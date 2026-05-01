Президент Польши начал разработку новой конституции для усиления власти
Глава Польши Навроцкий инициировал разработку проекта новой конституции страны
3 мая Варшава приступит к формированию специального совета, которому предстоит подготовить масштабную реформу основного закона для расширения президентских полномочий.
Инициатива направлена на серьезную трансформацию политической системы государства, передает РИА «Новости». Формирование профильного органа для подготовки документа стартует в конце весны.
«В День Конституции, третьего мая, мы начинаем процесс создания Совета по новой Конституции. В этот день будут назначены первые члены этого совета», – заявил пресс-секретарь главы государства Рафал Лескевич.
Представитель польского лидера добавил, что в структуру войдут по два делегата от парламентских фракций и по одному от депутатских групп. К обсуждению также привлекут независимых специалистов с разным видением работы законодательства.
Недавно Кароль Навроцкий выразил намерение скорректировать конституцию ради расширения президентских полномочий. Он убежден, что сейчас власть в стране распределена несправедливо и не отражает реальный уровень поддержки политиков избирателями. Отмечалось, что президент Польши Кароль Навроцкий захотел переписать конституцию ради усиления собственной власти.