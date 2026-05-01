Японский депутат Судзуки заявил о поисках «прорыва в отношениях» с Россией

Tекст: Мария Иванова

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки намерен посетить Москву с третьего по пятое мая, передает РИА «Новости». Цель его поездки заключается в поиске выхода из сложившейся сложной ситуации в двусторонних отношениях.

«В этом году исполняется 70 лет с восстановления дипломатических отношений – с заключения Советско-японской совместной декларации в 1956 году. Это большая веха. Я хочу динамично продвинуть японо-российские отношения. Сейчас у России и Японии очень жесткие отношения. Необходимо найти прорыв из этого положения. Я буду говорить об этом», – заявил политик.

В ходе своего визита парламентарий рассчитывает провести встречи с заместителями министра иностранных дел России Михаилом Галузиным и Андреем Руденко. Судзуки отметил, что точная программа будет сформирована по прибытии в столицу, учитывая майские праздники.

Политик с более чем 40-летним стажем известен своим стремлением к подписанию мирного договора с Москвой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги пожелал Мунэо Судзуки осторожности перед поездкой в Москву.

В конце 2025 года депутат уже направлялся в российскую столицу для встречи с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным. Во время прошлого визита парламентарий просил о возобновлении поездок японских жителей на южные Курильские острова.