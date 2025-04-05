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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

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    5 апреля 2025, 17:20 • В мире

    Трамп решил превратить НАТО в свой бизнес-проект

    Трамп решил превратить НАТО в свой бизнес-проект
    @ Boris Roessler/dpa/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее 5% своего ВВП на оборону, заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Сейчас по этому показателю США уступают Польше, которая среди членов альянса стала лидером по военным расходам. Насколько реализуемо очередное требование Дональда Трампа и на что пойдут дополнительные деньги?

    На этой неделе в ходе встречи глав МИД стран – членов Североатлантического альянса в Брюсселе госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах Вашингтона увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП страны. Он призвал союзников последовать примеру Вашингтона.

    Согласно данным НАТО, ни один из членов альянса, включая США, 5% ВВП на оборону сейчас не тратит. По этому показателю лидирует Польша, чей оборонный бюджет составляет 4,12% от ВВП, за ней следует Эстония с 3,43% и США с 3,38%. Только 23 из 32 членов альянса достигли или превысили действующий целевой показатель в 2% от ВВП. Этот порог впервые был установлен в 2014 году и, по прогнозам, показатель в 2,04% будет достигнут в этом году. Ближайший союзник США по НАТО Канада в прошлом году потратила на оборону только 1,37%.

    Во время своего первого срока президент США Дональд Трамп часто жаловался, что большинство стран НАТО не платят справедливую долю, но тогда он требовал увеличить расходы на оборону до 4% ВВП. Теперь же Трамп хочет, чтобы альянс увеличил расходы до 5% ВВП – больше, чем кто-либо, включая Вашингтон. В частности, американский лидер говорил об этом в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе.

    Вопрос военных расходов будет одним из главных на предстоящем в июне саммите НАТО в Гааге. «Мы хотим уйти отсюда с пониманием того, что мы на реалистичном пути, по которому каждый из членов обязуется и выполняет обещание достичь 5% расходов, включая Соединенные Штаты», – сказал Рубио.

    По его словам, «никто не ожидает, что вы сможете сделать это за год или два». «Но путь должен быть реальным», – сказал Рубио, подчеркнув, что Трамп «не против НАТО», а «против НАТО, у которого нет возможностей, необходимых для выполнения обязательств».

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас назвала «позитивным» требование Вашингтона повышать траты на оборону и заявила, что некоторые страны ЕС «уже готовы это сделать». «Но я бы не стала фокусироваться на цифрах, а на том, как ЕС видит свою оборону в целом», – сказала Каллас, которая ранее отмечала, что Россия тратит на оборону 9% ВВП.

    Генсекретарь НАТО Марк Рютте призвал европейских коллег прислушиваться к заявлениям американских властей, которые, по его словам, подтвердили свою приверженность обязательствам перед альянсом в течение последних нескольких месяцев. Он сравнил рост военных расходов в Европе с временами холодной войны, подчеркнув значительное увеличение бюджетов на оборону – количество выделяемых на оборону миллиардов, по его словам, ошеломляет, и это требует внимательного сравнения с предыдущими геополитическими эпохами.

    За последний год европейские оборонные расходы выросли на 11,7% в реальном выражении и достигли 423,3 млрд евро (457 млрд долларов США). В период с 2014-го по 2024-й региональные расходы в Европе в целом выросли более чем на 50%.

    Среди членов НАТО о планке в 5% вместо нынешней в 3,4% много говорят в Эстонии, чье будущее правительство намерено увеличить оборонный бюджет до 2 млрд евро в год. Это решение закреплено в проекте коалиционного договора, утвержденного партиями Реформ и Eesti 200.

    О планах Польши тратить 5% валового внутреннего продукта на оборону в 2026 году заявил на этой неделе министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. В Варшаве ожидают, что в этом году расходы достигнут 4,7% ВВП.

    Испанцы, наоборот, не собираются следовать просьбам Трампа. Правительство Испании намерено увеличить военные расходы до 2% ВВП к 2029 году. Президент Франции Эммануэль Макрон обещал увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП страны, что потребует дополнительных 30 млрд евро в год.

    В экспертной среде говорят, что число стран, которые смогут выполнить требование Трампа, будет невелико, при этом президент США прекрасно понимает невыполнимость таких планов, однако преследует совершенно конкретные цели.

    «США фактически предлагают платить не просто 5% от ВВП, а нести двойную нагрузку. Поддержка вооруженных сил Украины, чего добивается Трамп, – это отдельная статья расходов. То есть в реальности речь может идти о тратах 12-15% от ВВП», – отмечает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    По его словам, многие страны альянса не смогут на постоянной основе поддерживать траты до 5% на оборону:

    «Происходит ухудшение социально-экономической ситуации. Все эти требования выдвигаются для того, чтобы повысить прибыльность проекта под названием НАТО. Для Трампа это бизнес».

    Одна из главных задач президента США – заставить европейцев и другие страны покупать больше американских вооружений. «Трамп делает все возможное, чтобы ослабить страны НАТО в промышленном плане. Именно для этого президент США объявил о введении тарифов», – пояснил Перенджиев.

    В свою очередь военный эксперт Станислав Крапивник, бывший офицер вооруженных сил США, отмечает, что расходы на оборону стран НАТО могут возрасти только за счет урезания социальных расходов, о чем генсек альянса Марк Рютте говорил сразу после своего избрания. По таком пути уже пошла Германия.

    «Сейчас идет программа перевооружений как в 1934 году. Уже планируется взять в долг 1 трлн евро, еще полтриллиона могут взять из пенсионных фондов. Бундестаг одобрил поправки к конституции ФРГ для увеличения расходов на оборону. Перевооружение будет происходит за счет обеднения народа», – отметил Крапивник.

    Эксперт согласен с тем, что часть дополнительных средств пойдет на закупку американских вооружений, а остальное европейцы пустят на развитие собственной военной промышленности. «Не все страны могут потянуть такие расходы. Британия одна из них, потому что там тотальный экономический коллапс, но некоторые страны потянут. Германия и Франция сами идут на увеличение военных расходов», – добавил собеседник.

    «Европейцы привыкли к тому, что пользуются защитой Соединенных Штатов. Только Польша и страны Прибалтики тратят больше 2% на военные расходы, но это маленькие страны. Военные расходы США приближаются к 900 млрд долларов в год. Следующие за ними десять стран по объемам военных бюджетов, в том числе Россия, Индия и Китай, в совокупности тратят меньше, чем США. Поэтому при нынешних расходах НАТО без США – это фикция», – добавляет военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    При существующх расходах страны НАТО, кроме США, «не могут поддерживать боеспособность своих вооруженных сил». «Одним словом,

    Трампу надоело, что другие страны сидят на горбу США. Но когда он призывает тратить 5% от ВВП, то имеет ввиду, чтобы закупалось больше американского оружия,

    потому что у США самая большая оборонная промышленность. Америка должна зарабатывать и в этом заключается план Трампа», – подчеркивает эксперт.

    По прогнозу Козюлина, на самом деле США устроит, если партнеры по НАТО начнут тратить хотя бы по 3% от ВВП. «Это обычная тактика Трампа, который считает себя выдающимся переговорщиком. Он говорит про 5%, а в уме рассчитывает на три. И это его устроит», – полагает собеседник. 

    Перенджиев не исключает, что Трамп целенаправленно идет по пути максимальной эскалации и рассчитывает, что отдельные страны захотят договариваться с ним напрямую, как сейчас происходит в ситуации с тарифами. «Трамп уже говорил, что может ослабить пошлины для некоторых стран. Здесь будет примерно так же – своеобразная обработка партнеров США, члены НАТО вынуждены еще сильнее прогибаться под Трампом», – рассуждает эксперт.

    Подобное давление на европейцев может привести к фактическому развалу взаимодействия внутри НАТО, но при условии, что «Германия, Британия, Франция и другие сильные страны альянса начнут сплачиваться в единый антиамериканский союз».

    Козюлин подчеркивает, что «раскол в НАТО едва ли возможен». «Страны НАТО понимают, что самостоятельно обеспечить свою оборону не могут. Некоторые из них говорят о создании европейской армии, но все это маловероятно. Им хватит ресурсов на батальон, поэтому все это больше политика и декларации, нежели что-то существенное. Мысленно они готовы идти на уступки Трампу, но как себя реформировать, еще не решили. Понятно, что расходы надо увеличивать, но сегодня их будет съедать Украина», – отметил спикер.

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