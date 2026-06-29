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Фальков сообщил об обязательном изучении ИИ российскими студентами
Минобрнауки совместно с «Альянсом в сфере искусственного интеллекта» (AI-Russia Alliance) предлагает ввести во всех вузах базовый и профессиональный модули изучения технологий искусственного интеллекта, при этом они должны стать обязательными, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Министерство науки и высшего образования совместно с профильным альянсом предлагает сделать изучение технологий искусственного интеллекта обязательным для отечественных студентов, передает РИА «Новости». Соответствующую инициативу озвучил глава ведомства Валерий Фальков на открытии форума «Технологии ИИ в высшем образовании» в Тюмени.
«Наше предложение, Альянса и министерства, состоит в том, чтобы всем без исключения студентам давать базовый модуль уже на первом курсе, и мы хотим его включить в ядро. Но поскольку университет дает профессию, и применительные к профессии технологии искусственного интеллекта имеют свою специфику, то мы считаем, что должен быть и профессиональный модуль в каждой образовательной программе», – сказал Фальков.
Отвечая на вопросы участников дискуссии, министр добавил, что пилотный запуск проекта состоится осенью текущего года. Нововведение затронет 17 университетов, участвующих в государственной программе реформирования высшего образования. В дальнейшем стандарты распространят на все новые учебные программы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобрнауки Валерий Фальков указал на необходимость кардинального пересмотра подходов к обучению в российских университетах из-за внедрения искусственного интеллекта.
Министр пообещал распространить успешные практики применения новых технологий на все учебные заведения страны.
Замглавы ведомства Константин Могилевский напомнил об участии 17 отечественных вузов в пилотном проекте по обновлению системы высшего образования.