У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».8 комментариев
Японский политик назвал Зеленского жалким и раскритиковал Украину
Японский депутат Судзуки назвал запросы Зеленского к Западу проявлением слабости
Влиятельный японский политик Мунэо Судзуки подверг критике украинского лидера Владимира Зеленского за его обращение к Западу за помощью и призвал Киев к гибкости в переговорах.
Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки считает, что Украина никогда не сможет победить Россию.
Как пишет ТАСС, в своем блоге Судзуки заявил: «Как ни посмотри, Украина не может победить Россию... Украина должна бы на основе предложения США продвигать дело к прекращению огня... Зеленский выглядит жалко, когда просит у стран НАТО »Оружия! Денег!«. Если бы он сказал »заканчиваем« перед тем, как выпрашивать, как нищий, »оружия, денег«, все бы закончилось».
По мнению японского парламентария, Киев должен проявлять большую гибкость в переговорах по урегулированию конфликта и сосредоточиться на прекращении огня. Судзуки известен своей позицией в пользу развития отношений между Японией и Россией, а также выступает за подписание мирного договора между двумя странами.
Мунэо Судзуки имеет более 40 лет стажа в политике и хорошо известен в Японии своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Он занимает значимое место в обществе Японии и пользуется авторитетом во властных кругах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского жалким за требование переговоров лично с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее конгрессмен США Марджори Тейлор-Грин назвала Зеленского «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги. Напомним, до этого Япония отказалась участвовать в европейском плане передачи на Украину замороженных российских госактивов, заявив о невозможности выделить около 30 млрд долларов на эти цели.