    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    5 марта 2026, 18:48 • Новости дня

    Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ

    Зеленский пригрозил Орбану после блокировки Венгрией кредита ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины выступил с угрозой в адрес политика, заблокировавшего предоставление финансового кредита от Евросоюза Украине, намекнув на возможную передачу его адреса военным.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сделал резкое заявление после решения Будапешта заблокировать финансовую помощь Украине со стороны Евросоюза. Он заявил: «Дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам – пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», цитирует Зеленского РИА «Новости».

    Как отмечает агентство, Зеленский предположительно имел в виду венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Этот выпад прозвучал на фоне продолжающихся разногласий между Киевом и Будапештом по поводу поддержки Украины, а также скептической позиции Венгрии относительно интеграции Украины в Евросоюз.

    Ранее Зеленский уже не раз допускал неуважительные высказывания в адрес Орбана, особенно после заявлений главы венгерского правительства о нецелесообразности приема Украины в ЕС. В ответ Орбан критиковал западных политиков, которые, по его словам, закрывают глаза на коррупцию на Украине и преувеличивают успехи Киева в проведении реформ.

    Премьер Венгрии также подчеркивал, что венгерские деньги должны использоваться для развития собственной страны, а не идти, как он выражался, «на позолоченные ванные украинских олигархов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники рассчитывали на завершение переговоров с Будапештом по разблокировке кредита для Киева к 1 марта.

    Ранее Венгрия заблокировала предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступила против принятия двадцатого пакета санкций против России после прекращения прокачки нефти Украиной по трубопроводу «Дружба».

    До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский обманывает западные страны, утверждая о невозможности прокачки сырья по якобы поврежденному трубопроводу.


    4 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил освобождение двух граждан Венгрии, которые были насильно мобилизованы на Украине и оказались в плену российской армии.

    Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, которые были принудительно мобилизованы на Украине, сообщает ТАСС. Об этом Путин заявил на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

    Путин подчеркнул, что к нему обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении венгерских граждан, оказавшихся в плену российской армии. По его словам, речь идет о людях с двойным гражданством, которые были мобилизованы украинскими властями против своей воли.

    Владимир Путин отметил: «Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт». Таким образом, освобожденные граждане отправятся в Венгрию вместе с главой венгерского МИД.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Орбаном, где стороны обсудили ситуацию в регионе Ирана и возможные последствия для энергетического рынка.


    5 марта 2026, 05:31 • Новости дня
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»
    @ Kyle Mazza/imago-images/Global Look Pres

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями технологических компаний охарактеризовал власти европейских стран как «сосунков», которым Китай продает ветрогенераторы.

    Трамп заявил, что Вашингтон не намерен санкционировать строительство ветряных электростанций, поскольку все профильное оборудование производит КНР, передает ТАСС.

    «Но проблема в том, что у них нет ветряных электростанций», – заметил глава Белого дома. По его словам, Пекин производит генераторы и продает их «сосункам в Европе», которые закупают технику тысячами.

    Трамп добавил, что три года предупреждал партнеров о негативных последствиях такой политики. Теперь, по мнению американского лидера, в Европе начинают признавать его правоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о коллапсе энергетики ЕС из-за возобновляемых источников. Министры европейских государств собрались для согласования плана по наращиванию производства ветровой энергии. Глава Белого дома оценил происходящие в Европе изменения как крайне негативные.

    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    5 марта 2026, 06:48 • Новости дня
    В Волчанских Хуторах нашли обезглавленные тела солдат ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные обнаружили в Харьковской области обгоревшие тела украинских бойцов, которые были специально изуродованы сослуживцами для осложнения процедуры идентификации, сообщил источник в силовых структурах.

    Сожженные и изуродованные останки военнослужащих противника были найдены в подвалах бывших жилых домов в Волчанских Хуторах, сказал собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что останки были обуглены, у части тел отрезаны конечности и даже головы.

    По оценке силовиков, высока вероятность, что таким жутким способом бойцы ВСУ пытались сохранить фрагменты для будущего опознания и официального признания погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы «Севера» в конце февраля зачистили более десяти домовладений непосредственно в Волчанских Хуторах.

    Российские военные в Волчанске ранее фиксировали попытки ВСУ сжечь тела погибших для затруднения их опознания. В ходе освобождения села Искра бойцы также обнаружили в подвале десятки тел украинских военнослужащих.

    4 марта 2026, 22:18 • Новости дня
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз

    Путин назвал нападение на газовоз в Средиземном море террористической атакой

    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

    Владимир Путин в интервью ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море является террористической атакой, сообщается на сайте Кремля.

    «Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода, но удивляет только то, что это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа, в том числе и в данном случае, прежде всего, для Европы. Получается, что. киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную – и оружием, и деньгами. А киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой», – заявил Путин.

    Путин отметил, что подобные действия усугубляют положение на мировых энергетических рынках, особенно на рынке газа для Европы. По его словам, киевский режим «кусает ту руку, с которой клюет», отметив, что «киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой».

    Глава государства также сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    «Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей. Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня», – заявил Путин.

    Ранее российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море.

    Два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.

    МИД России заявил о возможности принятия политико-дипломатических мер из-за атаки, которая привела к ущербу для окружающей среды.

    5 марта 2026, 02:40 • Новости дня
    Подполье заявило о ненависти к Зеленскому у жителей Харькова, Одессы и Николаева

    Tекст: Катерина Туманова

    Во многих областях Украины жители связывают тяжелую жизненную ситуацию с пребыванием в оккупированном Киевом режиме и обвиняют Владимира Зеленского в предательстве, рассказали в пророссийском подполье.

    «В Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве – ненависть к Зеленскому – абсолютный мейнстрим. Люди считают, что они в оккупации у киевского режима. Они прямо обвиняют Зеленского в том, что он их сдал, бросил под обстрелы, а сам отсиживается», – рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья.

    В центре страны, например, в Киеве, Черкассах, Полтаве и Виннице, наблюдается раскол в общественных настроениях. Источник утверждает, что отключения света, холод и мобилизация заставили многих жителей этих городов изменить мнение о власти.

    Примером этого стало видео из Киева, где Зеленскому пожелали «сгореть в крематории», что, по словам информатора, отражает реальное настроение в народе.

    На западе Украины, в таких городах, как Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, влияние радикальных националистических групп по-прежнему ощущается, однако и там поступают сообщения о недовольстве.

    Представитель подполья сообщил, что матери мобилизованных солдат проклинают Зеленского и его правительство. Кроме того, даже среди радикалов есть те, кто ненавидит Зеленского за то, что, по их мнению, он намерен уступить территории и не даст победить.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана. Эксперты назвали обоснованными опасения Киева насчет дефицита комплексов «Патриот» и боеприпасов к ним. Военэксперт Марочко сообщал, что ВСУ боятся дефицита снарядов из-за войны против Ирана.

    5 марта 2026, 09:40 • Новости дня
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского

    Фицо отказался верить словам Зеленского о «Дружбе»

    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко поставил под сомнение заявления Киева о повреждении нефтепровода «Дружба», отметив отказ допустить европейских инспекторов.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба», передает «Прайм».

    «Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», – жестко заявил словацкий премьер.

    Фицо рассказал журналистам, что украинские власти отказали словацким и европейским дипломатам в доступе к нефтепроводу «Дружба» для оценки его технического состояния и отклонили предложение о создании международной инспекционной группы.

    Кроме того, Фицо подчеркнул, что такими действиями Украина теряет поддержку со стороны Словакии.

    Киев остановил прокачку нефти по «Дружбе» в конце января, заявив о повреждениях в результате «российских атак», однако Братислава считает, что трубопровод работоспособен, а остановка транзита – политический инструмент давления.

    Венгрия, также оставшаяся без нефти из-за остановки, заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Киеву на 90 млрд евро, а также объявила о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Фицо ранее уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба».

    Правительство Словакии приняло решение немедленно прекратить соглашение с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить транзит российской нефти через «Дружбу» и заявил об угрозе энергобезопасности ЕС.

    Власти Украины не допустили представителей Евросоюза для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    4 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Испании решили поддержать американские войска в операции против Ирана после жесткого предупреждения о возможном разрыве экономических связей между странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    О согласии Мадрида сотрудничать сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС. По ее словам, испанская сторона правильно восприняла сигнал Вашингтона.

    «Что касается Испании, то полагаю, что они четко и ясно услышали вчера заявление президента, и, как я понимаю, несколько часов назад они согласились сотрудничать с военными США», – заявила Левитт.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с королевством из-за отказа довести военные расходы до 5% ВВП. Американский лидер также подчеркнул готовность использовать базы на Пиренейском полуострове для операций против Ирана вопреки мнению местных властей.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией.

    Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    5 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    @ Guillermo Gutierrez Carrascal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке из-за низкого рейтинга, решив заработать очки на непопулярности американского лидера в стране, сообщает The Washington Post.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке, публично осудив американско-израильские удары по Ирану и отказавшись уступать торговому давлению Вашингтона, сообщает The Washington Post.

    Санчес заявил: «Мы не будем соучастниками того, что вредно для мира или противоречит нашим ценностям и интересам, даже чтобы избежать чьих-то репрессалий». Он также напомнил об уроках 2003 года, когда США втянули Испанию в войну в Ираке.

    На фоне эскалации конфликта Санчес отказался разрешить использование военных баз Испании для операций США, что привело к выводу с территории страны 12 топливозаправщиков KC-135. После этого Трамп в свою очередь пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией и поручил министру финансов заблокировать любые сделки с Мадридом.

    На этом фоне Санчес встретил одобрение левых политиков как внутри страны, так и в Европе, тогда как оппозиция обвинила его в нанесении ущерба национальным интересам.

    По мнению аналитиков, Санчес сознательно идет на конфронтацию с Трампом, рассчитывая на его непопулярность среди испанских левых избирателей и ставя на свою политическую выживаемость.

    «Если мы сосредоточимся только на интересах Педро Санчеса, я думаю, это будет выгодно всем», – сказал Луис Орриолс, политолог из Мадридского университета имени Карлоса III, отметив, что Санчесу нечего терять, учитывая, что мало кто верит в его шансы на предстоящих выборах.

    «Негативные последствия такой позиции будут ощущаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и Педро Санчес не останется у власти ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе», – сказал Орриолс.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Позже Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Однако министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану.

    5 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Орбан предупредил о применении силы для запуска «Дружбы»

    Орбан: Венгрия использует политическую и финансовую силу против Киева для запуска «Дружбы»

    Орбан предупредил о применении силы для запуска «Дружбы»
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении добиться от Киева возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с помощью политических и финансовых мер.

    Венгрия не намерена идти на компромиссы с Киевом и будет добиваться возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» силой, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Он уточнил, что речь идет не о военной, а о политической и финансовой силе, которую Будапешт намерен применить в отношении украинских властей, передает ТАСС.

    По словам Орбана, его правительство будет настаивать на прекращении нефтяной блокады и рассматривает ситуацию как «битву с Украиной». «Мы победим, и мы победим с помощью силы. Мы добьемся этого не сделками, соглашениями или компромиссами, а силой», – заявил премьер-министр, выступая в Торгово-промышленной палате страны.

    Он подчеркнул, что Украина обязана восстановить работу трубопровода и выполнять условия соглашения об ассоциации с Евросоюзом, не препятствуя энергоснабжению стран ЕС. Орбан заверил, что Венгрия не боится подобных противостояний и будет настаивать на своих требованиях.

    Напомним, что российская нефть не поступает в Венгрию по трубопроводу «Дружба» с 27 января. Будапешт ранее заявлял, что технических препятствий для поставок нет, а блокировка осуществляется Киевом по политическим мотивам. В ответ на это Венгрия ограничила поставки дизельного топлива на Украину и заблокировала выделение ей военного кредита от ЕС на 90 млрд евро. Также правительство страны пообещало не поддерживать никакие решения Евросоюза в пользу Украины до возобновления транзита нефти.

    Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил о недоверии словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба» и отметил отказ допустить европейских инспекторов.

    Накануне Венгрия усилила защиту энергетических объектов, создала специальную комиссию, настаивая на инспекции трубопровода «Дружба» на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей как покупатели российской нефти.

    Венгрия и Россия рассматривают вариант доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным.


    5 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    @ Presidential Office of Ukraine/picture alliance/SvenSimon-The/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп столкнулся с неожиданным сопротивлением ключевых европейских союзников, отказавшихся участвовать в военной кампании Вашингтона на Ближнем Востоке.

    Трамп осознал ценность союзников после года критики в их адрес, однако столкнулся с отказом в поддержке военной операции, пишет Politico.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер запретил американским бомбардировщикам взлетать с британских баз для ударов по Ирану.

    Аналогичную жесткую позицию занял испанский премьер Педро Санчес, осудивший действия Вашингтона, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал войну опасной и противоречащей международному праву.

    Глава Белого дома выразил разочарование позицией Лондона: «Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем».

    Разногласия грозят перерасти в торговое противостояние, поскольку Трамп уже пригрозил разорвать экономические связи с Мадридом, назвав испанское правительство «ужасным».

    Американские самолеты-заправщики были вынуждены покинуть Испанию и временно перебазироваться во Францию.

    Единственным исключением стала Германия, канцлер которой Фридрих Мерц получил похвалу от американского лидера за предоставление авиабазы Рамштайн. Трамп отметил, что Берлин позволил использовать определенные зоны для посадки, хотя Вашингтон не требует прямого участия немецких солдат в боях.

    Напомним, Трамп резко критиковал Стармера за нежелание участвовать в ударах по Ирану. Глава Белого дома также пригрозил полностью прекратить торговые отношения с Испанией из-за позиции Мадрида. Американский лидер заявил о готовности задействовать испанские военные базы вопреки запрету местных властей.

    5 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Лавров раскрыл планы Киева подорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Лавров заявил о намерении Украины уничтожить «Голубой поток» и «Турецкий поток»

    Лавров раскрыл планы Киева подорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у украинских властей планов по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у украинских властей планов по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что подобные действия могут быть направлены на нанесение ущерба мировой экономике и свидетельствуют о террористической сущности киевского режима.

    Министр напомнил, что президент России Владимир Путин также упоминал эти угрозы накануне. Ранее Россия уже сталкивалась с диверсиями на стратегических энергетических объектах, что негативно сказалось на стабильности поставок энергоресурсов.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в нападении на российский газовоз у берегов Мальты украинский след даже не пытались скрыть.

    Президент России сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    5 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    Российские войска освободили Яровую в ДНР
    Российские войска освободили Яровую в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили Яровую в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины около Лозового, Яцковки, Рубцов, Соснового, Святогорска, Красного Лимана ДНР, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР) и Дружелюбовки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника при этом составили свыше 180 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия, включая американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены три склада с боеприпасамит.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Грабовского, Хотени, Новой Сечи, Катериновки и Мирополье Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Старицей, Волчанскими Хуторами и Графским.

    Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, склад боеприпасов и восемь складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Липовки, Калеников, Славянска, Константиновки, Краматорска, Никифоровки, Кривой Луки, Рай-Александровки и Голубовки ДНР.

    При этом противник потерял до 135 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и Stryker, а также четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и четыре склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Приюта, Гришино, Золотого Колодезя, Вольного, Белицкого ДНР, Новопавловки, Ивановки и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, семь бронемашин, чешская боевая машина РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку. До этого группировка «Север» освободила село Круглое и уничтожила пункты управления БПЛА. Российские войска также освободили Дробышево и Резниковку в ДНР.

    5 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины

    Полянский сообщил о признании ЕС опасности проникновения оружия с Украины

    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия в рабочем документе впервые признала опасность обратного нелегального трафика оружия с Украины в страны Европы.

    Европейская комиссия признала риск нелегального ввоза оружия с Украины в страны Евросоюза. На заседании Постоянного совета ОБСЕ постпред России Дмитрий Полянский заявил, что эксперты ЕС в рабочем документе к новой директиве по борьбе с незаконным трафиком оружия указали на возможность появления миллионов единиц нелегального огнестрельного оружия, сообщает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала о том, что оружие, поставляемое на Украину, может быть разворовано и в итоге использоваться против европейцев. Дипломат заявил: «Сколько раз мы предупреждали о том, что поставляемое на Украину оружие разворовывается при прямом попустительстве нынешней власти и скоро начнет стрелять в самих европейцев? Этой проблемой наконец-то озаботилась Еврокомиссия».

    По информации Еврокомиссии, с 2022 года количество преступлений с применением огнестрельного оружия на Украине увеличилось на 5000%. Полянский напомнил, что закупка вооружения для Киева финансируется за счет европейских налогоплательщиков.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине украдено почти полмиллиона единиц оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что западное оружие с Украины уже попало на черные рынки и это грозит Европе катастрофическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.


    4 марта 2026, 22:39 • Новости дня
    Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти

    Сийярто: Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти

    Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия и Россия рассматривают возможность доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия и Россия готовы совместно искать запасные пути для поставок нефти и газа, если существующие маршруты станут недоступны, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    «Например, если транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» будет по-прежнему затруднена, мы рассмотрим варианты транспортировки морским путем», – заявил Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

    По словам министра, вопрос энергетического сотрудничества между двумя странами остается приоритетным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    Президент России Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Венгрией сохраняют устойчивость и развиваются положительно.

    Путин дал поручение проработать переход с газового рынка Европы на новые открывающиеся рынки.

    5 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Украинцы в Польше лишились большинства льгот

    Украинцы в Польше лишились бесплатного жилья и медицины

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Польши существенно ограничили помощь беженцам, отменив бесплатный доступ к врачам и проживанию для большинства трудоспособных граждан.

    Вступивший в силу специальный закон, принятый парламентом и подписанный президентом, значительно ограничивает привилегии граждан Украины в Польше, передает РИА «Новости».

    По новым правилам, статус защиты аннулируется, если украинец не подаст заявление на получение идентификационного номера в течение двух недель после въезда. Медицинская помощь теперь будет предоставляться бесплатно только при наличии страховки и оплаченных взносов, а для незастрахованных – только в экстренных случаях, а также для беременных и несовершеннолетних.

    Бесплатное жилье предоставляется лишь на короткий срок и только социально уязвимым категориям, таким как одинокие пожилые люди и инвалиды.

    Ранее украинцев уже лишили обязательных выплат на детей, теперь ежемесячные пособия доступны только работающим гражданам при условии учебы их детей в польских школах.

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении действия специального статуса для украинских беженцев.

    До этого совершеннолетние граждане Украины без страховки потеряли доступ к бесплатным медицинским услугам.

    Варшава также отменила социальные выплаты и льготы для неработающих переселенцев.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации