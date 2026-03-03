  • Новость часаЛавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном
    Дипломат указал Мелании Трамп на смертельный удар США по иранской школе
    Публицист Колясников высмеял «страдания» в пятизвездочных отелях Дубая
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    Лавров указал на отсутствие санкций против спортсменов США и Израиля
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны на Ближнем Востоке
    Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    3 марта 2026, 13:59

    Орбан потребовал от Еврокомиссии обязать Киев запустить «Дружбу»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить транзит российской нефти через «Дружбу», подчеркнув угрозу энергобезопасности ЕС.

    Орбан сообщил, что отправил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием заставить Украину возобновить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Киев обязан соблюдать соглашения с Евросоюзом и не создавать угрозу для энергетической безопасности стран ЕС, передает ТАСС.

    В видеообращении, показанном телеканалом М1, Орбан напомнил, что ранее вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо предложил отправить на Украину экспертов для проверки технического состояния трубы. По словам Орбана, Зеленский ответил «цинично», заявив, что Венгрия и Словакия должны быть благодарны Украине за транзит в последние годы. «Зеленский также заявил, что не намерен открывать нефтепровод», – отметил Орбан, добавив, что это нарушает прежние соглашения между Украиной и ЕС.

    Орбан продемонстрировал копию письма, направленного в Еврокомиссию, и сообщил, что Венгрия не поддержит ни одно решение ЕС в пользу Украины, пока транзит нефти не будет восстановлен.

    Раннее президент Украины Владимир Зеленский увязал возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» с прекращением боевых действий.

    Венгрия заявила о блокировке 20-го санкционного пакета Евросоюза против России, пока Украина не возобновит поставки нефти по «Дружбе».

    Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти из-за остановки транзита трубопроводом на фоне действий Киева.

    1 марта 2026, 18:35
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США и страны ЕС периодически захватывают танкеры с нефтью для удержания высокой стоимости перевозки энергоносителей. Их цель в том, чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее Бельгия захватила в Северном море судно Ethera.

    «У стран Запада не хватит ресурсов захватить весомую часть судов с углеводородами из России. Но им и не обязательно это делать. Достаточно периодически совершать подобные акции, чтобы повышать стоимость перевозки и посреднических услуг. Судовладельцы и страховые компании воспринимают такую тенденцию как дополнительный риск», – объяснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Для Москвы негативом является захват танкеров с углеводородами любой страны происхождения. Если Запад хотел бы вообще остановить поставки, он бы ввел запрет на покупку российской нефти. Но этого мы не видим ни со стороны США, ни Британии, ни ЕС. Смысл именно в удержании высокой стоимости перевозки энергоносителей – чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала», – резюмировал он.

    Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсетях сообщил, что бельгийские вооруженные силы при поддержке французских военных захватили в Северном море нефтяной танкер, причисленный Брюсселем как так называемому «теневому флоту».

    По его словам, в ходе операции «Синий нарушитель» бельгийские военные высадились на борт судна с французских вертолетов, а затем сопроводили его в порт Зебрюгге города Брюгге. На судно был наложен арест.

    Начальник генштаба Бельгии Фредерик Вансина пояснил, что Брюссель следил за танкером «уже некоторое время». Он упомянул несколько типичных признаков «серых» операций: частые рейсы между Россией и Южной Америкой, регулярное отключение систем идентификации, смена флага. Премьер Бельгии Барт де Вевер поздравил военных «с профессионально и решительно проведенной операцией».

    По данным бельгийского портала RTBF, речь идет о танкере Ethera, шедшего под гвинейским флагом. Федеральная прокуратура объявила о начале расследования по факту нарушений бельгийского морского кодекса на фоне подозрений в обходе европейских санкций.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, обнародовал видеозапись операции. По его словам, что вертолеты французских ВМС «помогли бельгийским военным задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции».

    В прошлом месяце Макрон сообщал о перехвате в Средиземном море танкера под предлогом нарушения санкций. Впоследствии французские власти освободили задержанное судно Grinch после уплаты штрафа. Президент России Владимир Путин назвал захват торговых кораблей в нейтральных водах морским пиратством.

    Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права. Он пояснял, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС – это юридическая фикция.

    2 марта 2026, 10:45
    Крупнейший НПЗ Saudi Aramco остановил работу после удара беспилотника
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    На нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в саудовском порту Рас-Таннура временно остановили производство после удара беспилотника.

    Атака на объект нефтяной компании произошла в субботу, передает Reuters со ссылкой на информированный источник. Предприятие расположено в восточной части королевства.

    «Удар беспилотником нанесен по НПЗ Aramco в Рас-Таннуре, работа приостановлена в качестве меры предосторожности, ситуация под контролем», – говорится в сообщении агентства.

    Решение об остановке деятельности принято руководством комплекса, чтобы полностью исключить возможные риски для персонала и оборудования, передает РИА «Новости».

    Как отмечает ТАСС со ссылкой на Semafor, пожар возник на объекте саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре в результате предполагаемой атаки беспилотника.

    В настоящий момент профильные службы оценивают последствия инцидента на месте событий, однако подробности о масштабе ущерба пока не приводятся.

    НПЗ в Рас-Таннуре является крупнейшим в мире комплексом по переработке и экспорту нефти, его остановка способна нанести серьезный ущерб мировому рынку энергоресурсов.

    Ранее сообщалось, что нефтяной рынок ожидает скачка цен из-за перекрытия Ормузского пролива.

    2 марта 2026, 21:08
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    28 февраля 2026, 23:50
    Дмитриев предрек стоимость нефти в условиях эскалации на Ближнем Востоке
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал стоимость барреля нефти в изменившихся условиях на Ближнем Востоке.

    «Нефть скоро будет стоить более 100 долларов за баррель», – лаконично спрогнозировал Дмитриев в соцсети Х.

    Эту фразу он приписал к репосту записи от 23 июня 2025 года, в которой пользователь Ostin613 писал: «Цены на нефть растут по всему миру. Если Ормузский пролив закроют, США это не пощадит. Никто не застрахован от глобального нефтяного шока – цены на нефть будут расти».

    Напомним, 27 февраля нефть подорожала на фоне нарастающей напряженности между США и Ираном.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их спланированной и неспровоцированной агрессией. FT узнала, что страховые компании повысят цены страхования судов в Персидском заливе. Новак рассказал, когда иссякнут разведанные запасы нефти России.


    1 марта 2026, 12:45
    Макрон показал видео захвата якобы связанного с Россией танкера
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал видеозапись операции военных по задержанию в Северном море судна, приписываемого так называемому российскому теневому флоту.

    Видеозапись совместной операции европейских стран появилась в социальных сетях главы французского государства, передает РИА «Новости».

    Макрон пояснил, что вертолеты ВМС Франции «помогли бельгийским военным задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции».

    Глава оборонного ведомства Бельгии Тео Франкен сообщил, что захваченное судно направили в порт Зебрюгге. Операция под кодовым названием «Синий нарушитель» проводилась против так называемого теневого флота при поддержке французских военных.

    На обнародованных кадрах запечатлено приближение к кораблю двух вертолетов. Затем одна из винтокрылых машин зависла над палубой на небольшой высоте, после чего группа захвата высадилась на борт.

    В январе Макрон сообщал о перехвате в Средиземном море танкера под предлогом нарушения санкций. Впоследствии французские власти освободили задержанное судно Grinch после уплаты штрафа. Президент России Владимир Путин назвал захват торговых кораблей в нейтральных водах морским пиратством.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права.

    Он пояснял, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС, – это юридическая фикция.

    2 марта 2026, 12:34
    Эксперт: Из-за войны на Ближнем Востоке Китай переключится на российскую нефть

    Эксперт Юшков: В конфликте США и Израиля против Ирана энергетическим победителем окажется Россия

    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Ормузский пролив будет полностью перекрыт на время американо-израильской операции, это вызовет глобальный энергетический шок и энергокризис. В этом случае цены на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Так он прокомментировал реакцию рынка на конфликт на Ближнем Востоке.

    «Операция США и Израиля против Ирана и ответные удары Исламской республики спровоцировали рост котировок на нефтегазовом рынке. Пока мы видим типичную биржевую логику: цены сначала взлетели, потом началась корректировка – некоторые игроки зафиксировали свою прибыль», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Впрочем, собеседник допускает сценарий, при котором цены на нефть могут расти до 100 долларов за баррель и выше. Все будет зависеть от того, какая ситуация сложится в итоге в Ормузском проливе, указал он. Аналитик напомнил, что в минувшие выходные поступали противоречивые сообщения: Иран объявил о возобновлении работы коридора, однако затем появились кадры танкеров, попавших под удар.

    «Происходящее всех пугает. Так, например, страховщики аннулируют полисы для судов в Персидском заливе, а корабли стараются избегать прохода через пролив, – уточнил Юшков. – На этом фоне рынок пытается уловить сигналы, восстановится ли судоходство. Начнут ли Штаты и Израиль наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана или отлавливать танкеры с иранской нефтью, как американцы делают с Венесуэлой?».

    Как заметил эксперт, еврейскому государству было бы выгодно лишить Тегеран доходов для дальнейшего восстановления, а Штатам – оставить Китай без иранской нефти. Он напомнил, что Исламская республика продавала Поднебесной около двух млн баррелей в сутки. Если Тель-Авив и Вашингтон перейдут к мерам против иранских энергоресурсов, то в выигрыше может оказаться Россия.

    «Китай переключится на российскую нефть, что спровоцирует конкуренцию между Пекином и Дели. В результате Москва больше заработает за счет, во-первых, мирового роста цен на нефть, а во-вторых, снижения дисконта», – рассуждает экономист. Он прогнозирует, что ситуация на Ближнем Востоке скажется и на котировках на газ, которые в Европе уже превышают 800 долларов за тысячу кубометров.

    При этом если Ормузский пролив будет полностью перекрыт на время американо-израильской операции – как говорит Дональд Трамп, на 4 недели – то это вызовет глобальный энергетический шок, энергокризис. «В этом случае мы можем увидеть нефть и по 150 долларов за баррель», – считает специалист.

    «Но если такие цены будут держаться долго, то просто начнется снижение объемов потребления: страны перейдут к отбору из стратегических резервов. Для России это тоже хорошо, потому что, по разным данным, наша нефть хранится в танкерах около азиатских рынков, в частности Китая, Индии», – заключил Юшков.

    Напомним, мировые цены на нефть подскочили на девять-десять процентов на фоне эскалации на Ближнем Востоке. К 8.19 по мск майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 4,77 доллара (6,55%), до 77,64 долларов за баррель, передает «Интерфакс». Как отмечает агентство, в прошлую пятницу Brent подорожала на 1,73 доллара (2,45%), до 72,48 долларов за баррель.

    Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 4,24 доллара (6,33%), до 71,26 долларов за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1,81 доллар (2,78%), до 67,02 долларов за баррель.

    Стоимость апрельских фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 24,69% и на пике достигла 39,85 евро за 1 МВт·ч, или около 491 доллара за одну тыс. куб. м по текущим курсам валют на рынке форекс, передает РБК со ссылкой на данные биржи ICE Futures на 10.00 мск.

    Как отмечают опрошенные Axios эксперты, основной причиной скачка цен стали опасения по поводу перебоев в поставках, связанных с военным конфликтом и возможным сужением судоходства через Ормузский пролив. Артерия обеспечивает примерно четверть мировых морских перевозок нефти, а страховки для танкеров уже резко подорожали. Сообщается также о нападениях на танкеры вблизи пролива.

    Напомним, в субботу утром Израиль и США начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. Погиб верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

    В ответ Тегеран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Более того, иранский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Рас-Тануре в Саудовской Аравии, там начался пожар. По информации Reuters, компания остановила работу НПЗ. Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия выигрывает от конфликта США и Ирана.

    2 марта 2026, 18:56
    Сийярто вызвал посла Украины из-за принудительной мобилизации венгров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посла Украины в Будапеште Федора Шандора вызвали в МИД Венгрии после сообщений о насильственной мобилизации закарпатских венгров, сообщил глава ведомства Петер Сийярто.

    Посла Украины Федора Шандора вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии в связи с продолжающейся принудительной мобилизацией закарпатских венгров, передает РИА «Новости».

    Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил: «Мы сегодня вызвали посла Украины в Будапеште, чтобы выразить наше несогласие с продолжающейся на улицах открытой охотой на людей».

    Сийярто отметил, что венгерская сторона располагает информацией о двух случаях насильственного призыва этнических венгров в украинскую армию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский признал наличие явления «бусификации» на Украине.

    Депутат Рады Дмитрий Разумков осудил действия сотрудников украинских военкоматов и потребовал привлечь их к ответственности за незаконную мобилизацию.

    Министерство обороны на Украине разрабатывает масштабные изменения в системе мобилизации для поддержания боеспособности армии.

    2 марта 2026, 08:08
    Нефть подорожала на 6% из-за проблем с транспортировкой через Ормузский пролив

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в понедельник подскочили на 6% из-за рисков перебоев поставок сырья после военной операции США против Ирана.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.45 увеличивается на 6,12% относительно закрытия – до 77,33 доллара за баррель, а апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 6,1%, до 71,11 доллара. При этом в ночь на понедельник цена Brent превышала 81 доллар за баррель, передает РИА «Новости».

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Фактически остановлено движение судов через Ормузский пролив, который является главной артерией для экспорта нефти из стран Персидского залива.

    «Наиболее непосредственный и ощутимый фактор, влияющий на нефтяные рынки, это остановка движения судов, что препятствует поступлению на рынки 15 млн баррелей сырой нефти в сутки, – цитирует Reuters руководителя отдела в Rystad Energy Хорхе Леона. –Если в ближайшее время не появятся сигналы о снижении напряженности конфликта, мы ожидаем значительного повышения цен».

    2 марта 2026, 21:54
    Цены на нефть на фоне атаки на Иран выросли почти на шесть долларов
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цены на нефть продолжают расти на фоне сохранения напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

    По данным на 18.40 по московскому времени, майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличились на 5,65 доллара, то есть на 7,75%, и составили 78,52 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

    Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) также показали рост. Стоимость увеличилась на 4,41 доллара, или 6,58%, и достигла 71,43 доллара за баррель.

    Ранее нефть марки Brent подорожала более чем на 7% после ударов по Ирану.

    1 марта 2026, 02:25
    FT узнала, что Минэнерго США приготовило к скачку цен на нефть из-за эскалации

    Tекст: Катерина Туманова

    США не рассматривают возможность высвобождения нефти из стратегического нефтяного запаса, давая понять, что Вашингтон любой скачок цен после его нападения на Иран будет кратковременным и не требующим каких-либо серьезных мер.

    «Вообще не было никаких обсуждений по поводу стратегического нефтяного резерва (SPR)», – сказал представитель Министерства энергетики в интервью Financial Times (FT).

    Ожидается, что цены на нефть подскочат в воскресенье, когда рынки вновь откроются в 18.00 в Нью-Йорке, поскольку трейдеры реагируют на опасения, что война может нарушить поставки нефти с Ближнего Востока.

    Международный эталонный сорт Brent в пятницу торговался на уровне 72,87 доллара за баррель. В стратегическом резерве США хранится около 415 млн баррелей нефти, часть из которых может быть использована для регулирования рынков, как это было в 2022 году, когда конфликт на Украине привел к росту цен.

    Хотя SPR является ценным инструментом, который может помочь успокоить международные рынки в условиях кризиса, он не сможет предотвратить ценовой шок, если Иран перекроет Ормузский пролив – узкий проход, через который поступает 20% мировых поставок нефти.

    Иранские СМИ в субботу сообщили, что пролив был «фактически» закрыт после того, как гвардия страны предупредила некоторые суда о том, что проход через него небезопасен.

    Несмотря на то, что суда продолжали проходить через пролив с тех пор, как сегодня утром начались военные действия, данные с ретрансляторов MarineTraffic свидетельствуют о том, что поток крупных коммерческих судов, совершающих рейсы, сокращается, особенно судов, направляющихся на запад в залив.

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Дмитриев предрек стоимость нефти в условиях эскалации на Ближнем Востоке.

    28 февраля 2026, 16:49
    Орбан заявил о намерении прорвать нефтяную блокаду «Дружбы»

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся шантажу Владимира Зеленского по вопросу восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

    Венгрия не намерена уступать давлению Владимира Зеленского и продолжит требовать возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА «Новости». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

    Орбан также отметил, что рассматривает возможность перекрытия подачи электроэнергии на Украину, если ситуация не изменится. По мнению венгерского премьера, Будапешт не поддастся шантажу со стороны Киева.

    Ранее Виктор Орбан заявил, что слова Владимира Зеленского о поломке нефтепровода «Дружба» не соответствуют действительности.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказал Орбану и Фицо в проведении инспекции на нефтепроводе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    3 марта 2026, 11:57
    Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский увязал возобновление нефтяного транзита по «Дружбе» с остановкой боевых действий, также он усомнился в своем участии в будущих выборах.

    Владимир Зеленский в интервью итальянской прессе заявил, что для ремонта трубопровода, по которому сырье идет в Словакию и Венгрию, необходимо остановить боевые действия, передает РИА «Новости».

    «Я объяснил это Фицо: трубопровод разрушен, для его восстановления необходимо прекращение огня», – сказал он.

    Также политик признался, что не уверен в выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах, проведение которых возможно только после завершения конфликта. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, однако голосование откладывается из-за военного положения.

    Киев остановил прокачку российской нефти через свою территорию 27 января, неоднократно сдвигая сроки возобновления транзита. Власти Словакии считают, что «Дружба» функционирует исправно, а действия украинской стороны являются политическим шантажом ради сближения с Евросоюзом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи относительно повреждения нефтепровода «Дружба».

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о блокировке пакета санкций ЕС до возобновления поставок нефти.

    Власти Венгрии установили по космическим снимкам, что трубопровод «Дружба» технически исправен и нет причин для остановки прокачки сырья.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    1 марта 2026, 14:07
    В МЭА заявили об обеспеченности мировых рынков нефтью и газом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глобальные энергетические биржи не испытывают недостатка в углеводородном сырье, несмотря на серьезную эскалацию напряженности в ближневосточном регионе, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

    МЭА отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке с Ираном, на сегодняшний день торговые площадки хорошо обеспечены ресурсами, сказал Бироль, передает РИА «Новости».

    Бироль добавил, что поддерживает постоянный контакт с правительствами стран – членов организации и министрами крупнейших государств-производителей для оценки обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам.

    В воскресенье гостелевидение Ирана объявило о мученической смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи.

    2 марта 2026, 13:35
    Венгрия получила данные спутниковых снимков об исправности «Дружбы»

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии на основе космических снимков установили техническую исправность трубопровода «Дружба» и отсутствие причин для остановки прокачки сырья, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Будапешт получил достоверные данные о работоспособности магистрали и считает действия Киева политически мотивированными, передает ТАСС. Министр иностранных дел Петер Сийярто сделал это заявление после совещания Совета безопасности страны.

    Премьер-министр Виктор Орбан созвал экстренную встречу из-за прекращения транзита российской нефти через территорию Украины. Участники заседания изучили кадры из космоса, на которых запечатлен ключевой для поставок участок трубы.

    «Спутниковые снимки показывают, что президент Зеленский лжет. Спутниковые снимки ясно демонстрируют, что нет никаких технических или инженерных причин для блокировки нефтепровода», – подчеркнул дипломат.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского во лжи о технических проблемах на нефтепроводе «Дружба».

    Для защиты критически важных объектов энергетики Будапешт удвоил количество военных вертолетов у границы с Украиной.

    Орбан заявил о твердом намерении добиваться восстановления транзита российского сырья вопреки давлению.

    2 марта 2026, 10:35
    Bloomberg: Нефтяной рынок ожидает скачка цен из-за перекрытия Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Глобальный энергетический рынок готовится к резкому скачку цен после фактической остановки движения судов через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.

    После атак Ирана на три нефтяных танкера и введения самопровозглашенной паузы судовладельцами и трейдерами движение через Ормузский пролив практически прекратилось. Около пятой части мировой нефти и сжиженного природного газа ежедневно проходит через этот узкий участок, и аналитики ожидают, что цены на Brent превысят 72,48 доллара за баррель уже с открытия торгов, передает Bloomberg.

    Физический рынок нефти располагает определенными буферами: Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива увеличили поставки, а стратегические резервы США и Китая могут быть использованы при необходимости. Однако эксперты предупреждают, что полное закрытие Ормузского пролива станет беспрецедентным шоком для мирового нефтяного рынка.

    Несмотря на заявления Ирана о том, что пролив остается открыт, судовладельцы и трейдеры предпочитают не рисковать, ожидая ясности по поводу безопасности региона. Страховые компании уже готовятся к значительному увеличению ставок для судов, заходящих в Персидский залив. Несколько танкеров продолжают движение, хотя их количество резко сократилось.

    Аналитики прогнозируют, что США предпримут меры для восстановления судоходства, включая возможное привлечение военных эскортов. Они отмечают, что нынешняя эскалация конфликта в регионе гораздо серьезнее прошлогодних событий, а дальнейшее развитие ситуации остается крайне неопределенным.

    Мировые цены на нефть подскочили на 6% после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

    Минэнерго США исключило планы по распечатыванию стратегического нефтяного резерва для стабилизации рынка.

    КСИР предупредил суда о возможном закрытии Ормузского пролива.

    Страховые компании планируют повысить цены страхования судов, следующих в Персидском заливе.

    Эксперты ранее предупреждали о риске глобального дефицита топлива при блокировке Ормузского пролива.

    2 марта 2026, 13:45
    Орбан заявил о сохранении мер против Киева из-за нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгрия продолжит действовать в рамках введенных ранее контрмер против Украины до тех пор, пока Киев не восстановит транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Венгрия сохранит контрмеры в отношении Украины до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», передает РИА «Новости». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем видеообращении, размещенном в соцсети.

    Орбан подчеркнул: «Мы сохраним наши контрмеры до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти».

    Премьер-министр также прокомментировал приостановку транзита нефти по «Дружбе», заявив, что считает действия президента Украины Владимира Зеленского «банальным шантажом против Венгрии». По словам Орбана, Будапешт не намерен сдаваться и готов прорвать нефтяную блокаду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии установили техническую исправность трубопровода «Дружба» на основе космических снимков.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского во лжи о проблемах на нефтепроводе «Дружба».

    Орбан заявил о намерении добиваться восстановления транзита российского сырья несмотря на давление.

