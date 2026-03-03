Война с Ираном вызвана провалами Трампа

На выборы 2024 года Дональд Трамп шел под лозунгом «Drain the Swamp» (Осушить болото), обеспечившим ему беспрецедентную электоральную поддержку. Избиратели поверили, что Трамп и в самом деле намерен очистить Вашингтон от коррупции и ликвидировать всевластие «глубинного государства».

К началу 2026 года этот лозунг окончательно превратился в политический мем с горьким привкусом. Вместо того чтобы очистить Вашингтон от коррупции и «глубинного государства», администрация Трампа обнаружила, что болото обладает пугающей способностью к регенерации и поглощению любых реформаторов.

Главным оружием Трампа в 2025 году должен был стать «План F» (Schedule F) – указ, позволяющий перевести десятки тысяч карьерных чиновников в категорию политических назначенцев и уволить их. Однако к 2026 году этот грандиозный проект столкнулся с суровой реальностью. Суды низших инстанций и бесконечные иски от профсоюзов госслужащих заморозили массовые увольнения. «Глубинное государство» защитилось томами юридических прецедентов.

Там, где Трампу все же удалось «вычистить» ведомства, возник вакуум управления. Оказалось, что лояльные MAGA-активисты не всегда знают, как управлять ядерной безопасностью или логистикой Минтранса. В итоге Белому дому пришлось возвращать «старую гвардию», чтобы избежать коллапса.

Обещание Трампа изгнать лоббистов и «торговцев влиянием» разбилось о состав его собственного кабинета. К 2026 году стало очевидно, что старое вашингтонское болото просто сменило фауну. Места старых демократических лоббистов заняли «друзья Мар-а-Лаго». Влияние на политику теперь покупается не через лоббистские структуры в Вашингтоне, а через членство в закрытых клубах президента и пожертвования в его суперкомитеты (Super PACs). «Трамп обещал осушить болото, но вместо этого он просто построил на нем роскошный гольф-курорт для своих», – одна из популярных цитат в политических кулуарах начала 2026 года.

В итоге электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами в Конгресс.

Неоправданные ожидания бизнеса и политических элит

В начале своего второго срока Трамп пытался удовлетворить запросы трех ключевых групп. Во-первых, промышленного капитала обещаниями «ренессанса производства» через заградительные тарифы (особенно против Китая и автопрома ЕС). Во-вторых, синих воротничков – обещаниями вернуть рабочие места и снизить цены на энергоносители вдвое. В-третьих, консервативной элиты – назначением не поддерживающих демократическую «повестку» судей и обещаниями дерегуляции экономики.

Но на деле тарифы Трампа спровоцировали инфляцию, а обещанный «бум рабочих мест» обернулся стагнацией (в 2025 году рост рабочих мест замедлился втрое по сравнению с 2024-м). Трамп не стал проводить радикальную реформу здравоохранения (обещанная замена Obamacare так и не обрела четких контуров) и не смог добиться отмены налогов на социальные пособия и на чаевые в полном объеме.

К марту 2026 года «монолит» сторонников Трампа дал глубокие трещины. Список «отступников» впечатляет.

Марджори Тейлор Грин – Символ MAGA-движения подала в отставку из Конгресса в январе 2026 года после публичной ссоры с Трампом. Она обвинила его в предательстве принципов «America First» и уступках «глубинному государству». Такер Карлсон отошел от поддержки Трампа еще после первых ударов по Ирану летом 2025 года, назвав их «отвратительными и злыми» и заявив, что Трамп плюнул в лицо избирателям, голосовавшим против войн.

Илон Маск дистанцировался от Белого дома после того, как Трамп не оценил его усилия по повышению эффективности административного аппарата федеральных ведомств и фактически принес его в жертву своим (и Маска) политическим оппонентам, лишив почти всех полномочий. Отношения охладели еще больше из-за торговых войн, бьющих по цепочкам поставок Tesla. Майк Пенс и Митт Ромни – старые оппоненты Трампа из консервативного истеблишмента – закрепились в роли жестких критиков, обвиняя Трампа в авторитаризме. Губернатор Флориды Рон Десантис, несмотря на формальную лояльность, начал выстраивать альтернативную повестку, готовясь к 2028 году и собирая вокруг себя разочарованных доноров.

«Налог Трампа» на американские семьи

Разочарованы были и простые американцы. В 2025 году администрация ввела одни из самых агрессивных тарифов в истории США, подняв среднюю эффективную ставку с 2,4% до 7,7% (максимум с 1947 года). Трамп обещал, что «платить будет Китай и Европа». Но в отчете ФРС по итогам 2025 года утверждалось, что 90% этого бремени легло на плечи американских импортеров и потребителей.

В среднем за 2025 год каждая американская семья заплатила около 1 тыс. долларов «тарифного налога» через рост цен. Цены на напольные покрытия взлетели на 66%, одежда подорожала на 18%, а товары для ремонта – на 10%. Кроме того, целый ряд международных производителей (таких, как например, Nike и BMW), уже объявили о «хирургическом» повышении цен в 2026 году, чтобы компенсировать миллиардные убытки от пошлин.

Трамп обещал снизить счета за электричество вдвое в течение первого года. Однако к февралю 2026-го мы видим обратную картину. Вместо падения цены на природный газ выросли на 9,8%, а на электроэнергию – на 6,3%.

Надежды, что американские нефтяные компании после ареста Мадуро зайдут в Венесуэлу и зальют США дешевой венесуэльской нефтью, не оправдались. А начало ударов по Ирану и угроза закрытия Ормузского пролива (через который проходит 20% мирового трафика нефти) грозят повысить цену на нефть Brent до 80-90 долларов за баррель. Конечно, американская нефть будет несколько дешевле, но все равно она подорожает «за компанию», что приведет к росту цен на заправках в США.

Для среднего класса «американская мечта» в 2026 году остается на паузе. Несмотря на давление Белого дома на ФРС, инфляционные риски, вызванные тарифами и войной на Ближнем Востоке, не позволяют снизить ставки по новым ипотечным кредитам (которые застыли в диапазоне 6,1% – 6,4%). Это делает покупку дома практически невозможной для молодежи. А продажи на вторичном рынке достигли минимума, так как владельцы не готовы променять свою оформленную в прошлом «дешевую» ипотеку на «дорогую» нынешнюю.

Реестр невыполненных обещаний

Невыполненными оказались и еще ряд знаковых предвыборных обещаний Трампа. Обещанная самая массовая депортация нелегалов в истории США натолкнулась на «стену» из юридических исков и бюджетного дефицита. Суды в либеральных штатах заблокировали использование Национальной гвардии для этих целей, а Конгресс, обеспокоенный растущим долгом, не выделил запрошенные миллиарды на строительство новых центров содержания. В итоге программа реализуется фрагментарно, что вызывает ярость у радикального крыла сторонников Трампа.

Популистское обещание освободить официантов и пенсионеров от налогов так и осталось на бумаге. Даже лояльные республиканцы в Сенате выступили против, указывая на «дыру» в бюджете размером в триллионы долларов. Трамп не стал тратить политический капитал на продвижение этой меры, предпочтя сфокусироваться на тарифах, что было воспринято рабочим классом как предательство интересов «простых людей».

Амбициозный план по строительству десяти новых «городов свободы» на пустующих федеральных землях был тихо свернут к концу 2025 года. Проект признали экономически нецелесообразным и экологически опасным. Вместо того чтобы создавать новые центры инноваций и «ульи промышленности», администрация погрязла в решении текущих проблем стагнирующей инфраструктуры старых промышленных штатов.

Пожалуй, самое громкое так и нереализованное обещание – это установление мира на Украине «за 24 часа». Попытка Трампа навязать «быструю сделку» провалилась, так как он не смог предложить условия, которые одновременно и Москву, и поддерживаемый европейскими политиками Киев. Вместо «сделки века» Белому дому удалось только сократить прямое финансирование Украины из американского бюджета и повесить на союзников по НАТО бремя поддержки оказавшегося на грани банкротства режима Зеленского.

Последние соцопросы показывают, что уровень поддержки Трампа среди независимых избирателей, латиноамериканцев и молодежи – всех тех, кто обеспечил ему победу в 2024-м – сегодня резко снизился. В этих условиях даже важная тактическая победа Трампа – принятие Конгрессом закона о необходимости предъявлять на избирательном участке удостоверение личности – ничего не решает. То, что должно было поставить барьер возможным злоупотреблениям на выборах, подобным тем, в которых Трамп обвиняет демократов относительно выборов 2020 года, не сработает, если демократы смогут победить без всяких ухищрений просто из-за падения популярности Трампа у избирателей.

На данный момент прогнозы (включая модели Brookings и LSE) указывают на высокую вероятность утраты республиканцами контроля над Нижней палатой. В Сенате ситуация сложнее, но тренд на «синюю волну» (демократов) становится все более очевидным.

В сложившихся условиях Трамп оказался перед сильным соблазном договориться о поддержке своей администрации одной из крупных политических сил. Естественно, ни левые демократы, ни финансовые глобалисты на это не пошли бы ни при каких обстоятельствах. Поэтому ситуативными союзниками Трампа могли стать только неоконы и евро-атлантисты.

До сих пор они противодействовали Трампу, потому что он выступал против их политики нанесения поражения России через прокси-войну на Украине. Но даже развернувшись к полной поддержке Зеленского, Трамп вряд ли смог бы получить их единодушную поддержку. Поэтому Трамп постарался продемонстрировать этим силам, что в движении к стратегической цели он эффективнее своих демократических оппонентов.

Операцией против Венесуэлы и обещанием «дружеского захвата» Кубы Трамп продемонстрировал, что он быстро и достаточно эффективно ослабил влияние Китая и России в Латинской Америке. Теперь он пытается выбить такого мощного союзника России и Китая, как Иран. Если удастся заставить новое иранское руководство сменить политику на более проамериканскую или развалить страну по примеру Ливии, то позиции и Китая, и Россия станут определенно слабее. И Трамп может предъявить этот факт своим потенциальным союзникам, потребовав поддержки на ноябрьских выборах.

* * *

Вопрос в том, сдастся Иран или выстоит. Если сдастся, то арабские страны Залива вынуждены будут гораздо более послушно следовать в фарватере американской политики (и, соответственно, в гораздо меньшей степени сотрудничать с Россией и Китаем). Если же выстоит, то любящему выглядеть победителем Дональду Трампу предстоит лично познакомиться с синдромом Джимми Картера, проигравшего на выборах 1980 года из-за провалившегося рейда на Тегеран для освобождения американских заложников. А России и Китаю в любом случае стоит задуматься о том, как придать ШОС более действенный характер или каким-то другим образом строить систему евразийской и восточно-азиатской безопасности.