  • Новость часаСилами ПВО на подлете к Москве нейтрализованы два дрона ВСУ
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    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    Американист объяснил «охоту» США на россиян в Таиланде
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    Путин назвал условие для переговоров по Украине
    Путин дал совет недругам России
    Путин намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию
    Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны
    Путин увеличил штатную численность ВС России
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    13 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    10 комментариев
    13 июня 2026, 00:40 • Новости дня

    Путин объяснил причины усиления БПЛА-атак боевиками ВСУ

    Путин объяснил желанием разобщить народ БПЛА-атаки ВСУ на мирных граждан

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные увеличивают количество ударов дронами самолетного типа для создания паники и нанесения экономического ущерба России, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с военнослужащими – участниками СВО.

    «Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача эта – внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что первоочередной задачей в текущей ситуации является дальнейшее укрепление отечественной системы противовоздушной обороны.

    «Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную – я сейчас не буду вдаваться в детали, специалисты это знают, – для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте. Он также намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию. Президент России заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян.

    12 июня 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемая российская низкоорбитальная космическая система ни в чем не уступает Starlink, а в некоторых моментах превосходит его, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «Структура, которой занимается эта низкоорбитальная спутниковая группировка, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Процесс наращивания группировки идет хорошими темпами.

    «Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством», – сказал президент.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на трансформацию оборонного ведомства страны.

    «А именно, Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством», – указал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные стали применять спутниковую систему «Рассвет» для управления беспилотниками в зоне спецоперации. В апреле Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной группировки связи большим событием.

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    12 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин назвал условие для переговоров по Украине

    Путин заявил о готовности к переговорам по Украине с учетом интересов России

    Путин назвал условие для переговоров по Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин озвучил позицию Москвы во время встречи с участниками спецоперации, передает РИА «Новости».

    Президент особо отметил исключительную важность безусловной защиты долгосрочных стратегических целей государства при любом варианте развития событий.

    «Мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу», – рассказал Владимир Путин присутствующим бойцам.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал национальные интересы главным приоритетом Москвы в процессе урегулирования конфликта.

    Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны

    Путин: Белоусов стал главой МО из-за работы в высокотехнологичных отраслях

    Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Андрей Белоусов возглавил Минобороны, так как имел опыт работы в высокотехнологичных направлениях, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «В значительной степени он оказался в кресле министра обороны именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим направлениям», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Помимо этого, президент обратился к Белоусову с просьбой дать особые указания войскам. Командиры должны максимально чутко реагировать на инициативы военнослужащих, находящихся непосредственно на линии боевого соприкосновения.

    По словам главы государства, успехи бойцов на фронте порой вызывают искреннее удивление.

    «Ну а может быть и удивляться нечему, потому что вы же чувствуете, что нужно, примерно понимаете, что там у противника есть, что в вашем распоряжении находится, и идеи соответствующие появляются, это здорово. Андрей Рэмович, я вас попрошу тогда в войска дать такую команду, чтобы командиры тоже так чутко относились к этому», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года президент России предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны. До этого назначения чиновник активно способствовал развитию российской отрасли беспилотных летательных аппаратов.

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    12 июня 2026, 16:02 • Новости дня
    Зеленский предупредил об угрозе прилета «Орешника»

    Зеленский предупредил о возможных ракетных ударах «Орешником» в ближайшие дни

    Зеленский предупредил об угрозе прилета «Орешника»
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, предупредив о вероятности масштабных атак с использованием «Орешника».

    Глава киевского режима обратился к жителям страны с предупреждением об опасности. По его словам, руководство Украины осознает планы командования России, делающего ставку на применение высокотехнологичного вооружения, передают «Вести».

    «Сегодня и в последующие дни обращайте внимание на воздушные тревоги», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что украинцы должны рассчитывать на собственную внимательность и беречь свои жизни. Одновременно Воздушные силы ВСУ выпустили предупреждение о высокой вероятности применения баллистической ракеты средней дальности с полигона Капустин Яр, что вызвало слухи о возможном использовании комплекса «Орешник». В России официальных заявлений о новом применении этого оружия не делали.

    Напомним, ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, используя баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон».

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    12 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек.

    Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек. Соответствующий указ главы государства размещен на портале портале официального публикования правовых актов.

    Ранее в пятницу президент установил штатную численность российской армии в количестве 2 399 130 человек. В это число входят 1 510 000 военнослужащих.

    Предыдущим указом Путина, подписанным в марте 2026 года, штатная численность ВС России устанавливалась на уровне 2 391 770 человек. Из них 1 502 640 составляли военнослужащие.

    Осенью 2024 года Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих до полутора миллионов человек.

    Путин объяснил данное решение созданием новых военных округов.

    В декабре прошлого года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о прибытии в воинские части более 400 тыс. военнослужащих.

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    12 июня 2026, 19:49 • Новости дня
    Путин намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы «жестом показать», чего добьются страны НАТО, желающие стратегического поражения России.

    Глава государства отметил, что некоторые государства Североатлантического альянса пытались нанести стратегическое поражение Москве, чтобы поучаствовать в разделе страны, передает РИА «Новости». Однако, по его словам, теперь эти страны осознали невозможность осуществления своих планов.

    «Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются», – сказал Путин во время беседы с военнослужащими в День России.

    Путин выразил абсолютную уверенность в невозможности стратегического поражения государства.

    Во время общения с военнослужащими президент указал на одиночное противостояние Москвы всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

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    12 июня 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин дал совет недругам России

    Путин посоветовал недругам никогда не воевать с Россией

    Путин дал совет недругам России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Президент Владимир Путин в День России провел встречу с военнослужащими. В ходе беседы он обратился к недругам страны с настоятельным призывом отказаться от конфронтации, передает РИА «Новости».

    «Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – заявил российский лидер.

    Глава государства добавил, что любые международные проблемы необходимо урегулировать исключительно дипломатическим путем.

    «Решать нужно все вопросы с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – сказал глава государства в ходе встречи.

    Неделей ранее заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин призвал европейских политиков отказаться от языка ультиматумов ради возобновления переговоров.

    Владимир Путин заявил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    12 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Нацразведка США: На Украине хранятся сибирская язва, Эбола и чума
    Нацразведка США: На Украине хранятся сибирская язва, Эбола и чума
    @ Jens Buettner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В украинских биолабораториях, построенных на средства Пентагона, изучались опаснейшие вирусы, включая сибирскую язву, Эболу и чуму, свидетельствует документ Национальной разведки США

    а территории Украины хранятся сибирская язва, туляремия, Эбола, чума и другие опасные патогены, передает РИА «Новости».

    «Сибирская язва, туляремия, туберкулез, свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее», – говорится в документе Нацразведки США.

    Разведывательное ведомство подтвердило, что Вашингтон оплачивал работу украинских ученых по изучению высокопатогенного птичьего гриппа и других крайне заразных вирусов.

    США построили на территории Украины четыре биолаборатории за миллионы долларов. Донором выступило американское министерство обороны, а бенефициаром – министерство здравоохранения Украины. На каждый из проектов было потрачено от 1,7 млн до 3,5 млн долларов. Среди получателей значатся Херсонская и Закарпатская диагностические лаборатории, Институт ветеринарной медицины и Центральная референс-лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института.

    В офисе главы Нацразведки США заявили, что администрация экс-президента Джо Байдена лгала американскому народу о существовании заграничных биолабораторий. Политики и специалисты в области здравоохранения скрывали правду, несмотря на угрозу катастрофических глобальных последствий от исследований опасных патогенов.

    Президент США, осознавая серьезную угрозу таких исследований, принял решение прекратить их финансирование. В мае 2025 года он подписал указ, останавливающий выделение федеральных средств на работы по усилению функций патогенов по всему миру.

    Правительство США намеренно утаивало факт многолетнего финансирования более 120 зарубежных биологических объектов.

    Следственный комитет России получил доказательства создания смертоносных патогенов в украинских лабораториях при поддержке Пентагона.

    Месяцем ранее национальная разведка США начала масштабное расследование деятельности этих заграничных учреждений.

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    12 июня 2026, 15:17 • Новости дня
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле вместе с лауреатами Государственных премий и Героями Труда провозгласил троекратное ура за победу.

    В День России Владимир Путин провел традиционное награждение выдающихся граждан в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». После официальной части лауреаты пожелали руководителю страны здоровья и скорейшей победы.

    «Если за победу, тогда троекратное ура! Три-четыре», – скомандовал Путин. Вместе с президентом призыв поддержали все собравшиеся в зале.

    Награды получили известные общественные деятели, ученые и артисты. Среди них оказались ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссер Андрей Кончаловский, академик РАН Алексей Васильев, а также бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и народная артистка России Марина Неелова.

    В Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения государственных наград.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий выдающимся ученым.

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    12 июня 2026, 20:49 • Новости дня
    Российские средства ПВО с начала дня сбили 185 беспилотников ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских БПЛА над 12 регионами России и Азовским морем, сообщило Министерство обороны.

    Воздушная атака продолжалась с восьми часов утра до 20 часов вечера по московскому времени. За этот период дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 185 украинских дронов, сообщает в Max Минобороны.

    Вражеские аппараты пытались ударить по объектам на обширной территории. В частности, беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

    Кроме того, системы перехвата отработали по целям в Московском регионе и над Республикой Крым. Часть беспилотных летательных аппаратов удалось уничтожить непосредственно над акваторией Азовского моря.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 122 украинских беспилотника над регионами России.

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    12 июня 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин: Никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся

    Tекст: Вера Басилая

    Никто никогда не мог и не сможет нанести России стратегическое поражение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими – участниками СВО.

    Российский лидер выразил абсолютную уверенность в непобедимости государства во время общения с военнослужащими. Путин напомнил о желании Запада нанести стратегическое поражение России, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Ничего подобного им не удалось сделать. И не удастся никогда. Никому и никогда не удавалось добиться стратегического поражения России», – заявил Путин.

    Президент напомнил, что сплоченный народ осознает высокую ответственность перед будущими поколениями.

    «Наш многонациональный сплоченный народ понимает свою ответственность перед будущими поколениями, перед внуками. Кроме нас Россия никому не нужна», – заявил президент.

    «Только мы в состоянии ее защитить», – добавил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Президент Владимир Путин приравнял стратегическое поражение к прекращению российской государственности.

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    12 июня 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин: Россия каждый день берет под контроль свои территории на СВО
    Путин: Россия каждый день берет под контроль свои территории на СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска ежедневно возвращают под контроль исторические территории страны в зоне проведения специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необратимость процесса возвращения исторических территорий, передает РИА «Новости». По его словам, продвижение Вооруженных сил идет планомерно и непрерывно.

    «Шаг за шагом – не так быстро, как нам бы хотелось, но мы идем каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого», – сказал глава государства на встрече с участниками спецоперации.

    Российский лидер добавил, что успешный исход специальной военной операции не должен вызывать никаких сомнений. Вооруженные силы продолжают выполнять поставленные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства призвал участников спецоперации поделиться мыслями о текущей ситуации на фронте.

    Ранее российский лидер сообщил о полном контроле Вооруженных сил над территорией Луганской народной республики.

    До этого президент назвал боевые действия в Донбассе возвращением своих исторических земель.

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    12 июня 2026, 16:57 • Новости дня
    Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке
    Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные установили 27 флагов практически во всех районах Константиновки, а украинские командиры заявляют о взятии ВС России города уже к концу лета, сообщили военкоры.

    Российские военные установили 27 флагов практически во всех районах Константиновки, сообщил в Max военный аналитик Борис Рожин. Эксперт подчеркнул, что осталось лишь зачистить оставшиеся силы противника, после чего город будет полностью освобожден в ближайшее время.

    Украинские военные также признают критическую ситуацию на этом направлении. «Учитывая, как там активно развиваются события, со временем проблем будет только больше. К концу лета потерять Константиновку вполне реально. Противник давит очень сильно», – заявил один из комбригов ВСУ киевским СМИ, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Командир батальона беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады с позывным «Ярый» рассказал, что российская пехота уже ведет городские бои на флангах под прикрытием растительности. Другие офицеры противника подтвердили, что в город проникли более сотни бойцов армии России. Один из украинских командиров отметил, что российские войска вклинились в центр города, и это уже полноценное сопротивление, а не просто инфильтрация.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

    Военнослужащие ВС России подняли триколор над Константиновкой, зафиксировав исторический момент с помощью беспилотника.

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    12 июня 2026, 21:39 • Новости дня
    Путин сменил руководителя канцелярии президента

    Путин назначил Александра Матвеева новым руководителем своей канцелярии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сменил руководителя своей канцелярии, вместо Андрея Казакова на эту должность назначен Александр Матвеев.

    Новым руководителем канцелярии главы государства официально назначен Александр Матвеев, следует из документов на портале официального опубликования правовой информации.

    Александр Матвеев сменил Андрея Казакова, который ранее исполнял данные обязанности. В тексте опубликованного документа сказано: «Освободить Казакова Андрея Анатольевича от должности руководителя канцелярии президента Российской Федерации».

    В январе текущего года Путин назначил Алексея Михеева начальником управления по работе с обращениями граждан.

    Осенью прошлого года российский лидер освободил Дмитрия Козака от должности заместителя руководителя администрации президента.

    Чуть ранее Владимир Путин создал в составе администрации новое управление по стратегическому партнерству.

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    12 июня 2026, 19:58 • Новости дня
    Путин назвал численность российской группировки войск в зоне СВО

    Путин: Группировка ВС России в зоне СВО превышает 700 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    Численность российской военной группировки в зоне проведения специальной военной операции в настоящее время превышает 700 тыс. человек, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации озвучил данные о количестве военнослужащих на передовой, передает ТАСС. «У нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», – сказал глава государства.

    Обсуждая вопросы трудоустройства ветеранов, российский лидер упомянул кадровую платформу «Время героев». При этом он признал, что не все 700 тыс. бойцов смогут пройти обучение по этой программе, так как для этого требуются желание и определенная подготовка.

    Глава государства подчеркнул, что желающим повысить уровень своего образования обязательно предоставят такую возможность. Правительство уже прорабатывает вопросы обучения, а также медицинской реабилитации и дальнейшего трудоустройства участников спецоперации.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ежедневно возвращают под контроль исторические территории страны в зоне проведения специальной военной операции.

    Также глава государства призвал участников спецоперации поделиться мыслями о текущей ситуации на фронте.

    В мае текущего года Владимир Путин назвал участников программы «Время героев» костяком будущих управленцев.

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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