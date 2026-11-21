НЦИП опубликовал данные о 449 жертвах геноцида в Сталинградской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Национальный портал пополнился сведениями о 449 жертвах геноцида и 81 месте захоронений и расстрелов на территории Волгоградской (Сталинградской) области – на основании 253 оцифрованных архивных документов, сообщает Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации. Всего на портале уже внесено более 103 тыс. имён жертв геноцида советского народа, учтено свыше тысячи мест памяти и захоронений.

В пересыльном лагере «Дулаг-205» в селе Алексеевка из 6 тыс. человек к моменту освобождения в январе 1943 года в живых оставались лишь 700 – нацисты держали людей в ледяных ямах, с декабря 1942 года полностью прекратили выдавать пищу, а доведённых до истощения узников гнали на работы. Всего в лагере было уничтожено четыре с половиной тысячи советских людей; преступление задокументировано и фигурирует в материалах Нюрнбергского трибунала.

Архивные акты фиксируют массовые убийства мирных жителей по всей области: в хуторе Вертячем Городищенского района нацисты сожгли госпиталь вместе со 180 ранеными и больными, убивая тех, кто пытался спастись; в Дзержинском районе Сталинграда в двух ямах были обнаружены тела 547 мирных граждан – мужчин, женщин и детей – со следами пыток, совершённых до расстрела или повешения; в садике «8 марта» рядом с немецкой комендатурой нашли 31 тело, в том числе грудных детей.

Среди задокументированных преступлений – расстрел 47 воспитанников детского дома для детей с ограниченными возможностями в Нижнем Чиру: старших застрелили, малышей пяти лет закопали живыми в яму. В Калачевском районе по подозрению в краже пачки сигарет были арестованы 17 мальчиков от 9 до 14 лет – после пыток десятерых из них расстреляли. В лагере военнопленных в селе Калач содержалось более 3 тыс. красноармейцев: от голода и побоев ежедневно умирали по 40–50 человек.

В августе 2023 года Волгоградский областной суд признал геноцидом преступления нацистов на территории области: 131 тыс. мирных жителей погибли от артобстрелов и бомбардировок, 2 719 были повешены, 1 744 расстреляны, 95 тыс. военнопленных погибли в плену, 73 тыс. человек угнаны на принудительные работы, где их продавали немецким фермерам и промышленникам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Управление ФСБ России по Волгоградской области опубликовало документы об издевательствах нацистов над пленными под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны.

Также на официальном сайте МИД России открылся тематический раздел, посвящённый сохранению памяти жертв геноцида советского народа нацистами.

Кроме того, расшифрованные архивные материалы о преступлениях нацистов в Донбассе в годы Великой Отечественной войны впервые стали доступны на портале Национального центра исторической памяти.