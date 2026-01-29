Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.3 комментария
Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в обменах с Украиной
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ выделил особое значение посреднической роли Абу-Даби в организации обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Путин отдельно подчеркнул: «Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса, вклад в проведение обмена удерживаемыми лицами и содействие в организации на территории Объединенных Арабских Эмиратов контактов в различных формах». По словам российского лидера, Москва высоко ценит этот подход.
Президент России также выразил благодарность главе ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров по безопасности, которые прошли на прошлой неделе в Абу-Даби. Путин отметил, что российская делегация получила большое внимание со стороны принимающей стороны, и выразил признательность за личное участие президента ОАЭ в этих процессах.
