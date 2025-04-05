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В Риме прошли протесты против перевооружения ЕС
В Риме прошли протесты «Движения 5 звезд» против планов ЕС по перевооружению
В Риме прошло масштабное шествие оппозиционного «Движения 5 звезд» против планов ЕС по перевооружению, в котором приняли участие до 100 тыс. человек, они требовали направить 800 млрд евро на образование и здравоохранение вместо военных нужд.
В Риме прошло масштабное шествие и митинг, организованные оппозиционным «Движением 5 звезд» (Д5З) против планов Европейского Союза по перевооружению, передает РИА «Новости».
Участники выступили за перенаправление средств, выделяемых на оборонные цели, в размере 800 млрд евро, на образование и здравоохранение. Акция также направлена против действующего правительства Джорджи Мелони и политиков из левого лагеря.
По данным корреспондента, в манифестации приняли участие несколько десятков тысяч человек. Они собрались на площади Виктора Эммануила II, а затем направились к улице Виа-дей-Фори-Империали неподалеку от Колизея. По заявлениям представителей «Движения», в акции приняли участие более 80 тыс. человек, а к завершению митинга ожидалось до 100 тыс. участников.
Активисты несли плакаты с лозунгами против перевооружения и критиковали ЕС и НАТО. Лидер «Движения», Джузеппе Конте, обвинил Джорджу Мелони в поддержке стратегии ЕС без мандата. Конте заявил, что правительство «продало страну в угоду Германии», и отметил, что его действия могут разрушить Европу.
Евродепутат от «Движения 5 звезд», Паскуале Тридико, в разговоре с корреспондентом подчеркнул, что деньги должны направляться на школы и здравоохранение, а не на вооружение. В шествии также приняли участие представители «Фронта несогласия», традиционно выступающие за налаживание связей с Россией.
Один из лидеров «Фронта», Морено Паскуинелли, поддержал курс «Движения» на ведение переговоров с Россией для предотвращения войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее 5% своего ВВП на оборону, об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что текущий рост военных расходов в Европе сопоставим с временами холодной войны.