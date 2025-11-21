Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем

WSJ: План США из 28 пунктов требует значительных уступок от Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

План мира по Украине, подготовленный администрацией Дональда Трампа, предусматривает значительные уступки со стороны Киева и серьезные экономические и политические стимулы для Москвы, сообщает The Wall Street Journal.

В частности, Украина должна передать под контроль России восточный Донбасс и признать фактический контроль Москвы над рядом других территорий. Вашингтон, в свою очередь, готов признать российские притязания на эти регионы, а также снять санкции с России и пригласить ее обратно в G8.

Согласно утекшему проекту, сила украинской армии будет ограничена 600 тыс. человек, а перспективы вступления страны в НАТО полностью исключаются.

Документ содержит положения о безопасности, по которым США не берут на себя обязательств по прямой военной поддержке Киева, но обещают разведывательную и логистическую помощь в случае возобновления конфликта. Гарантии рассчитаны на десять лет с возможностью продления.

План также предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней, несмотря на скандал с коррупцией вокруг администрации Владимира Зеленского.

Американская сторона обещает участие в восстановлении украинской экономики – в частности, отремонтировать газопроводы и содействовать внедрению проектов искусственного интеллекта. Вся реализация соглашения ляжет под контроль специально созданного мирного совета под руководством Трампа.

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролины Ливитт, «этот план создан с учетом реалий четырехлетней разрушительной войны, чтобы найти наилучший сценарий выигрыша обеих сторон». Ливитт утверждает, что секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров поддержал большинство пунктов плана, согласовав их с Вашингтоном. Впрочем, постоянная зампредставителя Украины в ООН Кристина Гайовышин отметила, что Киев категорически против уступки территорий и ограничения потенциала вооруженных сил.

Одновременно Европа разрабатывает собственную альтернативную инициативу, более выгодную для Киева, и пытается убедить украинское руководство поддержать именно ее. По заявлению высокопоставленных представителей ЕС, европейские страны не были допущены к обсуждению американского плана и стали его изучать только после публикации.

Проект также включает положения о разделе электроэнергии Запорожской АЭС между Россией и Украиной, контроле над замороженными активами российского Центробанка и создании специальной амнистии для всех участников конфликта. Ключевой пункт – обязательство России не вторгаться не только на Украину, но и к ее соседям.

Американские официальные лица подчеркивают, что проект является рабочим и может быть скорректирован в ходе дальнейших переговоров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва и Вашингтон в настоящее время не обсуждают перемирие, а любые соглашения должны учитывать российские претензии относительно расширения НАТО и статуса Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в пятницу не подтверждали получение от Киева согласия на переговоры по плану Дональда Трампа.

Financial Times ранее сообщила о том, что Киеву были названы сроки для ответа по мирному плану.

Посол Украины в Вашингтоне назвала новый вариант плана США бессмысленным.