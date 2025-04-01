Литовское болото доказало бесполезность американских танков в Прибалтике

Tекст: Станислав Лещенко

Об исчезновении четверых военных из находящегося в Литве американского контингента стало известно еще 25 марта. Пропавшие солдаты – все из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии 5-го корпуса армии США. Это был экипаж бронированной гусеничной ремонтно-эвакуационной машины M88A2 Hercules, предназначенной для спасения подбитой техники.

Машина участвовала в учениях неподалеку от города Пабраде, в ходе которых внезапно исчезла вместе с экипажем. Как потом выяснилось, территория полигона и его окрестностей даже не была в достаточной степени картографирована – и боевая машина в 70 тонн весом провалилась в болото, не отмеченное на карте.

Началась масштабная спасательная операция. Поскольку литовская армия не располагает специалистами нужной квалификации и необходимым оснащением, из Польши пришлось доставлять военную технику, а из США – инженеров и даже водолазов. Сразу стало понятно, что выжить в таких условиях у экипажа шансов практически не было. Однако, конечно, официально, до обнаружения тел, экипаж был объявлен пропавшим без вести.

Члены литовского правительства и руководство армии бросились к месту ЧП, активно раздавая комментарии. К болоту прибыл даже президент Литвы Гитанас Науседа, прилетевший с конференции руководителей стран НАТО в Париже. Он сообщил, что «все службы, все учреждения», занятые поиском американцев, «работают рука об руку, плечом к плечу».

Литовское руководство беспрерывно демонстрировало глубочайшую скорбь по провалившимся в болото американцам и выражало надежду на то, что они еще живы. «Я в своем сердце и мыслях остаюсь с родственниками солдат и все еще надеюсь на чудо, хотя многие скептики скажут, что в этих обстоятельствах надеяться не на что», – сказал Науседа. А министр иностранных дел Кястутис Будрис сообщил, что Литва готова принять вдвое больше американских солдат, чем сейчас.

30 марта, на пятые сутки операции, министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала всех литовцев посылать ее участникам лучи моральной поддержки. «Я призываю вас мысленно быть со спасателями и поддерживать их, ведь они сейчас пытаются сделать невозможное», – попросила Шакалене.

В кафедральном соборе Вильнюса прошло богослужение за спасение американских солдат – в нем принял участие глава МИДа Будрис и другие представители литовской элиты. «Мы плечом к плечу с нашими союзниками, друзьями и братьями», – высокопарно подчеркнул Будрис.

Наконец, машину удалось вытащить в 04.20 утра в понедельник, 31 марта. Было объявлено об обнаружении трех из четырех тел утонувших солдат, а тело последнего, четвертого, было найдено днем 1 апреля.

В Литовской Республике началось время траура. Сама по себе гибель солдата во время маневров не является для этой страны чем-то экстраординарным – такие происшествия имели место и в 2023-м, и в 2019-м, и в 2008 году. Однако такой пламенной скорби, как по утонувшим американцам, погибшие литовские военнослужащие не удостоились.

В местном территориальном ополчении «Союз стрелков» призвали «почтить их память цветами, свечами и благодарностью, которая навсегда останется в наших сердцах». По словам «стрелков», американцы «пришли сюда, чтобы встать с нами плечом к плечу, чтобы защитить наши семьи, наши дома и нашу свободу – и эта жертва величайшая, на которую способен пойти человек».

Жителей Литвы призвали молиться за погибших и их родню, а также по возможности пожертвовать им что-нибудь. «Я призываю сплотиться и от имени литовского общества поддержать семьи погибших военных», – заявил литовский телеведущий Андрюс Тапинас (известный своими многочисленными русофобскими высказываниями, сборами денег для ВСУ и организацией травли политиков местной русской и польской общины, критиковавших местный правящий режим).

Швенченский районный муниципалитет Литвы, на территории которого находится Пабрадский полигон, предложил поставить памятник в честь американских солдат, утонувших в болоте.

«Их жертва не должна быть забыта – мемориал станет символом, напоминающим об этих храбрых американских солдатах», – призвали муниципальные власти. В общем, этих четверых американцев делают национальными героями Литвы. Сейчас на месте происшествия работает военная полиция и американские следователи.

В целом же ситуация, когда боевая машина пропадает буквально в двух шагах от давно всем известного полигона, а затем ее ищут и вытаскивают почти неделю – мягко говоря, не улучшило репутацию НАТО и западной бронетехники. При этом сами же американские эксперты еще десять лет назад говорили о возможности подобных ЧП. В сентябре 2015-го местные СМИ рассказывали, что специалисты США по военному планированию оказались ошеломлены тем, насколько рельеф Прибалтики затрудняет военные операции. В первую очередь американских генералов смутило наличие в регионе большого количества болот.

Тогда же издание Минобороны США Stars and Stripes привело мнение полковника Джеффри Френча из Европейского командования армии США (USAREUR): «Мы, честно сказать, думали о необходимости тяжелых вооружений, но здесь на их использование существуют ограничения. Мы должны переосмыслить типы формирований, которые мы желаем использовать здесь».

Френч посоветовал задуматься над тем, что в Прибалтике альянсу НАТО стоит сделать упор на использовании не танков, а более легких бронемашин, наподобие БТР Stryker. Американцы отметили, что если в Прибалтике танк съезжает с дороги, он может тут же увязнуть в болотах.

Впрочем, некоторые из экспертов НАТО посоветовали воспринимать местные болота как благоприятный фактор. Так, в начале 2016 года, например, был опубликован доклад RAND Corporation, аналитики которой подсчитали, что Россия может оккупировать Прибалтику максимум за 60 часов, а потому местному населению нужно готовиться к партизанской войне.

Но в апреле того же года нанятый Минобороны Латвии американский консультант, президент американского исследовательского центра Potomac Foundation Филип Карбер выдал более успокоительный прогноз: «Я сомневаюсь, что Россия способна захватить столицы стран Прибалтики за несколько часов. Россияне могут подойти к Риге, скорее всего, примерно за десять дней. Возможно, им потребуется даже больше времени». Защитой региона, по мнению Карбера, являются, в частности, как раз его ландшафт и природные условия.

«Вы не сможете пригнать танки от российской границы до Риги за 60 часов, потому что... здесь болота, леса, дороги узкие. Здесь рельеф приспособлен для обороны лучше, чем где бы то ни было в Европе», – заявил американский эксперт.

К аналогичным выводам пришел в 2019 году профессор Национального университета обороны США, член американского Совета по иностранным делам Ричард Хукер, подготовивший доклад «Как оборонять страны Балтии». «Местная топография с множеством ручьев, речных линий, болот и лесов... благоприятствует обороне», – написал Хукер в своем докладе.

При этом сами же американские военные к своим экспертам не прислушались. Невзирая на все предупреждения, они решили применять в регионе тяжелые танки Abrams, вес которых составляет в разных модификациях от 54,4 до 66,8 тонны. Американские «Абрамсы» впервые прибыли в Прибалтику в том же 2015 году – для участия в учениях. Тогда же были озвучены планы разместить эти танки в Литве на постоянной основе. Это объяснили необходимостью обеспечить защиту так называемого Сувалкского коридора, который, как считают в НАТО, Россия будет стараться захватить, чтобы обеспечить сухопутное сообщение с Калининградской областью.

С 2019 года в Литве постоянно размещается на ротационной основе американский танковый батальон, располагающий 28 машинами Abrams. Кроме того, к 2027 году на литовской территории разместится на постоянную дислокацию 203-й танковый батальон бундесвера, снабженный 44 танками Leopard 2A8 (вес – 65-67 тонн). Сама Литовская Республика тоже намерена приобрести большую партию таких машин.

А ведь утонувший «Геркулес» лишь немногим тяжелее и «Абрамсов», и «Леопардов». Недаром некоторые литовские политики давно предупреждали, что траты на приобретение западных танков – это деньги, выброшенные на ветер, и призывали сосредоточиться на развитии ПВО и беспилотных летательных аппаратов.