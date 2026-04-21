МИД Италии вызвал посла России из-за слов Соловьева о Мелони

МИД Италии вызвал посла России Парамонова из-за слов Соловьева о Мелони
Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова после заявлений, прозвучавших на российском телевидении.
Причиной стал эфир шоу «Полный контакт» на канале «Соловьев Live», где ведущий Владимир Соловьев допустил резкие высказывания в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони, передает РИА «Новости».
«Я вызвал посла России Парамонова в министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьева по российскому телевидению в адрес премьер-министра Джорджи Мелони», – сообщил Таяни в соцсетях.
Ранее посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьева.