Financial Times заявила о переходе энергетического кризиса в новую фазу

Tекст: Антон Антонов

В преддверии летнего сезона ожидается значительный рост спроса на туристические поездки и использование кондиционеров. Это создаст дополнительную нагрузку на мировые запасы топлива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

«В настоящее время почти 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик, поскольку мир вступает в новую, более опасную фазу энергетического кризиса, вызванного войной с Ираном», – отмечает газета.

Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл предупредил о возможных крайне негативных последствиях. Его команда сейчас детально изучает сценарий, при котором стоимость нефти марки Brent достигнет 180 долларов за баррель.

Подобный скачок котировок неминуемо вызовет резкий рост инфляции. В конечном итоге многие европейские и азиатские государства могут столкнуться с тяжелой экономической рецессией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild спрогнозировало рост стоимости нефти до 200 долларов за баррель. Власти Ирака зафиксировали падение апрельского экспорта сырья почти в девять раз из-за перекрытия Ормузского пролива. Мировые запасы нефти на фоне эскалации конфликта сократились на рекордные 200 млн баррелей.