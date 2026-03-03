  • Новость часаЛавров поблагодарил Оман за помощь в возвращении россиян из ОАЭ
    Война на Ближнем Востоке сломила ПВО Украины
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    В Раду повторно внесли проект закона об отмене праздника 8 Марта
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    Лихачев сообщил о приостановке строительства новых блоков АЭС «Бушер»
    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении
    Участники покушения на генерала Алексеева признаны экстремистами
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    2 комментария
    3 марта 2026, 19:16 • Новости дня

    Новак сообщил о росте интереса Индии к российской нефти

    Новак заявил о повышенном спросе Индии на российскую нефть для переработки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Индии заметно увеличился интерес к российской нефти для дальнейшей переработки, что связано с изменениями на мировом рынке, заявили в правительстве РФ.

    Вице-премьер России Александр Новак в эфире Первого канала отметил, что Россия фиксирует рост интереса со стороны Индии к поставкам российской нефти для переработки. По его словам, индийские политики уже озвучили соответствующие заявления, что подтверждает текущий спрос на фоне изменяющейся ситуации на мировом рынке.

    Новак подчеркнул, что значительную роль в формировании спроса играют события на Ближнем Востоке. Он заявил: «Мы видим сейчас заявления индийских политиков о том, что есть повышенный интерес в Индии к нашей нефти на переработку в текущих условиях. Ну, очевидно, что сегодня большие неопределенности, связанные с событиями на Ближнем Востоке, многое будет зависеть от того, как будут развиваться эти события. Сегодня рынок реагирует».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.

    Позже глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что страна привержена стратегической автономии, а решения об импорте нефти принимаются с учетом интересов индийских компаний.

    В то же время объем импорта необработанного алюминия из России в Индию достиг 2,82 млн долларов, что стало рекордным показателем с 2023 года.


    3 марта 2026, 13:02 • Новости дня
    Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия ударов по иранской территории ощущаются во всем регионе, где фактически развернулись полноценные боевые действия, по сути, война, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров заявил, что Ближний Восток находится в состоянии войны из-за агрессии против Ирана. По его словам, последствия этого конфликта охватили весь регион, включая арабские страны, где уже имеются экономические потери и человеческие жертвы, передает ТАСС.

    «Мы считаем необходимым категорически и решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны», – заявил глава МИД.

    Лавров отметил, что односторонних санкций против США по поводу ситуации вокруг Ирана со стороны других государств не ожидается. По его словам, никто не станет вводить подобные ограничения в одностороннем порядке, и ждать этого не стоит.

    Лавров также подчеркнул необходимость прекращения любых действий, ведущих к жертвам среди мирного населения на Ближнем Востоке. Он заявил, что для стабилизации ситуации важно сделать все возможное, чтобы не допускать гибели гражданских, будь то в Иране, где жертвами удара по школе стали более 150 девочек, или в других странах региона, где страдает гражданская инфраструктура.

    Число жертв массированных бомбардировок исламской республики со стороны Вашингтона и Тель-Авива достигло 787 человек.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей иранского руководства в ходе спецоперации.

    Напомним, Иран в ответ на агрессию США и Израиля начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4».

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Вашингтона и Иерусалима неспровоцированным актом агрессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником на Ближнем Востоке, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада.

    Комментарии (2)
    3 марта 2026, 16:13 • Новости дня
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд проукраинских правительств стран Евросоюза и Еврокомиссия обратились к Киеву с просьбой предоставить доступ к трубопроводу «Дружба» для оценки ущерба и проверки хода его восстановления, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

    По информации FT, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта озвучили эту просьбу во время визита в Киев 24 февраля, однако получили отказ, передает ТАСС.

    Отмечается, что просьба была направлена на фоне растущей напряженности в Евросоюзе по вопросу нефтепровода. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова направила соответствующее обращение через офис Владимира Зеленского, однако украинская сторона отклонила его, ссылаясь на вопросы безопасности.

    «Мы не можем сказать, есть ли ущерб или нет. Есть очень простые способы задокументировать это и показать, что они прилагают все усилия для его устранения. Они этого не делали», – заявил изданию один из высокопоставленных европейских чиновников.

    Ранее Владимир Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся шантажу Зеленского по вопросу восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 18:08 • Новости дня
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что Берлин не располагает всей необходимой информацией для оценки законности ударов США и Израиля по Ирану.

    Вадефуль заявил, что МИД Германии не может сказать, нарушают ли действия США и Израиля международное право, поскольку у ведомства «нет всей полноты информации», напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «При этом в ФРГ регулярно подтверждают законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие всей полноты информации как о Христе, так и о демократии», – отметила в ответ дипломат.

    Ранее Кремль указал на несоответствие действий США международному праву.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийства Хаменеи.

    Комментарии (2)
    3 марта 2026, 17:29 • Новости дня
    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам

    Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России по блокировке активов регулятора

    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России, поданный 27 февраля 2026 года, об оспаривании действий ЕС в отношении суверенных активов регулятора.

    На сайте суда опубликована информация о поступлении заявления российского Центробанка, передает ТАСС. Регулятор ранее подчеркивал, что документ был принят не единогласно всеми государствами – членами ЕС, а большинством голосов, что противоречит требованиям статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центробанк России направил заявление в общий суд Евросоюза с требованием отменить регламент о бессрочной блокировке его активов.

    Ожидается, что 4 марта суд Евросоюза проведет заседание по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировка российских активов возможна только при специальном решении саммита Евросоюза и после выплаты Россией всего ущерба Украине.


    Комментарии (5)
    2 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    Цены на нефть на фоне атаки на Иран выросли почти на шесть долларов

    Цены на нефть продолжили рост на фоне ближневосточного конфликта

    Цены на нефть на фоне атаки на Иран выросли почти на шесть долларов
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цены на нефть продолжают расти на фоне сохранения напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

    По данным на 18.40 по московскому времени, майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличились на 5,65 доллара, то есть на 7,75%, и составили 78,52 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

    Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) также показали рост. Стоимость увеличилась на 4,41 доллара, или 6,58%, и достигла 71,43 доллара за баррель.

    Ранее нефть марки Brent подорожала более чем на 7% после ударов по Ирану.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 16:45 • Новости дня
    В Сочи произошло второе землетрясение с магнитудой 4,7
    В Сочи произошло второе землетрясение с магнитудой 4,7
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе Сочи во вторник произошло второе за день землетрясение, эпицентр которого, по предварительным данным, расположен рядом с первым.

    Магнитуда нового сейсмического события составила 4,7, сообщил старший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета «Сириус» Артем Крылов, передает ТАСС.

    «Предварительно, эпицентр второго события находится рядом с первым и имеет магнитуду больше. Предварительная оценка магнитуды – 4,7», – сказал Крылов.

    Ранее землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали недалеко от Сочи.

    В январе в Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 11:57 • Новости дня
    Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие

    Зеленский назвал прекращение огня условием работы нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский увязал возобновление нефтяного транзита по «Дружбе» с остановкой боевых действий, также он усомнился в своем участии в будущих выборах.

    Владимир Зеленский в интервью итальянской прессе заявил, что для ремонта трубопровода, по которому сырье идет в Словакию и Венгрию, необходимо остановить боевые действия, передает РИА «Новости».

    «Я объяснил это Фицо: трубопровод разрушен, для его восстановления необходимо прекращение огня», – сказал он.

    Также политик признался, что не уверен в выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах, проведение которых возможно только после завершения конфликта. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, однако голосование откладывается из-за военного положения.

    Киев остановил прокачку российской нефти через свою территорию 27 января, неоднократно сдвигая сроки возобновления транзита. Власти Словакии считают, что «Дружба» функционирует исправно, а действия украинской стороны являются политическим шантажом ради сближения с Евросоюзом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи относительно повреждения нефтепровода «Дружба».

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о блокировке пакета санкций ЕС до возобновления поставок нефти.

    Власти Венгрии установили по космическим снимкам, что трубопровод «Дружба» технически исправен и нет причин для остановки прокачки сырья.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении

    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении Румейла

    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении
    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добыча нефти на крупнейшем иракском месторождении Румейла была полностью прекращена из-за сбоев в экспортных операциях, вызванных военными действиями в регионе Ближнего Востока.

    Добыча нефти на крупнейшем месторождении Ирака Румейла полностью остановлена, передает Shafaq News. Решение связано с возникшими перебоями в экспортных операциях, которые обусловлены обострением военной обстановки на юге страны.

    Источник портала уточнил, что «добыча нефти на всех скважинах месторождения Румейла прекращена». Ожидается, что приостановка работы затронет значительную часть нефтяного экспорта Ирака, поскольку Румейла играет ключевую роль в экономике страны. Власти пока не уточнили, как долго продлится остановка добычи.

    Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки в апреле. В частности, Ирак получил разрешение поднять добычу до 4,299 млн баррелей в сутки.

    До этого американская компания Chevron получила право управления месторождением «Западная Курна – 2» на юге Ирака, ранее контролируемым «Лукойлом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки Ирана охватили ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кипр и Ирак, включая гостиницы и энергетические объекты.


    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 15:33 • Новости дня
    Королеву красоты из Кирова изуродовали в казанском клубе бокалом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе ссоры в одном из клубов Казани обладательнице титула «Автоледи Кирова» серьезно повредили лицо стеклянным бокалом, пострадавшей наложили швы, сообщили в полиции, нападавшие задержаны.

    Победительница конкурса «Автоледи Кирова» Надежда Шустова была госпитализирована после инцидента в клубе отеля Korston в Казани, сообщает РИА «Новости».

    По словам девушки, после концерта она попыталась задержать женщину, которая, по её словам, пыталась украсть у неё телефон, и тогда между ними произошёл конфликт.

    «После концерта в туалете какая-то девушка у меня попыталась своровать телефон. Я ее поймала за руку. Она засмеялась и очень нагло сказала, что перепутала телефон… Я ей предложила пройти к охране. И тут она мне нанесла удар. У меня в руке был бокал стеклянный. От удара бокал разбился, вонзился в лицо, у меня хлынула кровь, осколки остались в ране», – поделилась Надежда.

    Жертву на скорой доставили в больницу, где врачи диагностировали глубокую рану лица до кости и наложили швы. Сейчас Надежда проходит лечение у косметолога и пластического хирурга для минимизации последствий травмы.

    В пресс-службе МВД по Татарстану заявили, что нападавшая – 23-летняя жительница Казани – и её муж были доставлены в отдел полиции. В отношении обоих составлены протоколы о мелком хулиганстве, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транспортная полиция задержала 60-летнего иностранца, который нарушал порядок на борту рейса Стамбул–Казань.

    Ранее полиция Казани задержала 35 футбольных болельщиков, которые в электропоезде портили имущество и жгли файеры.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 18:46 • Новости дня
    Лавров поблагодарил Оман за помощь в возвращении россиян из ОАЭ

    Лавров поблагодарил главу МИД Омана за помощь в возвращении россиян из ОАЭ

    Лавров поблагодарил Оман за помощь в возвращении россиян из ОАЭ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В телефонном разговоре Лавров поблагодарил главу МИД Омана за содействие в организации возвращения россиян, находившихся в ОАЭ, на родину.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди, сообщает МИД России.

    В ходе беседы министры обсудили ситуацию вокруг Ирана и высказались за скорейшее прекращение любых военных действий, а также возвращение к политико-дипломатическим способам урегулирования. Особое внимание было уделено необходимости учитывать законные интересы всех арабских государств Персидского залива.

    Собеседники подчеркнули готовность России и Омана, в том числе в рамках ООН, содействовать поиску компромиссных и мирных решений на основе уважения базовых норм международного права.

    Лавров отдельно поблагодарил руководство Омана за помощь в организации возвращения российских граждан, находившихся в ОАЭ, на родину через территорию султаната.

    Дипломаты подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие по актуальным вопросам международной повестки и укреплять двусторонние отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минтранс сообщил, что российские и зарубежные авиакомпании планируют выполнить 24 рейса из ОАЭ и Омана для вывоза около 4,5 тыс. пассажиров в Россию.

    Напомним, что тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой. Основной причиной ситуации стали ограничения, связанные с закрытием воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.


    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 15:29 • Новости дня
    ЕК заявила о «правомерности» заморозки активов Банка России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕК приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по поводу бессрочного замораживания активов.

    «Мы принимаем к сведению претензию Банка России... Нас это не удивило», – отметил он, отвечая на вопросы журналистов о реакции на судебное разбирательство, передает РИА «Новости».

    Уйвари подчеркнул, что в ЕС полностью уверены в «законности принятого решения и его соответствии международному праву».

    Напомним, Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов.

    В декабре Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к Euroclear Bank почти на 18,2 трлн рублей.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    ДТП в Кабардино-Балкарии унесло жизни пяти человек

    Коков: ДТП в Кабардино-Балкарии унесло жизни пяти человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате аварии с участием двух легковых автомобилей в Кабардино-Балкарии пять человек погибли, сообщил глава региона Казбек Коков.

    По информации из Telegram-канала Кокова, ДТП произошло в Прохладненском районе республики.

    Региональное МВД в своем Telegram-канале уточнило, что вечером на автодороге «Баксан-Карагач» столкнулись автомобили «Лада Приора» и «ВАЗ 2114». Пять человек погибли, один пострадал и был госпитализирован.

    На месте ДТП работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Прохладненский», добавили в ведомстве.

    Ранее в результате ДТП в Амурской области погибли четыре человека. До этого четыре человека погибли в ДТП на трассе в Оренбуржье. В начале февраля ДТП на трассе в Рязанской области унесло жизни четырех человек.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 21:24 • Новости дня
    Первый за трое суток рейс в Москву вылетел из Дубая

    Tекст: Вера Басилая

    Пассажирский самолет Boeing-737 Max 8 отправился из Дубая в Москву после длительной приостановки рейсов, продолжавшейся почти три дня.

    Рейс в Москву был отправлен из международного аэропорта Дубая впервые за почти трое суток. По словам собеседника агентства, вылет осуществляет авиакомпания Flydubai на борту Boeing-737 Max 8, который должен прибыть в московский аэропорт Внуково, передает ТАСС.

    Источник в авиадиспетчерских кругах ранее уточнял, что это первый пассажирский рейс, отправленный из Дубая с начала текущих суток. Управление по связям с общественностью эмирата предупреждало, что воздушные гавани могут работать в ограниченном режиме и рекомендовало пассажирам ожидать подтверждения времени вылета от авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорты.

    В пресс-службе отмечали, что ограничения затрагивают не только международный аэропорт Дубая, но и аэропорт Аль-Мактум. Кроме того, несколько часов назад из Абу-Даби в Москву также вылетел первый за более чем двое суток пассажирский рейс, который направляется в аэропорт Шереметьево.

    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






Результаты






    Результаты

    Ранее сообщалось, что путешественникам из России в эмиратском аэропорту вручили ваучеры на одну тыс. дирхамов как извинение за долгое ожидание вылета домой.

    Гостиницы Дубая получили поручение не выселять постояльцев в связи с массовой отменой рейсов.

    Пассажирский рейс EY67 отправился из аэропорта Абу-Даби в столицу Британии в 14:40 по местному времени.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Пермский пилот рассказал об эвакуации выжившего туриста

    Пермский пилот рассказал о деталях эвакуации выжившего туриста

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пилот частного вертолета из Перми рассказал журналистам, как смог спасти уфимского туриста, который выжил в лесу, несмотря на метель и мороз.

    Пермский пилот Михаил Шило рассказал РИА «Новости», как эвакуировал на своем частном вертолете единственного выжившего уфимского туриста, найденного в лесу, несмотря на сильную метель и мороз.

    Решение о вылете Шило принял самостоятельно, несмотря на сложные погодные условия. Он отметил: «Да, это было мое решение вылететь на своем вертолете на это место».

    По словам пилота, он координировал свои действия с вертолетным поисково-спасательным отрядом «Ангел», который сообщил ему о необходимости срочной эвакуации выжившего туриста. Добровольцы передали, что туриста нужно как можно скорее доставить в больницу из-за обморожений. Шило рассказал, что ему удалось оперативно доставить пострадавшего к медикам.

    Пилот подчеркнул, что не считает свой поступок чем-то необычным и признался, что устал от внимания журналистов. Он заявил, что не видит ничего особенного в своих действиях, несмотря на сложные обстоятельства спасательной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина, уцелевший после гибели группы туристов на плато Кваркуш в Пермской области, находился в сознании во время обнаружения спасателями.

    Напомним, что спасатели 27 февраля начали масштабную операцию по поиску пятерых путешественников на плато Кваркуш. 1 марта они обнаружили четыре тела, а выживший мужчина был госпитализирован с тяжелым обморожением.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 04:01 • Новости дня
    В Нижегородской области за зиму выпало вдвое больше нормы снега

    Tекст: Денис Тельманов

    Прошедшая зима в Нижегородской области отличилась необычным количеством осадков, высота снежного покрова достигла 75-90 сантиметров.

    Как передает РИА «Новости», доцент Нижегородского государственного университета Михаил Любов сообщил, что в регионе установлен полувековой рекорд по количеству снега.

    Он отметил: «Зима была очень снежная, несколько рекордов точно было зимних поставлено по снегу. Я точно могу сказать, что по крайней мере полвека такой снежной зимы в Нижегородской области не наблюдалось».

    На открытых пространствах высота снега составила 75-80 сантиметров, в лесах – 90 сантиметров, при норме 40-50 сантиметров.

    По словам ученого, причиной рекордных снегопадов стали глобальное потепление и частые балканские циклоны, которые принесли обильные осадки.

    Он пояснил, что теплый и влажный воздух с Балкан сталкивался с холодным воздухом, что вызывало интенсивные снегопады в центре Русской равнины.

    Любов добавил, что в марте снегопады сохранятся, но их интенсивность уменьшится. Температура зимы в целом соответствовала среднестатистическим значениям для региона, декабрь был теплее нормы, а январь и февраль – в пределах нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. Высота сугробов в столице достигла 72 сантиметров, что стало рекордом с 1994 года.

    Комментарии (0)
