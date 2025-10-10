Путин назвал отношения с Казахстаном особенными и стратегическими

Путин подчеркнул интеграционную роль Казахстана на постсоветском пространстве

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин заявил об «особых отношениях» между Россией и Казахстаном, передает ТАСС. Он отметил, что это связано не только с личной дружбой лидеров, но и с тем, что обе страны активно выступают за интеграцию на постсоветском пространстве.

Путин напомнил, что Казахстан был инициатором создания Евразийского экономического сообщества и сейчас активно продвигает многие вопросы в рамках интеграционных структур. Российский лидер подчеркнул, что двустороннее сотрудничество также положительно влияет на взаимодействие в рамках СНГ.

Президент России поблагодарил Касыма-Жомарта Токаева за вклад в развитие российско-казахстанских отношений и выразил уверенность, что нынешняя встреча в двустороннем формате принесет дополнительную пользу для дальнейшего укрепления связей между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин во время государственного визита в Таджикистан обсудил актуальные вопросы двусторонних отношений с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Путин с лидерами СНГ отправился на торжественный прием.