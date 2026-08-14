Эксперты подвели итоги работы по развитию цифровой грамотности россиян

Эксперты АНО «Цифровая экономика» подвели итоги развития кибергигиены россиян

Tекст: Тимур Шайдуллин

В пятницу прошло заседание Экспертного совета по цифровой грамотности и кибергигиене при АНО «Цифровая экономика», где подвели итоги работы за первое полугодие и заявили о планах на вторую половину года. Главным изменением стал отказ от общего просвещения в пользу прикладных навыков для конкретных аудиторий, включая детей, госслужащих и пенсионеров, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

Совместно с представителями бизнеса и государства была подготовлена концепция повышения цифровой грамотности граждан. Кроме того, достигнута договоренность о создании единого депозитария профилактических материалов. Организация выступит координатором этого проекта, который предполагает запуск специального чат-бота.

Эксперты также прорабатывают с Минпросвещения интеграцию вопросов кибербезопасности в школьную программу. Проект «Цифровой ликбез» уже продемонстрировал высокую востребованность. Только за шесть месяцев его образовательные материалы собрали более 3,8 млн просмотров.

В октябре 2026 года запланирован запуск всероссийского тестирования «ЦифрАтест» для широких слоев населения. Ранее платформа успешно показала себя при оценке навыков чиновников в 89 регионах, где средний уровень грамотности составил 43,1%. В число лидеров вошли Татарстан, Московская и Воронежская области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения.

Ранее сообщалось, что в мае текущего года более 52 тыс. человек прошли онлайн-тестирование в рамках просветительской акции «Цифровой диктант».