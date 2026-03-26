«Почта России» получит сверхспособности

Tекст: Ольга Самофалова

Власти подготовили законопроект по масштабной реформе «Почты России» в попытке сделать ее успешной и прибыльной. После развала СССР она практически всегда была убыточной. С 2002 года, когда ее создали, она всего лишь два раза получала чистую прибыль.

Первый раз - в 2014 году, когда впервые разрешили международные покупки через интернет, и ей удалось на этом хорошо заработать. Второй раз - в 2020 году, когда вырос спрос на доставку почты и посылок благодаря коронавирусу. В 2024 году чистый убыток «Почты России» превысил 20 млрд рублей, долги и расходы на их обслуживание растут.

Причины такого печального финансового положения носят структурный характер. Почта исторически несет на себе социальную нагрузку по доставке пенсий, пособий, писем, в том числе удаленные поселки даже если это коммерчески невыгодно. Кроме того, тарифы регулируются государством и очень долго были ниже рыночных.

Законопроект о поддержке «Почты России« с одной стороны, создает новые возможности для заработка предприятия, а с другой - расчищает рынок от конкурентов, в первую очередь, маркетплейсов.

Так, предлагается разрешить «Почте России» продавать безрецептурные лекарства в отделениях. «Продажа безрецептурных лекарств - это попытка увеличить выручку за счет смежных сервисов, особенно в регионах, где доступ к аптекам ограничен. Это может стать стабильным дополнительным источником дохода», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Почте также разрешат привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. «Это означает переход к более гибкой модели, похожей на ту, что используют маркетплейсы. Это попытка снизить собственные издержки и ускорить доставку без масштабных инвестиций в штат. В теории это может повысить эффективность, но на практике многое будет зависеть от контроля качества. Есть риск, что сервис станет более неоднородным», - говорит эксперт.

Для экономии расходов на бумагу предлагается перевести доставку коммунальных квитанций в электронную форму. Теперь платежные документы по умолчанию будут направляться в личные кабинеты собственников на «Госуслугах« через электронную почтовую систему. Но для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан без учетной записи на «Госуслугах« обещают сохранить доставку бумажных квитанций. Одновременно с этим. Почте предлагается еще зарабатывать на размещении рекламы на квитанциях ЖКУ. Кроме того, ей предоставят почти монопольное право на доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Единственное, кому сохранят туда доступ, это управляющие компании. Это снижает конкуренцию и может ухудшить условия для других игроков, отмечает эксперт.

Очень много пунктов законопроекта так или иначе касается конкурентов почты - маркетплейсов. Положение «Почты России» определенно улучшается и делается привилегированным, а положение маркетплейсов уровнем ниже.

Так, хотят ввести, по сути, монополию «Почты России» на посылки весом до 20 кг. Право работать с такими посылками дается только операторам почтовой связи.

«Идея фактической монополии на отправку посылок до 20 кг выглядит как попытка закрепить за «Почтой России» самый массовый сегмент рынка. Именно в этом диапазоне работает большая часть e-commerce, поэтому решение напрямую затрагивает маркетплейсы.

Для них это означает потерю гибкости в логистике и увеличение затрат. Для потребителей основной риск заключается в ухудшении сервиса и увеличении сроков доставки. В краткосрочном временном периоде это поддержит выручку почты, но создаст перекосы на рынке», - полагает Чернов.

Законопроект также предлагает обязать маркетплейсы открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в отделениях «Почты России», либо выстроить логистику так, чтобы доставлять заказы в отделения почты напрямую. «Логика заключается в том, чтобы привести поток клиентов в уже существующую сеть, загрузить инфраструктуру, которая сейчас используется не полностью. Но для маркетплейсов это рост издержек и потеря контроля над клиентским сервисом», - говорит Чернов.

«Для маркетплейсов это означает значительную ненужную им нагрузку. Почта России, как социально ориентированная организация, имеет множество убыточных пунктов в регионах и селах, в большинстве случаев для маркетплейсов подводить туда логистику будет не то что сомнительно с эконмической точки зрения, а заведомо нерентабельно», - считает Магомед Магомедов, аналитик ФГ «Финам»

«Для покупателей есть риск ухудшения удобства, так как почтовые отделения работают по более жесткому графику и часто имеют ограниченную площадь. В отдельных регионах это может привести к перегрузке почтовых отделений», - не исключает Чернов.

Законопроект также повышает порог входа для новых игроков на рынок доставки. Теперь для получения лицензии уставный капитал компании должен составлять не менее 5 млн рублей, а собственные средства – от 1 до 2 млрд рублей, а финансовое обеспечение рисков – до 200 млн рублей. Также вводится дифференцированная госпошлина за лицензирование – от 1 до 100 млн рублей в зависимости от уровня работы. Сама же «Почта России» от госпошлины, конечно, освобождена.

«Это приведет к уходу небольших и слабых игроков с рынка и к усилению концентрации. Освобождение «Почты России« от пошлины дает ей конкурентное преимущество. В итоге рынок станет более закрытым и менее конкурентным»,

- считает Чернов.

В законопроекте есть и финансовые изменения. В частности, под раздачу попали банки, которым запрещается взимать комиссию при оплате услуг на почте. Но для населения эта мера повышает доступность услуг. С другой стороны, почта будет получать более высокую комиссию за доставку пенсий и социальных выплат - она вырастет с 1,17 до 1,5%. В итоге этот сегмент услуг перестанет быть убыточным, при этом, расходы будут нести не сами пенсионеры, а Социальный фонд РФ.

«В целом комплекс мер способен сократить убытки «Почты России», но не гарантирует выхода на устойчивую прибыль. Основной эффект будет достигнут за счет перераспределения доходов в отрасли, а не за счет роста эффективности. Для маркетплейсов это означает постепенный рост издержек и давление на маржинальность, а для потребителей очень вероятен рост цен на доставку и товары на 3–5%, а также снижение качества сервиса в отдельных сегментах. Думаю, что после введения комплекса данных мер почта останется около нулевой рентабельности, но с меньшими рисками убытков», - заключает Владимир Чернов.