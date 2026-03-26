    Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп
    Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д’Артаньяна
    Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран
    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе
    «Росатом» объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    26 марта 2026, 08:46 • Экономика

    «Почта России» получит сверхспособности

    «Почта России» получит сверхспособности
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится?

    Власти подготовили законопроект по масштабной реформе «Почты России» в попытке сделать ее успешной и прибыльной. После развала СССР она практически всегда была убыточной. С 2002 года, когда ее создали, она всего лишь два раза получала чистую прибыль.

    Первый раз - в 2014 году, когда впервые разрешили международные покупки через интернет, и ей удалось на этом хорошо заработать. Второй раз - в 2020 году, когда вырос спрос на доставку почты и посылок благодаря коронавирусу. В 2024 году чистый убыток «Почты России» превысил 20 млрд рублей, долги и расходы на их обслуживание растут.

    Причины такого печального финансового положения носят структурный характер. Почта исторически несет на себе социальную нагрузку по доставке пенсий, пособий, писем, в том числе удаленные поселки даже если это коммерчески невыгодно. Кроме того, тарифы регулируются государством и очень долго были ниже рыночных.

    Законопроект о поддержке «Почты России« с одной стороны, создает новые возможности для заработка предприятия, а с другой - расчищает рынок от конкурентов, в первую очередь, маркетплейсов.

    Так, предлагается разрешить «Почте России» продавать безрецептурные лекарства в отделениях. «Продажа безрецептурных лекарств - это попытка увеличить выручку за счет смежных сервисов, особенно в регионах, где доступ к аптекам ограничен. Это может стать стабильным дополнительным источником дохода», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Почте также разрешат привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. «Это означает переход к более гибкой модели, похожей на ту, что используют маркетплейсы. Это попытка снизить собственные издержки и ускорить доставку без масштабных инвестиций в штат. В теории это может повысить эффективность, но на практике многое будет зависеть от контроля качества. Есть риск, что сервис станет более неоднородным», - говорит эксперт.

    Для экономии расходов на бумагу предлагается перевести доставку коммунальных квитанций в электронную форму. Теперь платежные документы по умолчанию будут направляться в личные кабинеты собственников на «Госуслугах« через электронную почтовую систему. Но для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан без учетной записи на «Госуслугах« обещают сохранить доставку бумажных квитанций. Одновременно с этим. Почте предлагается еще зарабатывать на размещении рекламы на квитанциях ЖКУ. Кроме того, ей предоставят почти монопольное право на доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Единственное, кому сохранят туда доступ, это управляющие компании. Это снижает конкуренцию и может ухудшить условия для других игроков, отмечает эксперт.

    Очень много пунктов законопроекта так или иначе касается конкурентов почты - маркетплейсов. Положение «Почты России» определенно улучшается и делается привилегированным, а положение маркетплейсов уровнем ниже.

    Так, хотят ввести, по сути, монополию «Почты России» на посылки весом до 20 кг. Право работать с такими посылками дается только операторам почтовой связи.

    «Идея фактической монополии на отправку посылок до 20 кг выглядит как попытка закрепить за «Почтой России» самый массовый сегмент рынка. Именно в этом диапазоне работает большая часть e-commerce, поэтому решение напрямую затрагивает маркетплейсы.

    Для них это означает потерю гибкости в логистике и увеличение затрат. Для потребителей основной риск заключается в ухудшении сервиса и увеличении сроков доставки. В краткосрочном временном периоде это поддержит выручку почты, но создаст перекосы на рынке», - полагает Чернов.

    Законопроект также предлагает обязать маркетплейсы открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в отделениях «Почты России», либо выстроить логистику так, чтобы доставлять заказы в отделения почты напрямую. «Логика заключается в том, чтобы привести поток клиентов в уже существующую сеть, загрузить инфраструктуру, которая сейчас используется не полностью. Но для маркетплейсов это рост издержек и потеря контроля над клиентским сервисом», - говорит Чернов.

    «Для маркетплейсов это означает значительную ненужную им нагрузку. Почта России, как социально ориентированная организация, имеет множество убыточных пунктов в регионах и селах, в большинстве случаев для маркетплейсов подводить туда логистику будет не то что сомнительно с эконмической точки зрения, а заведомо нерентабельно», - считает Магомед Магомедов, аналитик ФГ «Финам»

    «Для покупателей есть риск ухудшения удобства, так как почтовые отделения работают по более жесткому графику и часто имеют ограниченную площадь. В отдельных регионах это может привести к перегрузке почтовых отделений», - не исключает Чернов.

    Законопроект также повышает порог входа для новых игроков на рынок доставки. Теперь для получения лицензии уставный капитал компании должен составлять не менее 5 млн рублей, а собственные средства – от 1 до 2 млрд рублей, а финансовое обеспечение рисков – до 200 млн рублей. Также вводится дифференцированная госпошлина за лицензирование – от 1 до 100 млн рублей в зависимости от уровня работы. Сама же «Почта России» от госпошлины, конечно, освобождена.

    «Это приведет к уходу небольших и слабых игроков с рынка и к усилению концентрации. Освобождение «Почты России« от пошлины дает ей конкурентное преимущество. В итоге рынок станет более закрытым и менее конкурентным»,

    - считает Чернов.

    В законопроекте есть и финансовые изменения. В частности, под раздачу попали банки, которым запрещается взимать комиссию при оплате услуг на почте. Но для населения эта мера повышает доступность услуг. С другой стороны, почта будет получать более высокую комиссию за доставку пенсий и социальных выплат - она вырастет с 1,17 до 1,5%. В итоге этот сегмент услуг перестанет быть убыточным, при этом, расходы будут нести не сами пенсионеры, а Социальный фонд РФ.

    «В целом комплекс мер способен сократить убытки «Почты России», но не гарантирует выхода на устойчивую прибыль. Основной эффект будет достигнут за счет перераспределения доходов в отрасли, а не за счет роста эффективности. Для маркетплейсов это означает постепенный рост издержек и давление на маржинальность, а для потребителей очень вероятен рост цен на доставку и товары на 3–5%, а также снижение качества сервиса в отдельных сегментах. Думаю, что после введения комплекса данных мер почта останется около нулевой рентабельности, но с меньшими рисками убытков», - заключает Владимир Чернов.

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится?

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Тегеран вступает в диалог с Вашингтоном с позиции силы

    Вашингтон настаивает на переговорах с Тегераном и даже направил план из 15 пунктов, но Иран называет его оторванным от реальности. В ответ иранская сторона выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. При этом Пентагон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные силы. Чем закончится противостояние и кто кого переигрывает? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

