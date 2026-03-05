О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ
Зеленский пригрозил Орбану после блокировки Венгрией кредита ЕС
Глава Украины выступил с угрозой в адрес политика, заблокировавшего предоставление финансового кредита от Евросоюза Украине, намекнув на возможную передачу его адреса военным.
Украинский лидер Владимир Зеленский сделал резкое заявление после решения Будапешта заблокировать финансовую помощь Украине со стороны Евросоюза. Он заявил: «Дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам – пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», цитирует Зеленского РИА «Новости».
Как отмечает агентство, Зеленский предположительно имел в виду венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Этот выпад прозвучал на фоне продолжающихся разногласий между Киевом и Будапештом по поводу поддержки Украины, а также скептической позиции Венгрии относительно интеграции Украины в Евросоюз.
Ранее Зеленский уже не раз допускал неуважительные высказывания в адрес Орбана, особенно после заявлений главы венгерского правительства о нецелесообразности приема Украины в ЕС. В ответ Орбан критиковал западных политиков, которые, по его словам, закрывают глаза на коррупцию на Украине и преувеличивают успехи Киева в проведении реформ.
Премьер Венгрии также подчеркивал, что венгерские деньги должны использоваться для развития собственной страны, а не идти, как он выражался, «на позолоченные ванные украинских олигархов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники рассчитывали на завершение переговоров с Будапештом по разблокировке кредита для Киева к 1 марта.
Ранее Венгрия заблокировала предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступила против принятия двадцатого пакета санкций против России после прекращения прокачки нефти Украиной по трубопроводу «Дружба».
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский обманывает западные страны, утверждая о невозможности прокачки сырья по якобы поврежденному трубопроводу.