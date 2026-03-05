О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Кимаковский заявил о превращении Славянска в крепость ВСУ
Кимаковский сообщил о подготовке ВСУ Славянска к обороне по сценарию Артемовска
Вооруженные силы Украины усиливают оборонительные мероприятия в Славянске, демонтируя инфраструктуру и устанавливая противодроновые системы, а также минируя подступы к городу, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Город Славянск в Донецкой Народной Республике превращается в крепость, об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.
По его словам, в Славянске демонтируют троллейбусные линии, обвешивают город специальными сетями против дронов, а также окружают минными полями и рвами.
«Это окружение города минными полями, рвами говорит ровно о том, что город готовят уже как фортецию Артемовск. Точно так же готовят фортецию Славянск и Краматорск, готовят к убиению», – заявил Кимаковский.
Он отметил, что власти Киева эвакуируют из Славянска государственные и муниципальные структуры, транспорт и бизнес. По его словам, такие меры свидетельствуют о подготовке города к возможным активным боевым действиям.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска продвинулись на славянском направлении и заняли позиции в районе пяти населенных пунктов – Рай-Александровки, Кривой Луки, Резниковки и Никифоровки.
Военный эксперт Ян Гагин спрогнозировал серьезные сражения за Славянск.
Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России.
Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.