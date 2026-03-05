Кимаковский сообщил о подготовке ВСУ Славянска к обороне по сценарию Артемовска

Tекст: Вера Басилая

Город Славянск в Донецкой Народной Республике превращается в крепость, об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, в Славянске демонтируют троллейбусные линии, обвешивают город специальными сетями против дронов, а также окружают минными полями и рвами.

«Это окружение города минными полями, рвами говорит ровно о том, что город готовят уже как фортецию Артемовск. Точно так же готовят фортецию Славянск и Краматорск, готовят к убиению», – заявил Кимаковский.

Он отметил, что власти Киева эвакуируют из Славянска государственные и муниципальные структуры, транспорт и бизнес. По его словам, такие меры свидетельствуют о подготовке города к возможным активным боевым действиям.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска продвинулись на славянском направлении и заняли позиции в районе пяти населенных пунктов – Рай-Александровки, Кривой Луки, Резниковки и Никифоровки.

Военный эксперт Ян Гагин спрогнозировал серьезные сражения за Славянск.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России.

Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.