Путин обвинил Киев в намеренном ударе по студенческому общежитию

Президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев» высказался об атаке ВСУ на студенческое общежитие в Старобельске, передает Кремль в Max.

«Подчеркну, это важно: никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы – нет никаких оснований», – заявил глава государства.

По словам президента, атака носила целенаправленный характер и проходила в три волны.

«Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место», – сказал президент.

Как отметил российский лидер, киевские власти совершают подобные преступления, чтобы сместить фокус внимания с текущих событий в стране и на передовой, а также спровоцировать ответную реакцию Москвы для последующих обвинений в адрес России.

Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

Он также поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.