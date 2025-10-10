На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».20 комментариев
Путин назвал отношения с Казахстаном особенными и стратегическими
Путин подчеркнул интеграционную роль Казахстана на постсоветском пространстве
Президент России Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Россия и Казахстан играют ведущую роль в интеграционных проектах на постсоветском пространстве.
Владимир Путин заявил об «особых отношениях» между Россией и Казахстаном, передает ТАСС. Он отметил, что это связано не только с личной дружбой лидеров, но и с тем, что обе страны активно выступают за интеграцию на постсоветском пространстве.
Путин напомнил, что Казахстан был инициатором создания Евразийского экономического сообщества и сейчас активно продвигает многие вопросы в рамках интеграционных структур. Российский лидер подчеркнул, что двустороннее сотрудничество также положительно влияет на взаимодействие в рамках СНГ.
Президент России поблагодарил Касыма-Жомарта Токаева за вклад в развитие российско-казахстанских отношений и выразил уверенность, что нынешняя встреча в двустороннем формате принесет дополнительную пользу для дальнейшего укрепления связей между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин во время государственного визита в Таджикистан обсудил актуальные вопросы двусторонних отношений с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Путин с лидерами СНГ отправился на торжественный прием.