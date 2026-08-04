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    Самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области
    Ганчев заявил об отступлении украинских войск на великобурлукском направлении
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

    23 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

    64 комментария
    4 августа 2026, 07:00 • Новости дня

    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевка боевики ВСУ подорвались на своих минах

    Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и увидели, как ВСУ выводили сослуживцев из Бакшеевки Харьковского направления на свои же минные поля.

    «Часть военнослужащих 113 обр ТерО пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Северян» продвинулись на четырёх участках до 300 метров. Стрелковые бои идут в селе Ивановка, в Бакшеевке, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино).

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, их окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «Северяне» узнали, что на базе Шосткинского центра профессионально-технического образования, Шосткинского высшего профессионального училища и Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна ВСУ планируют открыть цеха по сборке БПЛА и комплектующих для нужд ВСУ.

    «Студенты училищ будут принудительно привлекаться к работам, а из бюджета региона на эти цели выделено 69,9 млн гривен», – добавили бойцы.

    За сутки, как сказано в сводке, подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. ВС России начали формировать буферную зону под Сумами. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области.

    3 августа 2026, 15:22 • Новости дня
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара беспилотного летательного аппарата по Архипо-Осиповке травмы получили 47 человек.

    Число пострадавших при атаке беспилотника на село Архипо-Осиповка достигло 47 человек, передает ТАСС. Об этом в социальной сети Мах написал глава Геленджика Алексей Богодистов. «Сейчас формируются итоговые списки всех пострадавших. На данный момент 47 человек пострадали, шесть погибли. В больнице Архипо-Осиповки развернута первичная помощь всем пострадавшим», – заявил мэр города. Он добавил, что местную больницу усилили врачами из Геленджика и санаториев, а тяжелых пациентов отправляют в соседние города.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что 17 пострадавших уже госпитализированы. Их приняли медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотный аппарат нанес удар по территории многолюдного пляжа. Власти организовали в селе Архипо-Осиповка оперативный штаб для ликвидации последствий налета.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал случившееся целенаправленным терактом против мирного населения.

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    3 августа 2026, 12:17 • Новости дня
    Мендель ужаснулась жесткой мобилизации в Одессе

    Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель ужаснулась мобилизации в Одессе

    Мендель ужаснулась жесткой мобилизации в Одессе
    @ Tarasov/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала инцидент со стрельбой в Одессе, где мужчина открыл огонь по сотрудникам военкомата, пытавшимся силой отправить его на передовую.

    «Вот как выглядит принудительный призыв на военную службу, когда он превращается в охоту на людей. На мужчин охотятся на улицах, вытаскивают из домов и отправляют на фронт практически без подготовки, в то время как власть имущие остаются в безопасности. Отчаяние порождает насилие», – заявила она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Мендель также подчеркнула необходимость создания справедливой и прозрачной системы призыва на основе добровольности. По ее словам, текущая ситуация лишь терроризирует граждан и толкает их на край пропасти.

    Накануне в Одессе местный житель открыл огонь по сотрудникам военкомата, которые пытались забрать его на фронт.

    Весной бывшая пресс-секретарь президента Украины назвала принудительный призыв средневековой жестокостью.

    В конце апреля группа подростков в Одессе силой отбила местного жителя у сотрудников военкомата.

    Месяцем ранее другой одессит металлической цепью прогнал четверых военных к микроавтобусу.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 17:44 • Новости дня
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам в порту Николаева и акватории Черного моря, уничтожив доставленное для противника вооружение, сообщили в Минобороны.

    Российские дроны атаковали транспортные корабли, перевозившие снаряжение для украинских войск. Информацию об успешной операции официально канале Max Министерства обороны.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В министерстве уточнили, что в результате налета беспилотников поражены два сухогруза в порту Николаева прямо во время выгрузки. Еще два судна с военными грузами дроны настигли непосредственно в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с оружием в порту Николаева. В этот же день войска уничтожили резервуары с горючим в Одессе.

    Неделей ранее беспилотники атаковали два судна с военным грузом в Николаеве.

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    4 августа 2026, 02:11 • Новости дня
    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России

    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков РФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Пользователи стали замечать предупреждающие окна при попытке открыть веб-страницы ряда крупных российских банков через популярные иностранные приложения для серфинга в интернете.

    Трудности со входом на ресурсы финансовых учреждений зафиксированы в Google Chrome, Microsoft Edge и Safari, передает РИА «Новости».

    При переходе на адреса Альфа-банка, Россельхозбанка, ПСБ, «Уралсиба» и банка «Дом.РФ» появляется предупреждение, блокирующее страницу. При этом Сбербанк не открылся только в Chrome, а Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк загрузились без проблем.

    Обойти ограничение можно, нажав кнопку дополнительных сведений в окне с предупреждением, а затем выбрав опцию перехода. Для стабильной работы порталов кредитные организации рекомендуют установить отечественные сертификаты безопасности.

    В конце июля Минцифры призвало пользователей получить эти цифровые документы из-за отзыва сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор опроверг блокировку форума Hip-Hop.ru. Хакеры взломали страницу Ле Пен в сети X. В Латвии постановил заблокировать доступ к восьми популярным российским интернет-ресурсам.


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    3 августа 2026, 16:59 • Новости дня
    Главгосэкспертиза одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»
    Главгосэкспертиза одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»
    @ Полина Ястребцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге согласован проект строительства второй башни комплекса «Лахта Центр», высота которой составит 703 метра.

    Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию многофункционального комплекса «Лахта Центр 2», передает «Интерфакс». Застройщиком объекта в Приморском районе Петербурга выступает АО «Синергия», а техническим заказчиком – АО «Ренконс».

    Проекты двух новых высоток на побережье Финского залива компания «Газпром» представила городским властям в 2021 году. Высота «Лахта Центра 2» составит 703 метра, а третьего здания – 555 метров. В компании тогда отмечали, что с появлением третьего небоскреба «сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий».

    Правительство Петербурга утвердило проект планировки территории в мае 2026 года. Общая площадь новых объектов составит 411,6 тыс. и 322,6 тыс. кв. метров. В зданиях разместятся офисы, музеи, спортивные объекты, включая бассейны, а также торговые площади и кафе. Завершить проектирование планируется в 2026 году, а строительство – к 2033 году.

    Первая башня «Лахта Центра» высотой 462 метра была введена в эксплуатацию в 2018 году. Соглашение о возведении еще двух высоток было подписано на ПМЭФ-2024.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил петербургский комплекс «Лахта Центр» летом 2024 года.

    Глава Газпрома Алексей Миллер показал главе государства проект триумфальной колонны.

    Губернатор Александр Беглов подписал постановление об установке этого памятника на Приморском шоссе.

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    3 августа 2026, 19:46 • Новости дня
    Ганчев заявил об отступлении украинских войск на Великобурлукском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно продвигаются в Харьковской области, заставляя противника отступать и провоцируя украинские власти на экстренные меры по пополнению личного состава.

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в Харьковской области, вынуждая украинские подразделения оставлять свои позиции. Из-за высоких потерь Киев готовится к новым волнам призыва, передает ТАСС.

    Глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев прокомментировал недавнее освобождение населенного пункта Белый Колодезь. По его словам, противник испытывает серьезную нехватку солдат на линии фронта.

    «Российская армия планомерно выбивает врага с нашей территории и продвигается на великобурлукском направлении. По предварительной информации, киевский режим ужесточит мобилизацию в Харькове и Харьковской области, чтобы восполнить дефицит личного состава вооруженных формирований, действующих на Харьковском направлении», – заявил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» взяли под контроль харьковские поселки Белый Колодезь и Устиновка. Украинские военные понесли серьезные потери при обороне данных рубежей.

    Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении села Артельное в этом же регионе.


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    3 августа 2026, 14:01 • Новости дня
    Минобороны: Белый Колодезь и Устиновка были важными логистическими центрами ВСУ
    Минобороны: Белый Колодезь и Устиновка были важными логистическими центрами ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области играли ключевую роль в снабжении противника, сообщили в МО РФ.

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В военном ведомстве отметили, что контроль над этими территориями был установлен в понедельник. «Населенные пункты были важными логистическими центрами противника на данном участке фронта в Харьковской области», – говорится в сообщении Министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

    Месяцем ранее украинское командование перебросило в этот поселок не завершивших базовую подготовку мобилизованных солдат.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли массированные удары по логистическим центрам противника.

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    3 августа 2026, 19:38 • Новости дня
    Самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области

    Губернатор Кобзев сообщил о пропаже самолета Cessna в Иркутской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Легкомоторный самолет, патрулировавший лесные пожары в Бодайбинском районе Иркутской области, не вернулся на базу и перестал выходить на связь, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

    Кобзев сообщил о пропаже легкомоторного самолета в своем канале в «Максе». На борту находились два человека: командир воздушного судна и летчик-наблюдатель.

    «Буквально час назад пришло сообщение от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса, что в назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе», – написал Кобзев.

    Борт должен был вернуться в поселок Мама в 20.50. Экипаж осмотрел пожар в местном лесничестве и направился в сторону Бодайбо, после чего ушел на юго-восток. Последние координаты воздушного судна были зафиксированы в 13.58.

    В ближайшее время на поиски пропавшего самолета вылетит борт из Якутии. Утром к спасательной операции присоединятся два вертолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года спасатели приостановили поиски пропавшего во время патрулирования лесов Приморья вертолета Robinson R44.

    Годом ранее в Якутии при мониторинге лесопожарной обстановки оборвалась связь с самолетом Ан-2.


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    3 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Зеленский подтвердил назначение Умерова главой СВР
    Зеленский подтвердил назначение Умерова главой СВР
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предстоящее назначение секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки.

    Об этом он заявил в ходе совещания с украинскими послами в Киеве, передает ТАСС.

    «Чтобы у него было больше возможностей заниматься одновременно вопросами и дипломатии, и обороны, и процессом переговоров с США, и с другими партнерами, а также переговорами по завершению войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины», – подчеркнул Зеленский.

    Кроме того, Зеленский сообщил о смене руководства в Совете национальной безопасности и обороны. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко, чье назначение ожидается на специальном заседании ведомства уже на этой неделе.

    Ранее Умеров занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и возглавлял украинскую делегацию на переговорах в Женеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Рустем Умеров оказался в центре масштабного коррупционного скандала.

    Украинские средства массовой информации опубликовали аудиозаписи его деловых разговоров с бизнесменом Тимуром Миндичем.

    В прошлом году Владимир Зеленский назначил чиновника секретарем Совета национальной безопасности и обороны ради официального статуса на переговорах.

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    3 августа 2026, 21:54 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал полное исчезновение топлива на украинских АЗС в августе

    Эксперт Леушкин сообщил о закрытии в августе украинских АЗС из-за нехватки топлива

    Эксперт спрогнозировал полное исчезновение топлива на украинских АЗС в августе
    @ Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Острая нехватка горючего может привести к остановке работы автозаправочных комплексов на Украине уже в августе, сообщил топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

    Острая нехватка горючего может привести к остановке работы автозаправочных комплексов на Украине уже в августе, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Топливный эксперт Дмитрий Леушкин подчеркнул, что нехватка ресурсов заметна уже сегодня. «Дефицит на заправках ощущается уже сейчас, учитывая что на некоторых АЗС и вовсе установлены лимиты», – заявил специалист.

    Российские военные уничтожили очередную партию используемых украинской армией топливных объектов. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) назвал огромной проблемой атаки на прифронтовые автозаправочные станции.

    Бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил о начале острого дефицита горючего.

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    3 августа 2026, 20:38 • Новости дня
    Зеленский уволил посла Украины в США Стефанишину

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Ольги Стефанишиной от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.

    Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Зеленского, передает ТАСС. В указе говорится: «Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных штатах Америки». Причины кадрового решения в документе не уточняются.

    Ольга Стефанишина заняла пост посла Украины в США в 2025 году. До этого она занимала должность вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также возглавляла переговорное направление Киева по вопросам сближения с Евросоюзом.

    На дипломатическом посту в Вашингтоне Стефанишина отвечала за развитие отношений Украины и США, включая взаимодействие в сфере безопасности, оборонного сотрудничества и поддержки Киева со стороны американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ольга Стефанишина приняла решение завершить карьеру из-за нераскрытых личных обстоятельств.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о вероятном предъявлении дипломату обвинений со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины.

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    3 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    На Украине предложили возродить бронепоезда

    На Украине предложили запустить бронированные поезда

    На Украине предложили возродить бронепоезда
    @ Martin Hlauka (Pescan)/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Верховной рады от политической партии «Слуга народа» Юрий Камельчук сообщил о вероятном запуске специальных бронированных поездов на Украине.

    По словам парламентария, такой вариант сейчас вынужденно рассматривается на официальном уровне. Главной причиной для подобных нововведений стали постоянные атаки на стандартные железнодорожные локомотивы, передает Страна.ua.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники атаковали два украинских локомотива в Днепропетровской области. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил об уничтожении более 200 тепловозов ВСУ.

    Из-за дефицита техники украинские военные стали использовать старые советские паровозы.

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    3 августа 2026, 18:28 • Новости дня
    Уитакер: США не заключат к зиме с Украиной договор на производство ракет Patriot
    Уитакер: США не заключат к зиме с Украиной договор на производство ракет Patriot
    @ Capt. Frank Spatt/U.S. Army/Wikipedia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон и Киев не смогут договориться о лицензионном производстве ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны к предстоящей зиме, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Соответствующую информацию озвучил постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер, передает Ura.ru. По его словам, подписание документов о создании боеприпасов откладывается.

    «Долгосрочное соглашение о производстве не появится к этой зиме», – заявил Уитакер. Дипломат поделился этими подробностями в ходе интервью для телеканала Fox Business.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп усомнился в перспективах отправки Киеву лицензии на выпуск систем противовоздушной обороны. Американский лидер отклонил экстренный запрос Владимира Зеленского о предоставлении 300 ракет-перехватчиков на зиму.

    Украинская армия столкнулась с острой нехваткой боеприпасов для комплексов Patriot.

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    3 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Экипаж атакованного БПЛА ВСУ судна Nadezhda эвакуирован в порт Новороссийска

    Экипаж атакованного судна Nadezhda эвакуирован в порт Новороссийска

    Tекст: Катерина Туманова

    Моряки с судна Nadezhda, подвергшегося атаке беспилотников в Черном море, успешно доставлены в порт силами Военно-морского флота России, передает Минтранс Турции.

    «3 августа 2026 года поступило сообщение о том, что судно типа Ро-Ро Nadezhda, следовавшее из порта Новороссийска в Самсун, поверглось атаке беспилотников примерно в 20 морских милях от побережья Новороссийска. На борту судна находились 22 члена экипажа, 13 из которых – граждане Турции», – приводит ТАСС сообщение турецкого Минтранса.

    Там указали, что первоначальные сообщения указывали на повреждения жилых помещений и носовой части судна, пожар все еще продолжается.

    Моряки были благополучно доставлены в Новороссийск силами российского Военно-морского флота. По предварительным данным, трое членов команды могут находиться в тяжелом состоянии.

    Возгорание на борту продолжается, но спасательная операция пока невозможна из-за сохраняющейся угрозы новых ударов беспилотников в данном районе, заявили в турецком ведомстве.

    Ранее 3 августа украинские беспилотники атаковали следовавшее в Россию турецкое торговое судно

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле министры иностранных дел Турции и Украины обсудили безопасность судоходства в Черном море. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предыдущие удары ВСУ по турецким судам форменным разбоем.

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    3 августа 2026, 14:27 • Новости дня
    В Минздраве рассказали о состоянии 17 пострадавших при атаке на Геленджик

    Минздрав рассказал о состоянии 17 пострадавших при атаке на Геленджик

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара украинских дронов по черноморскому курорту ранения получили 17 человек, среди которых есть несовершеннолетние, все доставлены в больницы и получают помощь в полном объеме, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

    Кузнецов сообщил, что медики оказывают помощь людям, получившим травмы во время налета беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Геленджик, передает ТАСС.

    В больницы доставлены 17 человек, в том числе двое детей.

    Представитель ведомства подчеркнул, что пациенты обеспечены всей необходимой медицинской поддержкой. Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших.

    Ранее сообщалось, что при ударе дрона по Геленджику погибли три человека.

    Позже количество жертв падения обломков беспилотника выросло до четырех человек.

    Для ликвидации последствий налета в селе Архипо-Осиповка власти развернули оперативный штаб.

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    В борьбу с украинскими дронами вступает народное ополчение

    Ответом на террористические атаки ВСУ по российской гражданской инфраструктуре стало массовое формирование по всей стране мобильных огневых групп из местного населения. Как действуют и чем вооружаются эти группы – и с помощью каких оружейных систем их эффективность уравнивается с результатами аналогичных подразделений в составе Минобороны? Подробности

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    Дунай обнажил проблемы экономики и политики Европы

    Обмеление рек в Европе из-за сильной жары вынуждает власти стран останавливать АЭС и призывать население к экономии электричества. Климатические факторы могут сказаться и на Украине, которая по Дунаю получает от западных спонсоров топливо и грузы военного назначения. С какими последствиями столкнется Киев и как европейские государства будут выходить из нового кризиса? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Выплаты к школе в 2026 году: сколько дают и кому положены

      К началу учебного года семьи с детьми могут рассчитывать на ряд денежных выплат и мер поддержки. Какие выплаты положены в 2026 году к 1 сентября, кому они предоставляются и как их оформить?

    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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