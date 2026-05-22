  Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»
    Лавров: США и союзники создают новый военный альянс в Азии
    Покоривший Эверест на руках россиянин: Я испытал гордость водрузить флаг России на вершине
    Европа создала на Украине рабовладельческий строй Зеленского
    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой
    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску
    Путин почтил минутой молчания память погибших при ударе по Старобельску
    Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за удара ВСУ по Старобельску
    Львова-Белова: Под завалами колледжа в Старобельске могут оставаться 18 детей
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    22 мая 2026, 17:52 • Новости дня

    Путин обвинил Киев в намеренном ударе по студенческому общежитию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин связал атаку беспилотников украинской армии на общежитие в Старобельске в Луганской Народной Республике с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев» высказался об атаке ВСУ на студенческое общежитие в Старобельске, передает Кремль в Max.

    «Подчеркну, это важно: никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы – нет никаких оснований», – заявил глава государства.

    По словам президента, атака носила целенаправленный характер и проходила в три волны.

    «Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место», – сказал президент.

    Как отметил российский лидер, киевские власти совершают подобные преступления, чтобы сместить фокус внимания с текущих событий в стране и на передовой, а также спровоцировать ответную реакцию Москвы для последующих обвинений в адрес России.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Он также поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    21 мая 2026, 19:44 • Новости дня
    Политолог: Путин формирует понятный образ будущего человечества

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Визит президента России в Китай стал одним из ключевых событий, влияющих на формирование современной мировой геополитики, а встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина продемонстрировала устойчивость курса на формирование многополярного мироустройства, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Колчин.

    «Путин и Си, как главные архитекторы многополярного мироустройства, показали и друзьям, и соперникам, что работа по созданию более справедливой системы международных отношений только развивается. Иранские авантюры США и милитаризация ЕС только подстегивают эти процессы, становятся препятствиями, но не преградой», – сказал Колчин.

    По его мнению, декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа стала важнейшим документом, подписанным в ходе визита. «Она сформулировала запросы мирового большинства от новой системы международных отношений: открытость мира для взаимовыгодного сотрудничества, неделимая и равная безопасность, равенство стран и народов, мировое цивилизационное и ценностное разнообразие», – отметил политолог.

    Он пояснил, что эта декларация направлена не против Запада, но против той идеологии западной исключительности, которая правит умами в Вашингтоне и Брюсселе.

    «Путин формирует отчетливый и понятный образ будущего человечества, который выгодно отличается от либеральных утопий и «конца истории». Вместо унификации и диктата Россия предлагает самобытность и справедливость. Человечество входит в новый этап, где многополярность стала уже константой. Теперь вопрос в том – каким будет этот новый порядок?» – задается вопросом эксперт.

    По его словам, Путин стремится сформировать «многополярность сотрудничества, а не многополярность войны всех против всех».

    «В этой работе его, безусловно, готовы поддержать миллиарды людей по всему миру», – подчеркнул Колчин.

    Напомним, Путин оценил прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как успешные и насыщенные. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

    21 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Кремле вручил «Золотую Звезду» Героя России подполковнику Ивану Берестовскому. Получив награду, военный рассказал, какие ценности защищают российские бойцы в зоне СВО и каких целей намерены добиться в ходе спецоперации.

    «Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем. Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух», – заявил Берестовский на церемонии награждения, передает официальный сайт Кремля.

    «Во что бы это ни стало мы добьемся устранения первопричин данного конфликта и формирования нового многополярного мира. Победа будет за нами», – добавил Герой России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля Владимир Путин также наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    Военный эксперт Леонков объяснил цель учений ядерных сил России и Белоруссии

    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО
    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    21 мая 2026, 18:16 • Новости дня
    Песков: Си Цзиньпин рассказал Путину за чаем детали визита Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель КНР Си Цзиньпин за неформальным чаепитием поделился с президентом России Владимиром Путиным информацией о недавнем визите президента США Дональда Трампа в Китай, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Ну разумеется, был такой, очень-очень подробный разговор, в том числе и об этом», – отметил представитель Кремля. Песков также добавил, что в ходе беседы Путин и Си Цзиньпин обсудили иранскую проблематику, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры России и Китая провели неформальное общение за чашкой чая. Помощник российского президента Юрий Ушаков заранее анонсировал обсуждение иранской проблематики в рамках этой встречи.

    Неделей ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели официальные переговоры в Пекине.


    21 мая 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина
    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму игрокам, тренерскому штабу и поклонникам «Локомотива» после победы ярославского хоккейного клуба в Кубке Гагарина.

    «Уважаемые друзья! От души поздравляю вас с ярким триумфом – завоеванием Кубка Гагарина», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин отметил, что «Локомотив» в ходе турнира «демонстрировал динамичную, красивую игру, в честной борьбе взял верх над сильными, достойными соперниками, показал настоящий командный дух и сплочённость».

    Также российский лидер подчеркнул, что хоккеисты вписали новую страницу в славную летопись отечественного спорта. Отдельно он отметил преданных болельщиков клуба, которые искренне поддерживают команду.

    «Желаю вам новых спортивных вершин и всего самого доброго», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ярославский «Локомотив» во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Хоккеисты «Локомотива» обыграли казанский «Ак Барс».

    Главный тренер ярославского клуба Боб Хартли сразу после победы объявил о завершении профессиональной карьеры.

    21 мая 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин вручил звезды Героев России родственникам погибших бойцов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел торжественную церемонию награждения, передав медали родителям и вдове офицеров, отдавших жизни при выполнении воинского долга.

    Российский лидер лично вручил знаки отличия в Кремле, передает РИА «Новости». Звания Героя России посмертно удостоился лейтенант Министерства обороны Василий Марзоев. Высшую награду страны получили родители погибшего военнослужащего Аркадий и Маргарита Марзоевы.

    Во время церемонии отец офицера произнес речь о преемственности поколений. Он рассказал, что назвал сына в честь деда, прошедшего Великую Отечественную войну. «И таких ребят – у нас тысячи. Как говорится, нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И потому победа будет за нами», – заявил мужчина.

    Помимо этого, звание Героя России посмертно присвоили капитану Александру Резанову. Президент передал золотую медаль вдове павшего бойца Альбине Резановой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года гвардии лейтенант Василий Марзоев погиб при выполнении боевых задач в Запорожской области.

    В марте министр обороны Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» раненому бойцу Сергею Ярашеву.

    В декабре президент России Владимир Путин назвал воюющих на передовой солдат настоящими героями Отечества.

    22 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничиться заявлениями после удара по Старобельску нельзя, Минобороны поручено проработать свои предложения, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Российский лидер Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования после атаки украинских войск на Старобельск, передает ТАСС. Об этом президент сообщил во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент.

    Кроме того, глава государства добавил, что внимательно выслушал доклады об ударе по студенческому общежитию. Информацию ему оперативно предоставили руководители ЛНР, оборонного ведомства, МЧС и Федеральной службы безопасности.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте. Российская сторона запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за преднамеренного удара по студенческому общежитию.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.


    22 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что, по последним данным, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек. Заявление глава государства сделал во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «На данный момент известно о том, что шесть человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести», – сказал российский лидер, передает ТАСС. Глава государства сделал это заявление во время общения с выпускниками образовательной программы «Время героев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.

    22 мая 2026, 04:27 • Новости дня
    Глава федеральной комиссии США по искусству Кук собрался посетить ПМЭФ

    Tекст: Антон Антонов

    Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил, что планирует посетить ПМЭФ и присутствовать на пленарном заседании, где ожидается выступление президента России Владимира Путина.

    «Оргкомитет форума и госдепартамент США подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать», – приводит слова Кука РИА «Новости».

    Американский чиновник является основателем и президентом Национального фонда памятников США. Он специализируется на России во Всемирном фонде памятников.

    Ранее Кук участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря, выступал в посольстве РФ в Вашингтоне и читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России сообщило о желании американских предпринимателей участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. Форум пройдет с 3 по 6 июня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал содержательное выступление главы государства на предстоящем форуме.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников на образовательное учреждение в Луганской Народной Республике, где спали подростки.

    Президент России Владимир Путин резко осудил атаку украинских сил по Старобельскому колледжу в ЛНР, передает ТАСС. Начиная встречу с выпускниками программы «Время героев», российский лидер подчеркнул бесчеловечность произошедшего.

    «Вынужден начать с трагических событий, о которых вы наверняка уже слышали, знаете, а именно с трагических событий в Луганской Народной Республике. Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали», – заявил президент.

    В ночь на пятницу украинские дроны ударили по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Старобельске. В здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, еще 39 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, пока 18 семей ждут новостей о судьбе своих близких.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных в атаке на образовательное учреждение.

    Постоянное представительство России в Женеве призвало ООН отреагировать на обстрел колледжа в Старобельске.

    Глава минздрава ЛНР Наталья Пащенко сообщила о 40 пострадавших при массированном ударе беспилотников.

    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    22 мая 2026, 12:40 • Новости дня
    Песков: Путин перенес встречу с главой Ульяновской области Русских

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Встреча президента Владимира Путина с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских перенесена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Вчерашняя встреча с Русских была отменена по техническим причинам, она состоится через неделю или через две», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    В четверг Песков анонсировал беседу Владимира Путина с Алексеем Русских по телемосту.

    22 мая 2026, 07:34 • Новости дня
    Путин наградил главу Сахалинской области орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин наградил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщили в региональном правительстве.

    Президент Владимир Путин наградил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, пишет ТАСС. Информацию о награждении подтвердили в региональном правительстве.

    В правительстве области сообщили агентству, что указ о награждении уже подписан. В документе отмечается, что награда присуждена за значительный вклад в социально-экономическое развитие Сахалинской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года Валерий Лимаренко официально вступил в должность губернатора Сахалинской области.

    Весной того же года президент России поддержал идею строительства моста на остров.

    Летом прошлого года глава региона объявил эвакуацию жителей из-за угрозы цунами.

    22 мая 2026, 12:05 • Новости дня
    Путин наградил председателя сената парламента Казахстана орденом Дружбы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин удостоил председателя сената парламента Казахстана Маулена Ашимбаева государственной награды.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За большой вклад в укрепление российско-казахстанских отношений наградить орденом Дружбы Ашимбаева Маулена Сагатханулы – председателя сената парламента Республики Казахстан», – говорится в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года Маулен Ашимбаев анонсировал подписание значимых документов о сотрудничестве с Россией.

    В октябре прошлого года Владимир Путин назвал отношения между Москвой и Астаной особенными.

    22 мая 2026, 12:47 • Новости дня
    Песков анонсировал телефонный международный разговор Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в пятницу намерен провести международный телефонный звонок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы дадим краткое сообщение на этот счет», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин по телефону обсудил с национальным лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым развитие стратегического партнерства стран.

    22 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    Путин и Мирзиеев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули успешное развитие взаимодействия в различных сферах и наметили график будущих встреч, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Обсуждены актуальные вопросы успешно развивающегося двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также планы контактов на ближайшее время», – отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президенты России и Узбекистана рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

    В июле лидеры двух стран уделили внимание расширению межрегионального сотрудничества.

    Месяцем ранее главы государств положительно оценили успешное проведение четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума.

    Лавров заявил о стремлении Запада втянуть Украину в НАТО
    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении
    Центробанк призвал включить все российские банки в белые списки
    Россия объявила экс-главу Минобороны Британии Уоллеса в международный розыск
    Зеленский признал попытку удара беспилотниками по ярославскому НПЗ
    Ученую Института философии РАН обвинили в махинациях с проектом об Аристотеле
    Сихарулидзе пожелал сыну Плющенко реализовать себя в сборной Азербайджана

    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

