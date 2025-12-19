Путин привел в пример Героя России – многодетного отца

Tекст: Дарья Григоренко

Президент привел в пример Героя России, участника спецоперации на Украине Нарана Очир-Горяева, отметив его как отца четверых детей и подчеркнув значимость многодетной семьи для современного общества, отмечает канал «Россия 24».

«Нужно, конечно, чтобы это (иметь многодетную семью) стало модно, чтобы люди понимали, что такое счастье материнства, счастье отцовства. Опять вернусь к Нарану Алексеевичу: он воюет уже четыре года – у него четверо детей», – заявил российский лидер. В начале пресс-конференции слово было предоставлено самому Очир-Горяеву, который рассказал об освобождении Северска.

Путин особо подчеркнул, что пропаганда материнства и отцовства должна стать приоритетом для общества, и важную роль в этом видит для людей разных профессий, включая представителей СМИ, искусства и культуры. По словам президента, материальная составляющая важна, но гораздо значимее – состояние души и осознание настоящего человеческого счастья.

Глава государства напомнил о фразе, которую часто слышит от родителей многодетных семей: «И как мы раньше без тебя жили?». По его мнению, эта оценка отражает истинное счастье, и призвал представителей медиа и культуры разворачивать свою деятельность таким образом, чтобы способствовать распространению ценностей родительства.

«Прошу вас, всегда думайте об этом, разворачивайте все то, о чем вы говорите, пишете, показываете, таким образом, чтобы пропагандировать отцовство и материнство, – указал российский лидер, обращаясь как к представителям СМИ, так и к представителям различных областей искусства и культуры. – Очень важна материальная составляющая, да, это важно. Но еще важнее – состояние души и понимание простого человеческого счастья».

Ранее Путин сообщил, что предпринятые на сегодняшний день действия в демографической сфере не оказывают нужного эффекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер поручил правительству унифицировать критерии поддержки многодетных семей с учетом различий по месту прописки родителей.