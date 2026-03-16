Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.3 комментария
Раненого в Подмосковье школьника экстренно прооперировали
Ребенок, пострадавший в результате нападения одноклассника по дороге в школу в Подмосковье, был госпитализирован.
По данным Минздрава Московской области, мальчика экстренно прооперировали, передает ТАСС.
«Пострадавший ребенок доставлен скорой помощью в больницу. Проведена экстренная операция, в настоящее время ребенок в палате. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили в ведомстве.
Ранее в Минобразования Подмосковья сообщили, что ученик седьмого класса одной из школ в Щелковском округе напал на своих сверстников по дороге в школу. СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство.