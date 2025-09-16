На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Путин изучил более 400 образцов техники и вооружения для СВО на полигоне «Мулино»
В ходе визита на полигон «Мулино», где состоялся основной этап учений «Запад-2025», президент Владимир Путин осмотрел более 400 образцов вооружения, среди которых 125 единиц уже применяются на спецоперации на Украине.
Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области, где ознакомился с выставкой вооружения и специальной военной техники, передает ТАСС.
В экспозиции приняли участие 65 организаций, представивших 405 изделий, из которых 125 уже используются в зоне специальной военной операции, 194 проходят апробацию в боевых условиях, а 86 – опытные.
Президент осмотрел гибридный мотоцикл «Бульдог», мотоцикл «Кайо-Т4», заглянул под капот автомобилей СТС «Сармат» и «Улан-U2». Также ему показали салон машины управления командира дшб «Буран-10», где рассказали о российских разработках программного обеспечения, применяемых в зоне СВО.
Выставка разделена на четыре экспозиции, в которых представлены командно-штабные машины, мототехника для штурмовых групп, средства обнаружения и поражения беспилотников, радиолокационные станции, различные типы FPV-ПВО и осколочно-фугасные боевые части.
Президенту также показали средства оснащения мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения, гладкоствольное и стрелковое оружие, оптико-электронные средства разведки и турели.
Во вторник Путин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Путин сообщил, что цель учений «Запад-2025» заключается в отработке всех необходимых элементов для безусловной защиты суверенитета и территориальной целостности Союзного государства от любой агрессии.
Президент примерил тепловизионные очки «Стрекоза» на учениях «Запад-2025».