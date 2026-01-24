  • Новость часаРоссийская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым раундом переговоров
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    24 января 2026, 11:37

    Киселев сообщил о контроле ВС России островов в дельте Днепра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска удерживают острова в дельте реки Днепр в Херсонской области и не подпускают боевиков Вооруженных сил Украины к правому берегу, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По его словам, российские военные продолжают контролировать острова в дельте Днепра в Херсонской области и не позволяют боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) приблизиться к правому берегу, пишет ТАСС.

    «Под контроль взятые острова удерживаются без проблем. Противник в районе Антоновского моста вооружал большое количество личного состава. Там никого уже не осталось. В ближайшие дни, я думаю, что подойти на дистанцию 5-7 км на правом берегу к побережью у противника вообще такой возможности не будет», – заявил Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live».

    Эксперт также отметил, что ранее бойцы ВСУ пытались высаживаться на лодках на левом берегу Днепра, но их попытки были пресечены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на остров в дельте Днепра.

    Десантники также уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонщине.

    Российский беспилотник уничтожил ретранслятор ВСУ, позволявший дронам противника долетать до позиций сил России на левом берегу Днепра.

    23 января 2026, 14:48
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Политолог Ткаченко: Переговорную позицию России улучшают успехи на фронте

    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камнем преткновения для урегулирования конфликта на Украине остается территориальный вопрос. Впрочем, для Москвы СВО – это не про территории, а про гарантии безопасности. Эта тема может выйти на первый план после вывода украинских сил из Донбасса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. В пятницу пройдет заседание трехсторонней группы Россия – США – Украина.

    «Сам факт встречи в Кремле и продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном показывает, что процесс идет непрерывно, несмотря на очень разные политические обстоятельства», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, пусть и медленно, но формируются некие контуры возможного будущего соглашения. «Главным камнем преткновения для урегулирования остается территориальный вопрос», – напомнил он и добавил, что для России главной темой остается система гарантий безопасности. По причине того, что изначально требования российского руководства были проигнорированы, и началась спецоперация.

    Лукьянов допустил, что вопрос «остается в стороне» до решения территориальных договоренностей. Заседание трехсторонней группы России, США и Украины, судя по всему, посвятят текущим прикладным темам в военно-технической сфере. Что касается двусторонних консультаций по экономике, то они связаны с замороженными российскими активами и тем, как эти средства могут быть использованы для восстановления территорий, добавил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Москва твердо стоит на своей позиции. Более того, переговорная ситуация для России благодаря продвижению армии на фронте лишь улучшается», – подчеркнул он.

    Как отметил собеседник, из заявления Юрия Ушакова следует, что в Анкоридже была зафиксированы определенные территориальные договоренности. Поэтому эксперт допускает, что одной из тем переговоров в Абу-Даби станет вывод ВСУ из Донбасса. «Тот факт, что российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, говорит о том, что ключевым окажется обсуждение нынешнего состояния и военных перспектив Украины», – добавил Ткаченко.

    «Если Киев начнет выводить войска, то это будет означать признание украинским руководством неспособности контролировать линию фронта. Фактически речь пойдет о бегстве или по меньшей мере эвакуации», – рассуждает он. По его прогнозам, далее при таком развитии событий следует ожидать нового раунда переговоров с участием, вероятно, главы МИД Сергея Лаврова. Основным вопросом станут гарантии безопасности.

    «СВО – это в первую очередь про структуру безопасности в Евразии», – подчеркнул собеседник. В этом случае за стол могут пригласить и европейских лидеров. «Пока мы не считаем их субъектами, поэтому первый раунд, судя по всему, пройдет исключительно между Россией, США и Украиной. Европейцев позовут, но для того, чтобы они согласились с тем, о чем договорятся нынешние участники», – заключил Ткаченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    В Кремле заявили, что Москва считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных. «Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации Axios, территориальный вопрос станет главным на переговорах в Абу-Даби.

    24 января 2026, 07:35
    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе

    Глава ТДЭК на Украине Тимченко назвал катастрофической ситуацию в энергетике

    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе
    @ dtek.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина приближается к «гуманитарной катастрофе» и любое будущее мирное соглашение должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, заявил глава частной энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко.

    «Нам необходимо прекращение огня в энергетической сфере. Прекращение огня в отношении энергетических активов», – заявил он Reuters.

    По его словам, Украина уже две недели переживает период с температурой от –15 до минус –20 градусов Цельсия, а Россия якобы наносит удары по газотранспортным, газохранилищным и газодобывающим объектам. Тогда как в Москве заявляют, что её цели – военная и энергетическая инфраструктура, используемая в интересах вооруженных сил Украины.

    «Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления», – сказал он.

    Тимченко заявил, что Украина держится благодаря импорту газа, в том числе из США. По его словам, компания DTЭK потеряла 60–70% генерирующих мощностей и понесла ущерб на сотни миллионов долларов.

    Тимченко заявил, что восстановление энергетического сектора обойдется в 65–70 млрд долларов, ссылаясь на оценки Всемирного банка, и во многих случаях потребует совершенно новых активов.

    «Речь идет скорее о создании новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине. ВС России нанесли поражение используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    23 января 2026, 18:58
    Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

    Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    23 января 2026, 18:04
    Пушилин сообщил об ускорении продвижения ВС России за Северском

    Пушилин: ВС России ускорили продвижение на север ДНР после взятия Северска

    Пушилин сообщил об ускорении продвижения ВС России за Северском
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска увеличили скорость продвижения на север Донецкой народной республики, в частности в сторону Славянска.

    Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на форуме «Знание. Государство», который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    «Мы видим, что ежедневно количество территорий ДНР (,освобождаемых ВС РФ, растет), в том числе на севере, в том числе в направление Славянска. Особенно после освобождения Северска темпы увеличились», – сказал он.

    В декабре президенту России Владимиру Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    23 января 2026, 18:48
    В ОАЭ начались переговоры России, США и Украины

    МИД ОАЭ: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби начались

    В ОАЭ начались переговоры России, США и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры с участием делегаций России, США и Украины стартовали в пятницу в Абу-Даби, сообщил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

    «Переговоры начались сегодня в Абу-Даби, и планируется, что они продлятся два дня в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений кризиса», – заявил он, передает ТАСС.

    Заявление министра распространило эмиратское внешнеполитическое ведомство.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    24 января 2026, 10:51
    Российская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым раундом переговоров

    Российская делегация покинула отель в Абу-Даби перед вторым раундом переговоров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возглавляемая начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым российская делегация покинула отель в Абу-Даби перед продолжением трехсторонних переговоров по безопасности.

    Делегация РФ во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым выехала из гостиницы в Абу-Даби в ОАЭ перед началом второго дня встреч трехсторонней рабочей группы по безопасности, передает РИА «Новости».

    Накануне в Абу-Даби завершился первый день работы трехсторонней группы, в состав которой вошли представители России, Соединенных Штатов Америки и Украины.

    Переговоры, посвященные вопросам безопасности, начались в пятницу и, как планируется, продолжатся в субботу.

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в состав российской делегации вошли высокопоставленные представители Министерства обороны, возглавляемые Костюковым.

    Как заявлял Владимир Зеленский, территориальный вопрос станет центральным на переговорах в ОАЭ, которые должны завершиться в субботу.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Также Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования.

    24 января 2026, 03:10
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    CША и ЕС разработали 10-летний план по привлечению 800 млрд долларов государственных и частных средств для восстановления Украины, стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и будет способствовать вступлению Украины в ЕС.

    США и ЕС надеются привлечь 800 млрд долларов государственных и частных инвестиций для восстановления Украины после заключения мирного соглашения, пишет Politico.

    Газета упоминает 10-летний план на 18 страницах, который гарантирует восстановление Украины и ускоряет её вступление в ЕС. Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и сопровождается планом процветания на 100 дней.

    «План процветания является частью мирного плана из 20 пунктов, который США пытаются согласовать между Киевом и Москвой. В нём говорится, что гарантии безопасности уже существуют и это не план военных действий. Основное внимание в плане уделяется тому, как Украина может перейти от оказания экстренной помощи к самодостаточному процветанию», – сказано в материале.

    Газета отмечает, что предложение зависит от сроков заключения мирного соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США и Украина собирались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов. FT сообщала, что подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовил для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.

    23 января 2026, 12:34
    Российские войска освободили Симиновку в Харьковской области
    Российские войска освободили Симиновку в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активных наступательных действий подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении установили контроль над Симиновкой. Всего же за неделю ВС России освободили пять населенных пунктов.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    Всего же в зоне ответственности группировки противник потерял более 1110 военнослужащих, девять бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и матсредств.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 1,4 тыс. военнослужащих, два танка, 18 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки освободили Приволье в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили более 1255 военнослужащих, 33 бронемашины, в том числе два американских бронеавтомобиля Stryker и четыре бронетранспортера М113. Уничтожены 18 артиллерийских орудий, 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» освободили Новопавловку в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, перечислили в оборонном ведомстве.

    За последнюю неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, четыре танка, в том числе немецкий Leopard, 33 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм самоходные артустановки Paladin.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Прилуки в Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, пяти штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего за неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1740 военнослужащих, три танка, 23 бронемашины, 11 артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделениями группировки «Днепр» освобождена Павловка в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ.

    Потери ВСУ при этом составили до 335 военнослужащих, два артиллерийских орудия, 13 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов матсредств.

    Напомним, накануне российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в Славянске.

    На этой неделе российские войска продвинулись на основных направлениях в зоне СВО.

    В начале недели российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    23 января 2026, 13:53
    Sky News: В Абу-Даби начались переговоры России, Украины и США

    Tекст: Вера Басилая

    В столице ОАЭ Абу-Даби стартовали переговоры с участием представителей России, Украины и Соединенных Штатов, сообщает Sky News.

    Телеканал Sky News сообщил о начале переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби. По данным корреспондента Салли Локвуд, встреча уже стартовала, однако точная информация о том, присутствуют ли российская и украинская делегации в одной комнате, отсутствует, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в состав российской делегации включили руководство Министерства обороны во главе с адмиралом Игорем Костюковым.

    Владимир Зеленский добавил заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого в состав украинской делегации.

    Дмитрий Песков сообщил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Президент России Владимир Путин раздал инструкции членам российской рабочей группы на переговорах в Абу-Даби.

    23 января 2026, 15:42
    Российские военные при освобождении Симиновки взяли в плен боевиков ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные из группировки «Север» при освобождении населенного пункта Симионовка в Харьковской области смогли перерезать пути снабжения украинской армии, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, в результате операции часть украинских военнослужащих сложила оружие и сдалась в плен, среди пленных оказались и раненые, которым была предоставлена медицинская помощь, передает РИА «Новости».

    В министерстве уточнили, что отличились операторы FPV-дронов, которые, как говорится в сообщении, «боролись за превосходство в воздухе, смогли перерезать логистику и уничтожить огневые средства формирований ВСУ».

    В ходе боев удары наносились по основным путям снабжения украинской армии, а также по закрытым позициям, где были размещены гаубицы и минометы.

    Напомним, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    23 января 2026, 23:11
    Reuters сообщило об окончании первой части переговоров по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские и российские переговорщики вместе с американскими коллегами встретились в Абу-Даби в пятницу, чтобы обсудить важнейший территориальный вопрос, вечером стороны договорились продолжить переговоры в субботу.

    Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби по ситуации на Украине завершились, продолжение намечено на 24 января. Как ранее заявлял глава киевского режима Владимир Зеленский, территориальный вопрос станет центральным на переговорах в ОАЭ, которые должны завершиться в субботу, передаёт Reuters.

    Зеленский сообщил, что находится в регулярном контакте с украинской делегацией, но пока рано делать выводы по итогам пятничных переговоров.

    «Посмотрим, как пройдет завтрашний разговор и каким будет результат», – сказал он.

    Переговоры состоялись на следующий день после того, как Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которые не принесли немедленных результатов.

    Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности стартовала 23 января в Абу-Даби. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять  исключительно военные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования. Также стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби. Кремль заявил о продвижении работы по урегулированию украинского вопроса.

    23 января 2026, 12:04
    Пожарные поезда и 100 человек привлекли к тушению пожара на нефтебазе в Пензе

    Tекст: Вера Басилая

    В тушении пожара на нефтебазе в Пензе были задействованы более 100 человек и около 30 единиц техники, включая два пожарных поезда, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

    Более 100 человек и 30 единиц техники, включая два пожарных поезда, участвуют в ликвидации возгорания на нефтебазе в Пензе, сообщил в Telegram-канале Мельниченко. По его словам, причиной пожара стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.

    Мельниченко уточнил, что на месте работает оперативный штаб, никто не погиб, не пострадал, не получил ранений.

    Ранее сообщалось о 46 пожарных и 14 единицах техники, привлеченных к тушению.

    Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил о возгорании на нефтебазе в Пензе после атаки беспилотника.

    24 января 2026, 07:08
    AntiDiplomatico допустил презентацию Уиткоффом нового подхода США к Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры вступают в фазу, которую Москва считает решающей для разъяснения позиции Вашингтона по возможному пути урегулирования украинского конфликта, поэтому источники AntiDiplomatico допускают, что спецпредставитель Уиткофф раскрыл некий прорывной подход к решению вопроса.

    «По словам источников в Совете Федерации, Россия ожидает, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проиллюстрирует эволюцию подхода США и представит последние разработки мирного плана, составленного США вместе с представителями киевского режима и западными союзниками», говорится в материале портала AntiDiplomatico.

    Там уточняется, что российские аналитики говорят о «решающем» дипломатическом этапе, отмеченного прежде всего разногласиями по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины.

    «На повестке более широкие темы: президент России Путин объявил о намерении обсудить с Уиткоффом участие России в «Совете мира» в Газе, включая возможное назначение замороженных российских активов на миллиарды долларов», –  говорится в материале.

    Российско-американский диалог, хотя и хрупкий, теперь движется на нескольких геополитических уровнях, подчеркивается в статье.

    Напомним, 23 января в Абу-Даби состоялись трёхсторонние переговоры делегаций России, Украины и США. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби представят исключительно военные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования. Также стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби. Кремль заявил о продвижении работы по урегулированию украинского вопроса.

    23 января 2026, 14:31
    Военный заявил о способности ЗРК «Тор» сбивать любые дроны

    Военный: ЗРК «Тор» успешно сбивал БПЛА разных типов и размеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский зенитно-ракетный комплекс «Тор» показал высокую эффективность против дронов различных конструкций и видов двигателей, отмечают военные.

    О возможностях зенитно-ракетного комплекса «Тор» рассказал старший оператор дивизиона 57-й бригады группировки войск «Восток» в эфире канала «Россия 1». Военный подчеркнул, что для ЗРК не имеет значения, какой двигатель установлен на беспилотнике – электрический или механический.

    «Нет разницы, на каком [типе двигателя дрон летит] – то ли электричка, то ли механичка, она [цель] в любом случае будет сбита. В основном БПЛА самолетного типа, которые на Россию летят, мы их сбиваем», – заявил он.

    Комплекс «Тор» был изначально спроектирован для борьбы с традиционными летательными аппаратами, однако сейчас успешно применяется против современных угроз, включая БПЛА. Российские расчеты регулярно фиксируют и уничтожают различные типы беспилотников, в том числе самолетного типа, независимо от используемого топлива или высоты полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее представители концерна заявили, что зенитные комплексы «Тор» показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников.

    До этого на выставке Aero India назвали основные преимущества ЗРК «Тор». А в Белоруссию уже прибыла батарея российских комплексов «Тор-М2».

    23 января 2026, 23:41
    Зеленский объявил о договорённости с Трампом на поставки ракет для Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил на втором национальном Форуме талантливой молодежи, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом договорился о поставках пакета ракет PAC-3 для систем Patriot.

    «Мы разговаривали вчера с президентом Трампом… Я час общался с президентом Трампом. И я получил, не буду говорить сколько, ракет PAC-3 для Patriot», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Укринформ.

    До этого Зеленский неоднократно заявлял о нехватке или отсутствии достаточного количества систем ПВО. Об этом же заявлял мэр Киева Виталий Кличко, признавая  отсутствие ресурсов у ПВО для отражения авиаударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Его переговоры с Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час. Financial Times заявила, что переговоры оказались ударом для Зеленского.

    23 января 2026, 12:41
    ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине

    Tекст: Мария Иванова

    С 17 по 23 января в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов и горючего, цехам производства, местам хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошлую неделю ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены восемь боевых машин РСЗО, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса».

    Средствами ПВО сбиты 35 управляемых авиабомб, 47 снарядов американской РСЗО HIMARS, семь управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1468 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 110 812 беспилотников, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 279 танков и других бронемашин, 1650 боевых машин РСЗО, 32 775 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 611 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли поражение используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры.

    Ранее ВС России поразили склад хранения барражирующих боеприпасов ВСУ.

    ВС России также нанесли массированный удар возмездия по Украине.

