Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ

Зеленский пригрозил Орбану после блокировки Венгрией кредита ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал резкое заявление после решения Будапешта заблокировать финансовую помощь Украине со стороны Евросоюза. Он заявил: «Дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам – пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», цитирует Зеленского РИА «Новости».

Как отмечает агентство, Зеленский предположительно имел в виду венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Этот выпад прозвучал на фоне продолжающихся разногласий между Киевом и Будапештом по поводу поддержки Украины, а также скептической позиции Венгрии относительно интеграции Украины в Евросоюз.

Ранее Зеленский уже не раз допускал неуважительные высказывания в адрес Орбана, особенно после заявлений главы венгерского правительства о нецелесообразности приема Украины в ЕС. В ответ Орбан критиковал западных политиков, которые, по его словам, закрывают глаза на коррупцию на Украине и преувеличивают успехи Киева в проведении реформ.

Премьер Венгрии также подчеркивал, что венгерские деньги должны использоваться для развития собственной страны, а не идти, как он выражался, «на позолоченные ванные украинских олигархов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники рассчитывали на завершение переговоров с Будапештом по разблокировке кредита для Киева к 1 марта.

Ранее Венгрия заблокировала предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступила против принятия двадцатого пакета санкций против России после прекращения прокачки нефти Украиной по трубопроводу «Дружба».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский обманывает западные страны, утверждая о невозможности прокачки сырья по якобы поврежденному трубопроводу.



