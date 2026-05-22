Путин назвал героев спецоперации «солью земли русской»

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев», передает ТАСС. Глава государства подчеркнул исключительную важность ветеранов боевых действий для будущего страны.

«Вот такие, как вы, ваши боевые друзья, и должны быть, вне зависимости от вероисповедания, этнической принадлежности – вот все мы, граждане России, такие как вы, прежде всего – и должны быть тем, что в народе называют соль земли русской», – сказал президент.

Российский лидер добавил, что прошедшие суровые испытания фронтом бойцы доказали свою безграничную преданность государству.

«Вы доказали, и не требует дополнительных никаких доказательств ваша преданность Родине, готовность к борьбе за нее, за ее интересы, готовность к самопожертвованию, если это потребуется», – сказал Путин.

В пятницу Путин провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев». В мае 2024 года 83 участника из числа отличившихся военнослужащих приступили к обучению. Среди них 21 человек удостоен звания Героя России, 62 участника являются кавалерами ордена Мужества (награждены этим орденом дважды – 18 человек, трижды – 10 человек, четырежды – 1 человек), 34 участника отмечены медалью «За отвагу».

Герой России Юрий Абаев удостоен звания за успешные действия батальона на запорожском направлении, вытеснение противника и удержание занятых позиций. В данный момент руководит министерством труда и социального развития Северной Осетии.

Герой России Андраник Гаспарян удостоен звания за удержание стратегического моста в Херсонской области: его подразделение, находясь в окружении, отразило девять атак противника и уничтожило 23 единицы бронетехники. Сегодня он командует центром «Воин».

Герой России Владислав Головин был удостоен звания за мужество и выполнение боевых задач в ходе СВО, в том числе во время боев за Мариуполь и операций разведки в тылу противника в условиях окружения. В настоящее время возглавляет главный штаб Юнармии.



Герой России Эдуард Казымов получил звание за действия в ходе боя, где, несмотря на ранение, продолжил командование ротой и обеспечил уничтожение техники и живой силы противника. В результате операции уничтожены три БМП противника и более 50 боевиков. Сейчас он занимает пост заместителя генерального директора – директора контрольного управления ООО «ЦУГАМ».

Герой России Владимир Сайбель удостоен звания Героя России за продолжение командования разведгруппой после тяжелейшего ранения и удержание стратегически важных позиций. В настоящее время является заместителем председателя комиссии при президенте РФ по делам ветеранов и заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

Герой России Антон Старостин удостоен звания Героя России за удержание Северо-Крымского канала без потерь личного состава и техники подразделения. Ныне – заместитель председателя Государственного комитета по молодежной политике Республики Крым.

Герой России Игорь Юргин получил звание за захват семи опорных пунктов противника, уничтожение до 25 боевиков и бронетехники. Сейчас работает директором департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России.

К середине мая 2026 года около 70 участников первого потока программы уже получили новые назначения на ответственные должности. В том числе, Олег Джафаров получил должность заместителя губернатора Еврейской автономной области. Виталий Подлесный стал заместителем генерального директора компании «Росатом Недра».

Цель программы «Время героев» – подготовка руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и госкомпаниях. Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей».