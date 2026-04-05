Номинальная зарплата россиян выросла в пять раз за 15 лет

Tекст: Антон Антонов

В 2010 году этот показатель составлял около 21 тыс. рублей, а в 2025 году он достиг примерно 100 тыс. рублей, что отражено в данных Росстата. За десятилетие с 2015 года зарплаты выросли втрое, с уровня 34 тыс. рублей до нынешней отметки, передает ТАСС.

Завкафедрой национальной и мировой экономики Института социально-экономических наук РГГУ Марина Шамсутдинова подчеркнула, что номинальный рост не учитывает инфляцию, и назвала пятикратное увеличение впечатляющим, но отметила: «Реальная покупательная способность выросла лишь на десятки процентов, а не в разы».

По ее словам, реально располагаемые доходы населения увеличились на 8,2% в 2024 году и на 7,4% по итогам 2025 года.

