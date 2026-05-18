Герой России Джафаров стал заместителем губернатора ЕАО
Герой России Джафаров стал заместителем губернатора ЕАО
Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Олег Джафаров назначен заместителем губернатора Еврейской автономной области.
Он будет курировать вопросы, связанные со специальной военной операцией, включая поддержку участников СВО и их семей, увековечивание памяти о героях и взаимодействие с волонтерскими объединениями, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Джафаров отметил, что обучение на программе «Время героев» подготовило его к новой работе: «Сегодня главное – развивать систему, при которой ни один запрос от участника СВО или его семьи не останется без ответа. В стране уже формируется единый контур адресной помощи – от федеральных мер поддержки до региональных решений». Он подчеркнул, что важной частью работы станут реабилитация, профессиональная переподготовка и трудовая интеграция военнослужащих.
В июне 2025 года Джафаров вошел в число 85 слушателей второго потока программы «Время героев», инициированной президентом Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей».
В рамках программы он выбрал стажировку в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики под руководством министра Алексея Чекункова, после чего основным местом работы в стажировочный период стала Еврейская автономная область, где региональным наставником выступила губернатор Мария Костюк.
Чекунков заявил, что программа «Время героев» усиливает регионы Дальнего Востока и Арктики управленцами нового поколения и отметил дальневосточные корни Джафарова и его готовность вникать в детали. Костюк со своей стороны подчеркнула, что боевой опыт и преданность Родине помогут заместителю губернатора выстроить эффективную систему помощи защитникам, их семьям и волонтерам.
Олег Мазахир оглы Джафаров родился в 1991 году в селе Дмитриевка Свободненского района Амурской области. За боевые заслуги он удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденом Мужества и медалью Жукова.
Ранее более 90 участников программы «Время героев» получили новые назначения, среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев, член ЦИК России Анатолий Сысоев и руководитель Движения Первых Артур Орлов.
Также Герой России Владимир Сайбель занял пост заместителя председателя Комиссии при президенте по делам ветеранов. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была избрана губернатором Еврейской автономной области.