Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

Tекст: Ольга Никитина

Паводок 2026: где ожидаются наводнения и какие регионы в зоне риска

По данным Росгидромет, весеннее половодье 2026 года может пройти сложнее, чем в 2025-м. Ведомство провело предварительный анализ уровня воды в реках России и сообщило, что паводок максимального уровня прогнозируется в 16 регионах страны.

В официальном сообщении отмечается, что по состоянию на конец января 2026 года на всей территории РФ сохраняется обычный зимний режим, продолжается активное снегонакопление. Однако сложившиеся гидрометеорологические условия указывают на повышенные риски весеннего разлива рек в ряде федеральных округов.

В каких регионах возможен паводок максимального уровня

Согласно прогнозу, наибольшая вероятность высокого половодья ожидается в следующих субъектах:

Мурманская область

Смоленская область

Орловская область

Тульская область

Калужская область

Московская область

Рязанская область

Владимирская область

Самарская область

Кемеровская область

Новосибирская область

Томская область

Камчатский край

Красноярский край

Алтайский край

Республика Крым

Для собственников загородных домов в этих регионах особенно важно заранее проверить:

входит ли участок в официальную зону подтопления или затопления;

каков уровень грунтовых вод;

есть ли поблизости реки, поймы или низменности;

предусмотрена ли система отвода талой воды.

Где уровень воды прогнозируется ниже нормы

В ряде территорий, напротив, ожидается пониженный уровень воды. Это касается отдельных водоемов на территории:

Якутии

Красноярского края

Саратовской области

Ростовской области

Волгоградской области

Воронежской области

Липецкой области

Запорожской области

Херсонской области

Республики Крым

Донецкой Народной Республики

Однако даже при прогнозе ниже нормы полностью исключать локальные подтопления нельзя — многое зависит от осадков и скорости таяния снега.

Риск ледовых заторов весной 2026 года

Отдельную опасность представляют ледовые заторы. При резком потеплении или ухудшении гидрометеорологических условий возможно образование скоплений льда, которые способны вызвать разлив рек и выход воды на пойму. Вероятность формирования ледовых заторов отмечается на отдельных реках:

Архангельской области

Магаданской области

Амурской области

Республики Коми

Забайкальского края

Хабаровского края

Якутии

Такие процессы могут привести к затоплению пониженных участков населенных пунктов, особенно там, где отсутствуют гидротехнические сооружения.

Защита дома на этапе проектирования и строительства

Если вы только планируете строительство загородного дома, важно учесть риски подтоплений еще на стадии покупки земельного участка, а также на этапе проектирования. Вот несколько ключевых рекомендаций.

Как выбрать участок, который не затапливает

Затопление может не только испортить строительные планы, но и привести к серьезным финансовым потерям. Чтобы избежать таких рисков, важно тщательно изучить участок перед покупкой. Определить, находится ли участок в зоне подтоплений, можно с помощью комплексного подхода.

1. Оценка рельефа местности

Рельеф – один из главных факторов, влияющих на риск подтопления. Осматривать участок лучше весной, когда сходит снег, или после сильных дождей. В это время хорошо видно, как ведет себя вода на территории.

Участки на возвышенностях или с небольшим уклоном менее подвержены подтоплениям. Вода быстро стекает, не застаиваясь.

Низменные участки часто страдают от застоя воды, особенно если рядом находятся более высокие территории. Вода с них стекает вниз, что может привести к затоплению.

Если территория ровная, важно проверить, как быстро просыхает почва после дождей или таяния снега.

2. Изучение растительности

Растения могут многое рассказать о влажности участка. Обратите внимание на то, какие виды преобладают:

– влаголюбивые растения: если на участке растут ива, ольха, камыш, осока или папоротники, это может указывать на высокий уровень грунтовых вод и частые застои влаги;

– сухие участки: наличие хвойных деревьев, плодовых культур или злаковых трав (например, пырея) говорит о том, что почва хорошо дренируется и риск подтоплений минимален.

3. Анализ состава грунта

Тип почвы напрямую влияет на ее способность пропускать и удерживать воду. Чтобы оценить состав грунта, можно провести простой тест:

– песчаный или супесчаный грунт: быстро пропускает воду, что снижает риск подтоплений. Такой грунт рассыпается в руках, имеет сероватый или желтоватый оттенок;

– суглинок: частично впитывает воду, но может удерживать ее, особенно если участок находится в низине. Влажный ком суглинка пластичен, а сухой – твердый;

– глина: плохо пропускает воду, что приводит к застоям влаги. Глинистый грунт плотный, пластичный во влажном состоянии и твердый в сухом.

4. Изучение документов

Перед покупкой участка важно изучить всю доступную документацию:

– градостроительный план (ГПЗУ): покажет, можно ли строить на участке, есть ли подземные коммуникации или водоохранные зоны;

– геологические исследования: если такие данные есть, они помогут понять уровень грунтовых вод и состав почвы;

– юридическая проверка: убедитесь, что участок не находится в зоне риска подтоплений по данным местных органов власти.

5. Проверка коммуникаций и инфраструктуры

– Дренажные системы: узнайте, есть ли в поселке система отвода воды. Если нет, возможно, вам придется организовывать ее самостоятельно.

– Подъездные пути: обратите внимание на состояние дорог. Грунтовые дороги могут размываться во время дождей, что затруднит доступ к участку.

– Коммуникации: уточните, где находятся ближайшие точки подключения к электричеству, воде и канализации.

6. Осмотр соседних участков

– Состояние соседних домов: если у соседей есть проблемы с подтоплением подвалов или фундаментов, ваш участок, скорее всего, тоже находится в зоне риска.

– Разговоры с местными жителями: пообщайтесь с соседями, чтобы узнать, случались ли на участке наводнения или паводки.

7. Геологические изыскания

Если вы хотите быть полностью уверены в безопасности участка, закажите профессиональные геологические исследования. Специалисты проведут бурение скважин, чтобы определить:

– уровень грунтовых вод;

– состав и плотность почвы;

– наличие водоупорных слоев (например, глины), которые могут вызывать застои воды.

8. Проверка на наличие водоохранных зон

Если участок находится рядом с рекой, озером или другим водоемом, уточните, не входит ли он в водоохранную зону. Такие территории часто подвержены паводкам и подтоплениям. О такой проверке расскажем подробнее в следующей главе.

Как провести юридическую проверку зоны подтоплений

Итак, перед покупкой земельного участка важно убедиться, что он не находится в зоне подтоплений или затоплений. Юридическая проверка зоны подтоплений доступна каждому интернет-пользователю. Расскажем подробнее о том, что именно нужно искать.

Чем с юридической точки зрения отличаются подтопления от затоплений?

Затопление – это негативное воздействие, вызванное разливом рек, озер или других водоемов. Обычно происходит во время паводков или сильных дождей.

Подтопление – это повышение уровня грунтовых вод выше нормы, что приводит к насыщению почвы влагой и затрудняет строительство.

Оба явления регулируются законодательством, и информация о таких зонах вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Как перед покупкой проверить, подтапливает ли земельный участок

Способ 1 – использование публичной кадастровой карты Росреестра

Найдите участок по кадастровому номеру или адресу. В меню «Слои» выберите вкладку «Зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ)». Изучите, попадает ли ваш участок в зону подтопления или затопления. Если участок находится в такой зоне, это будет отображено на карте.

Способ 2 – получение выписки из ЕГРН

Для более детальной информации закажите выписку из ЕГРН. В ней будут указаны все ограничения, включая зоны подтопления и затопления. Заказать выписку можно через сайт Росреестра, МФЦ или портал «Госуслуг». Обратите внимание на раздел «Особые отметки», где указываются ограничения на использование участка.

Способ 3 – изучение карт ЗОУИТ

Карты зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) разрабатываются местными администрациями и содержат информацию о:

– зонах подтопления и затопления;

– охраняемых природных, санитарных и культурных зонах;

– ограничениях на строительство и использование земель.

Эти карты можно запросить в местной администрации или найти на официальном сайте муниципалитета.

Способ 4 – проверка генерального плана и проектов планировки территории

Генеральный план и проекты планировки/межевания территории также содержат информацию о зонах подтопления. Обратитесь в местную администрацию или отдел архитектуры и градостроительства. Уточните, есть ли в документах указания на риски подтопления или затопления.

Способ 5 – обращение к специалистам

Если данные в документах устарели или вызывают сомнения, стоит обратиться к специалистам:

– геодезисты проведут обследование участка, определят уровень грунтовых вод и состав почвы;

– гидрологи оценят риски затопления на основе анализа близлежащих водоемов и метеорологических данных;

– юристы помогут правильно интерпретировать данные из ЕГРН и других документов.

Оценка рисков

Даже если участок не находится в официальной зоне подтопления, стоит оценить потенциальные риски:

– близость к водоемам: участки рядом с реками, озерами или прудами чаще подвержены затоплениям;

– рельеф местности: низменные участки и низины более уязвимы;

– состав почвы: глинистые грунты хуже пропускают воду, что увеличивает риск подтопления.

Какие профилактические меры можно предпринять

Если участок находится в зоне риска, но вы все же решили его приобрести, примите меры для защиты:

– установите дренажную систему для отвода воды;

– проведите гидроизоляцию фундамента и подвала;

– постройте защитные сооружения, такие как дамбы или насыпи.

Помните: даже если участок не находится в официальной зоне подтопления, важно учитывать природные факторы и принимать профилактические меры. Это поможет защитить ваш дом и участок от возможных проблем в будущем.

Главные выводы о ситуации с паводком в России в 2026 году

Весенний паводок 2026 года в ряде регионов России может пройти сложнее, чем в 2025-м.