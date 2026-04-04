На Украине восстановили меньше половины поврежденных мощностей электростанций
Украинские энергетики смогли восстановить менее половины поврежденных мощностей электрогенерации после серьезных повреждений в ходе отопительного сезона, передает ТАСС.
По данным первого вице-премьера – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, из строя было выведено более 9 ГВт генерации теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций, однако на данный момент удалось вернуть в строй лишь 4 ГВт.
Шмыгаль заявил: «Восстановлено только 85% доступной мощности ТЭС и 66% доступной мощности ГЭС и ГАЭС». Он также отметил, что украинские энергетики продолжают работы по возвращению оставшихся мощностей, но процесс идет медленно из-за масштабов разрушений.
Проблемы с электроснабжением на Украине начались с конца 2025 года на фоне сильных морозов и серьезных повреждений инфраструктуры. В стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Несмотря на некоторую стабилизацию, по словам министра, графики отключения электричества продолжают применяться практически во всех регионах.
Ранее энергосистема на Украине столкнулась с серьезным дефицитом из-за одной из самых разрушительных атак ВС России на объекты генерации и передачи электроэнергии на западе страны.
Владимир Зеленский заявил о повреждении энергообъектов, обеспечивающих работу атомных электростанций.