился план по экспроприации российских активов. Тогда страны ЕС договорились о коллективных займах на общую сумму 90 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на Мюнхенской конференции по безопасности провалились переговоры о передаче замороженных российских активов на финансирование Украины.

Ранее эксперт объяснил нежелание стран Евросоюза идти на конфискацию российских активов. А парламент Бельгии аплодировал решению не передавать российские активы Еврокомиссии.