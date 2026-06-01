Премьер Швеции допустил вступление Канады в Евросоюз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава шведского правительства Ульф Кристерссон выразил мнение, что Канада могла бы стать полноправным членом Евросоюза, передает РИА «Новости». Политик отметил близость ценностей двух регионов.

«Европейский союз – это, очевидно, вопрос географии, что понятно из названия. Но это также вопрос ценностей и того, с какими странами вы хотели бы интегрироваться в различных аспектах. Так что не мне судить, но Европейский союз – очень гостеприимный клуб для единомышленников», – заявил Кристерссон в интервью телеканалу CTV News.

Политик также добавил, что на его родине Канаду в шутку считают самой скандинавской страной в мире за пределами самой Скандинавии. Эти слова прозвучали в ответ на обсуждение возможных перспектив вступления североамериканского государства в ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Финляндии Александр Стубб допустил присоединение Канады к Евросоюзу.

В марте глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал это государство потенциальным кандидатом на вступление в объединение.

В прошлом году идею интеграции с европейским блоком поддержали 44% канадских граждан.