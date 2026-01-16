Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.8 комментариев
Песков сообщил о достижениях Москвы в развитии автономных и беспилотных систем
Москва достигла значительного прогресса в области автономных и беспилотных систем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, «президент будет сегодня заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем. В основном речь идет о применении автономных и беспилотных систем в мирном народном хозяйстве, в экономике страны. Москва, как и во многих других областях, достигла в этом существенного прогресса. Многое будет президенту показано», передает РИА «Новости».
Песков также уточнил, что президент РФ Владимир Путин в пятницу посетит одну из московских площадок, где пройдет выездное мероприятие, посвященное внедрению беспилотного транспорта гражданского назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России ознакомился с новейшими образцами техники и вооружения на учениях «Запад-2025», включая разработки Центра беспилотных систем.
Руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин представил президенту экспозицию новых вооружений.
Владимир Путин осмотрел на полигоне Мулино более 400 образцов вооружения, из которых 125 уже применяются в ходе спецоперации на Украине.