В гибели американских военных у границ России подозревают «капитана Болото»

Tекст: Валерия Вербинина

НАТО еще не начало воевать с Россией, но уже несет потери в результате подготовки к этому конфликту. Четверо американских военных пропали без вести во время учений в Литве, на границе с Белоруссией.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте почти сразу выступил с заявлением, что солдаты погибли. Потом оказалось, что как минимум формально он поторопился, потому что тела военных пока не найдены. Официальный представитель НАТО вынужден был «сожалеть о недоразумении, возникшем в связи с замечаниями генсека НАТО по этому поводу».

Раньше, когда Западу позарез нужно было объяснить причины своих неудач в войнах с Россией, он обычно ссылался на внешние обстоятельства: климат не тот, «генерал Мороз» подложил свинью и оказался не таким благодушным, как привычная мягкая европейская зима. Однако в этот раз ссылка на холода, русские зимы и прочие ледяные ужасы не прокатит, тем более что произошло все весной на территории дружественной и прозападной Литвы.

Придется ссылаться на новый фактор – на какого-нибудь «капитана Болото», который оказался предателем и нанес НАТО подлый удар. И само собой, всячески намекать, что за случившимся стоит Россия. И соответствующие обвинения уже в Прибалтике обсуждаются. «Капитан Болото» долго маскировался и ждал своего часа – но когда его время пришло, он напал из засады и причинил урон. Пока неизвестно, какую роль в этой истории играли лешие, водяные и болотные духи, но возможно, что не обошлось без сообщников – и налицо форменный сговор против доблестной западной армии.

Солдаты пропали 25 марта во время «плановых тактических учений» на полигоне имени русского генерала Сильвестра Жуковского – которого в Литве перекрестили в Сильвестраса Жукаускаса. Жуковский родился в 1860 или 1865 году (существуют разночтения относительно точной даты), стал кадровым русским военным, в Первую мировую войну был произведен в генерал-майоры Российской императорской армии, а после Октябрьской революции и создания независимой Литвы сделался главнокомандующим литовской армии.

Полигон имени генерала расположен в считанных километрах от границы с Белоруссией, недалеко от городка Пабраде, и учения военных стран НАТО происходили на нем с завидной регулярностью, так что нельзя сказать, чтобы местность была им незнакома. По сообщениям литовских СМИ, все солдаты принадлежали к 1-й бригаде 3-й пехотной дивизии.

Они были членами экипажа боевой ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88A2 Hercules. Этот аппарат предназначен для эвакуации и ремонта техники, подбитой на поле боя. Одна из особенностей машины – ее колоссальная масса, более 70 тонн. Это выдержит не всякий мост и даже, как выясняется, не всякая литовская дорога. Впрочем, данный регион издавна известен своими болотистыми и непроходимыми для бронетехники почвами.

Собственно говоря, именно для изучения вероятного театра военных действий (ТВД), климата, грунта и обстановки в целом западные страны и отправляют в Литву и другие прибалтийские страны своих солдат для учений. Эти демонстративные акции устрашения, устраиваемые у границ России, призваны, кроме того, нервировать россиян и держать начеку российские Вооруженные силы.

Однако в этот раз в программе произошел сбой. На ровном месте, внезапно и без каких-либо внешних причин исчезла ценная машина и аж четверо граждан сверхдержавы, а не какие-то там румыны.

«Травма или смерть даже одного солдата – это неудача учений», – признаёт экс-командующий ВС Литвы Жукас. В итоге поиски пропавших без вести ведут военные США «совместно с вооруженными силами Литвы, литовскими правоохранительными органами и другими службами». Задействованы Департамент пожарной охраны и спасения, вертолеты военно-воздушных сил и государственной пограничной службы.

Получается совсем как в детском стихотворении советского поэта: ищут пожарные, ищет милиция – пардон, полиция. И даже кое-что нашли. Объединенными усилиями машину таки сумели обнаружить в одном из болот, где она находится «на глубине более 16 футов» (около пяти метров). Теперь дело за малым – вытащить эту махину из трясины. И тела погибших военных, которые, скорее всего, находятся внутри. Однако «из-за особенностей местности это невероятно сложная инженерная работа», – заметил майор Робин Брюс, инженер 1-й бронетанковой дивизии, в заявлении, которое цитирует «Нью-Йорк Таймс».

Само собой, вопрос, зачем в принципе устраивать учения в такой местности, останется без ответа. Тем не менее стали известны некоторые подробности происшедшего: «Геркулес» был послан, чтобы вытащить из грязи другую армейскую машину.

В итоге, скорее всего, он сбился с дороги и провалился в болото – которое в этих краях выглядит чем-то непримечательным и для неопытных американских солдат с виду не представляет угрозы.

Но это торфяные болота, на которых растет клюква – и если вы не местный житель, который знает каждую кочку как свои пять пальцев, лучше туда не соваться. Тем более – на столь тяжелой технике.

Древний герой Геркулес, в честь которого была названа утонувшая машина, совершил много славных подвигов, но собирание клюквы на прибалтийских болотах в их число не входило. Пока все выглядит так, что четыре человека погибли, по сути, ни за что, без всякой пользы, абсолютно бессмысленно. В лучшем случае – ради попытки НАТО напугать Россию.

Отчасти Марк Рютте прав: их действительно убили, и убийцей является НАТО, которое их туда послало. Только оно этого не признает никогда.