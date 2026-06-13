Путин объяснил причины усиления БПЛА-атак боевиками ВСУ

Путин объяснил желанием разобщить народ БПЛА-атаки ВСУ на мирных граждан

Tекст: Катерина Туманова

«Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача эта – внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что первоочередной задачей в текущей ситуации является дальнейшее укрепление отечественной системы противовоздушной обороны.

«Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную – я сейчас не буду вдаваться в детали, специалисты это знают, – для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте. Он также намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию. Президент России заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян.