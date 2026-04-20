  Партия экс-президента Радева одержала победу на выборах в Болгарии
    Как единственная авиакомпания Прибалтики стала финансовой катастрофой
    Матвиенко: Люди должны быть равномерно расселены по России
    Евросоюз убил мечту Украины
    Чемпионка ОИ Ишмуратова: Украинцам внушили вину русских во всех их бедах
    Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран
    Американист: У Трампа с Ираном есть три сценария действий
    Пашинян объявил об отказе Армении возобновлять работу в ОДКБ
    Зеленский потребовал от Мадьяра вернуть деньги «Ощадбанка»
    «Радиостанция Судного дня» дала в эфир сигнал «Принуждение»
    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    20 апреля 2026, 16:36 • Новости дня

    Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии

    @ Szilard Koszticsak/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Петер Мадьяр, лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса», сообщил на пресс-конференции, что министром иностранных дел нового правительства станет Анита Орбан.

    «Министром иностранных дел правительства »Тисы« будет Анита Орбан, которая приняла предложение», – заявил Мадьяр, передает РИА «Новости».

    Орбан является советником «Тисы» по внешней политике, а в 2010-1015 годах работала в МИД, где занималась вопросами энергетической безопасности. Ожидается, что сменив на посту главу МИД Петера Сийярто, она будет противодействовать поставкам в Венгрию российских нефти и газа.

    51-летняя Орбан родом из небольшого города Береттьюйфалу, где проживает около 14 тысяч человек. В одном из недавних выступлений она охарактеризовала себя как «типичную девушку из глубинки».

    После окончания Университета Корвина в Будапеште она продолжила обучение и работала в США, затем заняла должность посла по особым поручениям в венгерском МИД, а позже трудилась в лондонском офисе телекоммуникационного гиганта Vodafone. В дипломатическом ведомстве Орбан курировала вопросы энергетической безопасности, уделяя особое внимание снижению зависимости Венгрии от российских нефти и газа.

    Напомним, на прошедших выборах в венгерский парламент оппозиционная партия уверенно обошла правящий альянс, получив подавляющее большинство мандатов. Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр анонсировал формирование нового правительства.

    17 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    В США набирает обороты новый способ кражи бензина из-за роста цен на топливо
    @ Davide Bonaldo/SOPA Images/Reuters

    В США фиксируют рост числа краж топлива из автомобилей изуверским способом на фоне подорожания бензина из-за войны с Ираном.

    Как пишет The Washington Post, житель Аризоны Таси Малала заметил стремительное падение уровня топлива. Он остановился и увидел, как бензин «буквально льется из-под машины». В автосервисе выяснилось, что злоумышленники просверлили в бензобаке отверстие с помощью обычной дрели. Счет на ремонт бензобака составил почти три тыс. долларов.

    По данным американских автомастерских, такая схема «просверлить и слить» становится все более распространенной: в одном из сервисов Лос-Анджелеса сообщили, что теперь ремонтируют поврежденные таким образом баки примерно раз в неделю, тогда как раньше сталкивались с этим считаные разы.

    Страховые компании также также отмечают рост подобных обращений. Эксперты связывают появление нового способа воровства с рекордным за четыре года ростом цен на топливо и усложнением традиционного «сифонирования» – откачки бензина шлангом из горловины бака. В современных машинах заливные горловины уже делают более узкими и изогнутыми, устанавливают внутренние клапаны и дополнительные элементы, а экологические нормы требуют герметичных топливных систем, что сильно затрудняет доступ.

    Между тем случаи краж топлива фиксируются не только у частных автовладельцев. В Сент-Луисе неизвестные просверлили бак дизельного грузовика мобильного продовольственного пункта католической благотворительной организации Society of St. Vincent de Paul, полностью слив дорогое топливо и выведя машину из строя. Руководитель организации признал, что понимает, насколько тяжелое сейчас время для многих, но отметил, что более «старомодный» способ – сифонирование – обошелся бы благотворителям значительно дешевле.

    Представители страхового рынка проводят параллели с волнами краж каталитических нейтрализаторов, которые злоумышленники вырезают ради драгметаллов, также обрекая автовладельцев на дорогой ремонт. В то же время страховщики подчеркивают, что ущерб от просверленных бензобаков обычно покрывается полисами с расширенным пакетом.

    Ранее клиника в Новой Зеландии выставила США счет за бензин из-за войны в Иране.

    19 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр намерен заключить соглашение с ЕС для получения замороженных миллиардов евро.

    Будущий премьер-министр после встречи с делегацией Еврокомиссии анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем, передает РИА «Новости». Полноценное соглашение будет заключено вскоре после официального прихода новой партии к власти.

    «В течение последних двух дней мы провели в Будапеште переговоры на высоком уровне... Я твердо заявил, что миллиарды евро из фондов ЕС по праву принадлежат Венгрии и венгерскому народу», – написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

    Политик подчеркнул, что эти деньги являются не благотворительностью, а справедливой отдачей за вклад граждан в развитие Европы. Свой третий зарубежный визит после принесения присяги он планирует совершить именно в столицу Евросоюза для решения финансового вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам парламентских выборов оппозиционная партия «Тиса» получила 141 место в законодательном органе страны.

    Будущий премьер-министр Петер Мадьяр пообещал выполнить антикоррупционные требования для разблокировки европейского финансирования.

    Ранее Брюссель выдвинул Будапешту перечень из 27 обязательных условий.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    20 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели после нарушения перемирия в Ормузском проливе
    @ Damian Dovarganes/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась после блокировки движения танкеров через Ормузский пролив на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

    Котировки американской нефти подскочили на 6,4%, достигнув 87,88 доллара за баррель, передает Associated Press. Стоимость эталонной марки Brent также показала уверенный рост, увеличившись на 6,5% – до 96,25 доллара за баррель.

    Ситуация на рынке обострилась после того, как Тегеран отказался от планов открыть пролив для коммерческого судоходства. Это произошло в ответ на заявление главы Белого дома о сохранении блокады иранских портов силами ВМС США.

    В выходные Корпус стражей исламской революции обстрелял несколько судов, а американская сторона сообщила о захвате иранского сухогруза.

    Продолжающийся уже восемь недель конфликт спровоцировал один из самых серьезных энергетических кризисов за последние десятилетия. Больше всего пострадали страны Азии и Европы, зависящие от ближневосточной нефти. «Но цены, вероятно, достигли пика, и они начнут снижаться», – заявил министр энергетики США Крис Райт.

    Эксперты предупреждают, что длительное закрытие пролива может привести к дальнейшему росту цен. Даже в случае достижения соглашения на восстановление нормальных объемов поставок и снижение стоимости топлива могут уйти месяцы из-за скопления танкеров и поврежденной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные запланировали полную морскую блокаду Ирана. Президент США пригрозил возобновлением боевых действий.

    20 апреля 2026, 10:23 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан разблокирует кредит ЕС Украине в 90 млрд евро на этой неделе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уходящее правительство Венгрии выразило готовность снять вето с предоставления Украине европейского кредита на 90 млрд евро при условии возобновления поставок российской нефти, пишет Bloomberg.

    Будапешт может разблокировать помощь Киеву на заседании послов стран Евросоюза уже на этой неделе, передает Bloomberg.

    По словам премьер-министра Виктора Орбана, венгерская сторона получила информацию о возможном возобновлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в ближайшие дни.

    «Позиция Венгрии не изменилась. Если есть нефть, есть деньги», – подчеркнул политик. Поставки сырья по магистрали были прерваны в конце января из-за повреждений инфраструктуры.

    Представитель Еврокомиссии подтвердил факт переговоров о содействии в восстановлении транзита. В Брюсселе напомнили, что все государства ЕС должны выполнять обязательства по кредиту, согласованному на декабрьском саммите.

    Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр также сообщил о вероятном возобновлении поставок на этой неделе. По его словам, глава нефтяной компании Mol Nyrt Жолт Хернади планирует визит в Москву для обсуждения деталей транзита после запуска трубопровода.

    Снятие блокировки с кредита для Украины может способствовать улучшению отношений между Будапештом и Брюсселем. Ранее Евросоюз заморозил финансирование Венгрии на сумму более 20 млрд долларов из-за претензий к соблюдению принципов верховенства закона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался снимать вето с европейского кредита для Украины без запуска нефтепровода «Дружба».

    Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок этой магистрали.

    Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш пригрозил заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций до возобновления транзита нефти.

    19 апреля 2026, 11:27 • Новости дня
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    @ PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Малайзия рассматривает возможность закупки российской нефти, об этом сообщил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.

    По словам премьера, национальная нефтегазовая компания Petronas может начать переговоры с Россией о поставках энергоносителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bernama.

    Анвар Ибрагим подчеркнул, что ситуация меняется на фоне того, что ряд западных государств, ранее вводивших санкции против Москвы, снова начинают сотрудничество с Россией из-за экономического давления. Премьер заявил: «Слава богу, наши отношения с Россией остаются хорошими. Поэтому в текущей ситуации наша команда, включая Petronas, может вести переговоры с Россией, чтобы Россия как дружественная страна покрыла часть наших потребностей».

    Он также добавил, что на решение Малайзии влияет геополитическая напряженность с участием Ирана, США и Европы, которая напрямую отражается на мировых энергетических и транспортных рынках. Ибрагим отметил, что приоритет для Малайзии – внутренние потребности: если появится излишек, страна готова помочь партнерам, если нет – ресурсы будут направлены гражданам.

    Ранее власти Малайзии заявили о переходе страны в кризисный режим на фоне стремительного подорожания энергоносителей и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    17 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Качиньский извинился за слова о зажаренной Мадьяром собаке
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский принес публичные извинения за распространение недостоверной информации о будущем премьере Венгрии Петере Мадьяре.

    Глава польской оппозиции признал ошибочными свои недавние заявления в адрес лидера победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса», передает РИА «Новости». Несколько дней назад политик отказался поздравлять Петера Мадьяра с победой, обвинив его в недостойном поведении, в частности, в том, что он якобы зажарил собаку в микроволновой печи.

    Источником скандального заявления, как предполагается, стала книга «16 лет с чудовищем». В период венгерской предвыборной кампании ряд средств массовой информации тиражировали цитаты из этого произведения, авторство которого приписывали бывшей жене Мадьяра Юдит Варге. Впоследствии выяснилось, что такой книги не существует в природе.

    «Это была информация, которая очень интенсивно функционировала в общественном пространстве. Она оказалась неправдой», – признался Качиньский журналистам. Политик также обратился к соотечественникам со словами извинения за то, что транслировал не соответствующие действительности сведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах. В Кремле отказались поздравлять Петера Мадьяра с победой. Победивший политик выразил готовность сохранить поставки нефти и газа из России.

    17 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Ирак возобновил экспорт нефти через терминал в порту Басра

    Ирак возобновил экспорт нефти через терминал в порту Басра

    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирак возобновил экспорт нефти с юга страны впервые с конца февраля на фоне регионального конфликта, сообщает Shafaq News.

    Как пишет Shafaq News, на главный экспортный терминал государства в Басре прибыл танкер, там началась первая за месяц погрузка сырой нефти, передает «Интерфакс».

    По данным источника издания, судно возьмет на борт два млн баррелей нефти, после чего направится в Индию.

    В марте министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани объявил о возобновлении перекачки нефти через турецкий порт Джейхан.

    18 апреля 2026, 20:39 • Новости дня
    На Западе отреагировали на позицию Мадьяра по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр, возглавивший победившую на выборах партию в Венгрии, не является сторонником помощи Украине, сообщает L'AntiDiplomatico.

    «Мадьяр не спешит передавать Украине средства, необходимые его собственной стране. Еврокомиссия вынуждена оказывать на него давление, в то время как сам Будапешт требует скорейшей разблокировки более 17 млрд евро из фондов ЕС, в которой ранее было отказано Виктору Орбану», – отмечается в статье.

    Аналитики считают, что оптимизм украинских властей относительно смены власти в Венгрии является преждевременным.

    Ранее лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр поддержал исключение Венгрии из участников предоставления кредита Евросоюза для Украины.

    Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

    Также венгерский политик наотрез отверг идею ускоренного вступления Киева в ЕС.


    19 апреля 2026, 02:21 • Новости дня
    На нефтеперерабатывающем заводе в США произошел взрыв

    Tекст: Денис Тельманов

    В американском штате Вашингтон на нефтеперерабатывающем заводе BP произошло происшествие, в результате которого трое человек были доставлены в больницу.

    Три человека были госпитализированы после инцидента на нефтеперерабатывающем заводе компании BP в штате Вашингтон, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную пожарную службу

    По данным американских спасателей, около 10:20 утра по местному времени очевидцы слышали звуки взрыва на территории предприятия.

    Пожарные уточнили, что инцидент был оперативно локализован и угрозы для близлежащих районов не существует.

    Подробности произошедшего на заводе пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва на предприятии Accurate Energy Systems в Теннесси погибли и пропали без вести несколько человек. Среди продукции этого завода числятся кумулятивные заряды M2A4, которые были замечены у боевиков ВСУ.

    На крупнейшем в Нью-Мексико нефтеперерабатывающем заводе Navajo Refinery произошел взрыв и пожар, в результате чего пострадали три человека, а над предприятием поднимался густой дым.

    19 апреля 2026, 10:40 • Новости дня
    Hurriyet: Новый маршрут нефти через Турцию может обойти Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проект нефтепровода Басра–Джейхан может стать стратегическим решением для энергетической безопасности региона на фоне рисков в Ормузском проливе, пишет газета Hurriyet.

    Проект нефтепровода Басра–Джейхан, который обсуждается как стратегическая альтернатива маршрутам через Ормузский пролив, может значительно повысить энергетическую безопасность региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet. Трубопровод должен связать южные месторождения Ирака с турецким портом Джейхан на Средиземном море, позволяя обойти геополитически нестабильный Ормузский пролив.

    Издание отмечает, что новый маршрут может стать «золотой возможностью» как для Турции, так и для мирового энергорынка. По мнению главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, нестабильность в Ормузском проливе вынуждает искать альтернативные пути для транспортировки нефти. Он считает, что проект обеспечит стабильный экспорт для Ирака, укрепит позиции Турции как энергетического хаба и повысит энергетическую безопасность Европы.

    Эксперты подчеркивают, что для реализации проекта потребуется тесная политическая координация между Турцией и Ираком, а также международное финансирование, в том числе со стороны европейских государств, заинтересованных в диверсификации нефтяных поставок.

    На фоне этих обсуждений ситуация в Ормузском проливе остается напряженной. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана перекрыли пролив с вечера субботы, что будет продолжаться до полного снятия морской блокады со стороны США, заявили в пресс-службе КСИР. ВМС США с 13 апреля заблокировали весь морской трафик, связанный с иранскими портами, через Ормузский пролив, на долю которого приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в ответ на американскую морскую блокаду восстановил военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран пригрозил полностью перекрыть эту водную артерию в случае продолжения давления со стороны Вашингтона.

    На этом фоне Ирак возобновил прокачку нефти в турецкий порт Джейхан после многомесячного простоя.

    19 апреля 2026, 17:20 • Новости дня
    Орбан заявил о сохранении вето Венгрии на кредит Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна по-прежнему не готова снимать вето с кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

    «Через Брюссель мы получили от Украины информацию о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже в понедельник, при условии, что Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег», – подчеркнул Орбан, передает РИА «Новости».

    Премьер также отметил, что Венгрия готова снять вето сразу после возобновления поставок нефти. Он подчеркнул, что страна не участвует в обеспечении этого кредита и не будет мешать его одобрению, как только начнется транзит топлива.

    Ранее глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

    Венгрия не планирует представлять интересы Украины на переговорах с Россией.

    18 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    Власти США продлили разрешение на продажу российской нефти до 16 мая

    Tекст: Мария Иванова

    Американское финансовое ведомство выпустило генеральную лицензию, которая временно выводит из-под санкционных ограничений приобретение сырья из России, погруженного на танкеры до 17 апреля.

    Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте министерства, передает «Интерфакс».

    Согласно тексту лицензии, разрешение на проведение операций с российским энергоносителем будет действовать до 16 мая 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент анонсировал отказ от продления лицензий на покупку российской нефти.

    Ранее американское ведомство обновило правила проведения операций с отечественными энергоносителями. При этом Вашингтон разрешал краткосрочную продажу погруженных на суда нефтепродуктов.

    18 апреля 2026, 21:04 • Новости дня
    Партия «Тиса» получила 141 место по итогам выборов в Венгрии

    Tекст: Мария Иванова

    Политической сенсацией завершились выборы в венгерский парламент, где оппозиционная партия уверенно обошла правящий альянс, получив подавляющее большинство мандатов.

    По итогам парламентских выборов в Венгрии победу одержала партия «Тиса», обеспечив себе 141 место в законодательном органе страны.

    Правящий альянс «Фидес-Христианско-демократическая народная партия» получил 52 мандата, сообщил Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% бюллетеней, передает РИА Новости.

    В одномандатных округах представители «Тисы» одержали победу в 96 случаях, тогда как кандидаты от «Фидес» выиграли лишь в десяти округах. По партийным спискам «Тиса» завоевала 45 мест, а правящий альянс – 42.

    Оставшиеся шесть мест в парламенте, распределяемые по партийным спискам, достались крайне правой политической силе «Наша Родина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на прошедших парламентских выборах достигла рекордных 79,56%.

    Действующий премьер-министр Виктор Орбан признал поражение своей партии.

    Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр анонсировал формирование нового правительства.

    18 апреля 2026, 14:58 • Новости дня
    Лавров заявил о провенгерской позиции Орбана

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действует в интересах Венгрии и не поддерживает киевские власти, и не является пророссийским политиком.

    Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является пророссийским политиком, передает ТАСС.

    «Виктор Орбан не раз подчеркивал и сам, и мы абсолютно с этим согласны, – когда его обвиняли в том, что он пророссийский политик, – что он политик провенгерский», – заявил Лавров.

    Он также добавил, что не стал бы обвинять Орбана в продвижении пророссийской повестки, отметив, что венгерский премьер не обязан поддерживать нынешнюю власть на Украине и ее влияние на Евросоюз.

    Ранее Лавров выделил Виктора Орбана среди отстаивающих интересы своих граждан лидеров.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул уважение Москвы к независимой политике венгерского премьера.

    19 апреля 2026, 22:24 • Новости дня
    Минэнерго США назвало прагматичным продление лицензии на российскую нефть

    Tекст: Антон Антонов

    Американское руководство считает прагматичным шагом временное разрешение на реализацию российской нефти, заявил министр энергетики США Крис Райт.

    «Мы просто приняли краткосрочное прагматичное решение, продиктованное гуманитарными соображениями: вместо того, чтобы вся эта нефть шла в Китай, часть ее должна поступать в Индию, часть – в другие азиатские страны, где ее будут перерабатывать и использовать для снабжения населения энергией», – заявил Райт.

    По словам министра, индийская сторона активно экспортирует готовое топливо в европейские страны, которые серьезно обеспокоены стоимостью энергоносителей. Политик добавил, что текущие шаги призваны лишь перенаправить уже находящиеся в мировом обороте объемы сырья по новым маршрутам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское финансовое ведомство выпустило генеральную лицензию, которая временно выводит из-под санкционных ограничений приобретение сырья из России, погруженного на танкеры до 17 апреля.

    Райт заявил, что нынешнее решение носит временный характер. США, по его словам, в дальнейшем намерены восстановить запрет на поставки нефти из России.

    Автопром Германии начал переориентацию на выпуск оружия
    Власти Ирана сообщили о возобновлении работы аэропортов Тегерана
    ФСБ задержала главу управления МЧС Брянской области
    MWM: «Искандер-К» создает серьезную угрозу для тыла стран НАТО
    Испанская партия призвала к выходу страны из НАТО
    Мерца сравнили с застрявшим на Балтике китом
    Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов

    Россия сгладит мировой продовольственный шок

    Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, все больше превращается в продовольственный. Как и почему это происходит, какие страны и регионы мира находятся под угрозой голода – и какое значение происходящее имеет для России как одного из крупнейших производителей продовольствия на планете? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Как единственная авиакомпания Прибалтики стала финансовой катастрофой

    Власти Латвии признают, что больше «не могут содержать» единственную прибалтийскую авиакомпанию. И все равно при этом airBaltic получила срочный государственный кредит в десятки миллионов евро под предлогом повышения цен на топливо из-за иранского кризиса. Почему вот уже много лет эта структура приносит одни убытки, а латвийский налогоплательщик покорно покрывает их из собственного кармана? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

