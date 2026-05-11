Кандидат в главы МИД Венгрии Орбан: Будапешт намерен ликвидировать зависимость от энергоносителей из РФ
Новое венгерское правительство планирует избавиться от энергетической зависимости от России, однако пока продолжит закупать российские энергоносители, заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан.
Будапешт намерен ликвидировать зависимость от российских энергоносителей, сказала Орбан, передает ТАСС. При этом страна в настоящее время пока не планирует отказываться от поставок нефти и газа из России.
«С помощью дипломатических инструментов министерство иностранных дел будет стремиться обеспечить закупку энергоносителей по максимально низким ценам и не допустить зависимости от какой-либо одной страны», – сообщила Орбан.
Выдвинутая новым премьер-министром Петером Мадьяром кандидат добавила, что правительство рассматривает возможность использования Адриатического трубопровода в дополнение к нефтепроводу «Дружба».
Поставки по новому маршруту из хорватских портов должны быть предсказуемыми и экономически обоснованными, подчеркнула Орбан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан получит дополнительную должность вице-премьера в новом правительстве. Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр выдвинул ее кандидатуру на этот пост.