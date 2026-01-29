Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в обменах с Украиной

Tекст: Ольга Иванова

Россия высоко оценила роль Объединенных Арабских Эмиратов в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, а также содействие контактам по урегулированию ситуации, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, прошедших в Кремле.

Путин отдельно подчеркнул: «Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса, вклад в проведение обмена удерживаемыми лицами и содействие в организации на территории Объединенных Арабских Эмиратов контактов в различных формах». По словам российского лидера, Москва высоко ценит этот подход.

Президент России также выразил благодарность главе ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров по безопасности, которые прошли на прошлой неделе в Абу-Даби. Путин отметил, что российская делегация получила большое внимание со стороны принимающей стороны, и выразил признательность за личное участие президента ОАЭ в этих процессах.

