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    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

    68 комментариев
    4 августа 2026, 08:10 • Новости дня

    Нетаньяху признал разногласия с Трампом по сделке с ХАМАС

    Нетаньяху заявил о разногласиях с Трампом по Газе и сделке с ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал наличие противоречий с президентом США Дональдом Трампом касательно плана нормализации ситуации в секторе Газа.

    Нетаньяху считает необходимым полностью разоружить палестинское движение перед началом восстановления анклава, несмотря на позицию американского лидера, передает «Интерфакс».

    Премеьр Израиля подчеркнул важность полной демилитаризации региона до перехода к следующей фазе урегулирования.

    «У меня есть разногласия с президентом Трампом, которые я не скрываю, по поводу недавнего соглашения с ХАМАС. (...) ХАМАС должен быть разоружен, а сектор Газа демилитаризован, прежде чем переходить к этапу восстановления», – заявил он после встречи с верховным представителем Совета мира Николаем Младеновым.

    Ранее газета The Times of Israel сообщила, что израильская сторона не планирует отводить войска с демаркационной «желтой линии». Этот рубеж отделяет палестинскую часть анклава от территорий, находящихся под контролем Армии обороны Израиля.

    Президент США объявил о достижении масштабного соглашения о разоружении всех вооруженных группировок в секторе Газа.

    «Совет мира» подтвердил официальное согласие движения ХАМАС на вывод из эксплуатации своего оружия.

    Военные эксперты усомнились в успешной реализации данного плана из-за возможного противодействия Израиля отводу войск.

    1 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    @ Anna Rose Layden/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) состоялся неприятный разговор, пишет газета The Washington Post (WP).

    Точное содержание состоявшейся беседы остается неизвестным, сообщает WP, передает «Газета.Ru».

    Газета отмечает сохраняющуюся напряженность в отношениях двух стран. В 2023 году израильский премьер заблокировал передачу Киеву систем противоракетной обороны «Железный купол». Свое решение политик объяснил условиями американо-израильского соглашения о совместном производстве комплексов.

    Сейчас оба государства вынуждены соперничать за внимание американской администрации. Израильская сторона добивается усиления поддержки для противостояния с Ираном, в то время как украинский лидер просит предоставить дополнительные пакеты военной помощи.

    Напомним, Нетаньяху отказался от проведения официальной встречи с Зеленским в Вашингтоне.

    Глава киевского режима выразил обеспокоенность смещением фокуса внимания США на иранский конфликт.

    Ранее израильский лидер заблокировал передачу Киеву систем противовоздушной обороны «Железный купол».

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    3 августа 2026, 01:17 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах США и Ирана

    Трамп объявил о запланированных на понедельник переговорах США и Ирана

    Трамп объявил о переговорах США и Ирана
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры США и Ирана стартуют в понедельник, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра днем», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, в ходе переговоров может быть достигнута договоренность по Ормузскому проливу, после чего стороны смогут заключить соглашение по ядерному вопросу. Президент США отметил, что речь идет фактически о денуклеаризации Ирана.

    Трамп также сообщил, что отменить удары по Ирану его просили Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и сам Тегеран. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы начать операцию в любой момент, когда посчитают нужным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

    В июне президент США подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном. В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    1 августа 2026, 15:09 • Новости дня
    Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО «Железный купол»

    WP: Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО «Железный купол»

    Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО «Железный купол»
    @ Tomer Neuberg/Jna Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не позволил отправить на Украину системы противовоздушной обороны «Железный купол», пишет газета The Washington Post (WP).

    Как пишет WP, сейчас два государства вынуждены соперничать за получение других оборонных ресурсов от Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    «В 2023 году ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен России в перечень террористов и экстремистов) поддержал передачу батарей ПВО «Железный Купол» Украине, однако на этом пути возникло препятствие – премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заблокировал передачу комплексов, сославшись на условия соглашения о совместном производстве, по которому Израиль имеет право окончательного решения относительно использования системы, несмотря на то что рассматриваемые батареи были оплачены США», – говорится в публикации.

    Журналисты подчеркивают, что недавние попытки Владимира Зеленского усилить украинскую защиту американскими ракетами Patriot только обострили ситуацию. Это окончательно поставило Тель-Авив и Киев в положение прямых конкурентов за военные поставки Вашингтона.

    В конце июля Зеленский попросил у Дональда Трампа 300 ракет-перехватчиков Patriot.

    Американский сенатор Линдси Грэм умер в середине прошлого месяца от внезапной болезни.

    В прошлом году посол Израиля на Украине Михаил Бродский признался в передаче Киеву старых израильских комплексов противовоздушной обороны.

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    2 августа 2026, 05:41 • Новости дня
    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки
    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

    По словам Трампа, армия США была приведена в готовность для нанесения ударов по Ирану, однако он распорядился их отменить в связи с достижением согласия по контурам возможной сделки, передает РИА «Новости».

    «Я согласился… отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку», – заявил Трамп.

    Он уточнил, что Израиль также согласился воздержаться от ударов по Ирану в рамках этой договоренности. По словам американского президента, контуры сделки предполагают «немедленное, полное и тотальное» открытие Ормузского пролива, а также «прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана».

    Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Тегеран стремится к соглашению с США, охватывающему судоходство в Ормузском проливе и ядерную программу, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он отметил, что Иран лишился «конвенционального щита» из ракет и теперь заинтересован в сделке по денуклеаризации и проливам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана.

    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.

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    1 августа 2026, 19:36 • Новости дня
    Армия Израиля заявила об уничтожении оружейных складов ХАМАС в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Израиля провели масштабную операцию по ликвидации арсеналов, где хранились автоматы, взрывчатка и гранатометы для бойцов ХАМАС.

    Израильские военные нанесли новую серию ударов по сектору Газа. Главной целью массированной атаки стали замаскированные объекты инфраструктуры, которые использовались для снабжения боевиков, передает ТАСС.

    По информации армейской пресс-службы, военным удалось поразить пять складских помещений радикального палестинского движения ХАМАС. Внутри уничтоженных зданий находились внушительные запасы автоматов Калашникова и противотанковых гранатометов.

    Кроме того, на объектах хранились готовые взрывные устройства, различные боеприпасы и прочее военное снаряжение. Вся обнаруженная техника и вооружение предназначались для ведения боевых действий.

    В прошлом месяце израильские военные уничтожили двух руководителей боевых групп ХАМАС.

    В мае Армия обороны Израиля ликвидировала четыре склада оружия в центральной части анклава.

    В прошлом году израильская авиация нанесла удары по ста военным целям радикальных группировок.

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    1 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Президент Израиля обвинил мэра Нью-Йорка в антисемитизме

    Президент Израиля обвинил мэра Нью-Йорка в распространении антисемитизма

    Tекст: Мария Иванова

    Израильский лидер Ицхак Херцог раскритиковал мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани за заявления о возможном аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Глава израильского государства Ицхак Херцог выступил с резкой критикой в адрес градоначальника Нью-Йорка Зохрана Мамдани, передает РИА «Новости».

    Поводом послужили слова мэра о проверке законности задержания премьер-министра Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда.

    «Мамдани не уважает право моей страны на самоопределение… Он распространяет богохульство, ненависть и антисемитскую риторику», – заявил Херцог. Он добавил, что нью-йоркский политик ставит под угрозу безопасность и жизни своих сограждан. Подобное поведение неприемлемо в городе, который так дорог израильтянам, подчеркнул президент.

    Херцог также выразил благодарность Дональду Трампу за поддержку Израиля и участие в освобождении заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани поручил юристам изучить правовые основания для ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Позже градоначальник признал отсутствие у города юридических возможностей для задержания политика.

    Вопреки угрозам американских властей израильский премьер заявил о намерении посетить заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

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    2 августа 2026, 17:04 • Новости дня
    В Марокко назвали самую длинную трассу в Африке в честь Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Король Мухаммед VI присвоил имя президента США Дональда Трампа стратегически важной автомагистрали длиной более 1000 километров в знак благодарности за признание суверенитета над Западной Сахарой.

    Как пишет MAP, марокканская скоростная трасса Тизнит – Дахла получила имя Трампа. Инициатором переименования магистрали выступил монарх африканского государства, передает РИА «Новости».

    «Я принял решение назвать один из важнейших объектов дорожной инфраструктуры королевства автомагистралью Дональда Трампа. Протяженностью более 1055 километров, эта дорога является самой длинной дорожной инфраструктурой во всей Африке», – сообщил король Марокко Мухаммед VI в письме американскому лидеру.

    Причиной такого шага стало признание администрацией Трампа в 2020 году суверенитета Марокко над территорией Западной Сахары. Стратегически важная магистраль проходит через Гельмим и Эль-Аюн, соединяя север и юг страны, а также Европу с Африканским континентом.

    Политик выразил благодарность марокканскому королю 26 июля. Трамп также подчеркнул, что надеется в ближайшее время проехать по всей протяженности новой трассы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце международный аэропорт Палм-Бич во Флориде официально получил имя действующего президента США.

    В феврале лидеры Армении и Азербайджана обсудили детали запуска инфраструктурного проекта «Маршрут Трампа».

    Годом ранее Баку и Ереван одобрили меморандум о создании транспортного коридора «Мост Трампа».

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    3 августа 2026, 01:57 • Новости дня
    Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже выбрал наказание для Канады за смог от лесных пожаров, накрывший и города Соединенных Штатов.

    На вопрос, определился ли он с «наказанием» для Канады, Трамп ответил коротко: «Да». При этом президент США не стал раскрывать, какие именно меры готовит Вашингтон. Он лишь пообещал, что подробности будут объявлены в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости включить убытки от канадских лесных пожаров в импортные пошлины, уплачиваемые Оттавой.

    Сенатор США Берни Морено пообещал внести законопроект о санкциях против Канады из-за вреда от дыма ее лесных пожаров для экологии США.

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    2 августа 2026, 10:26 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух командиров палестинского движения ХАМАС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации двух командиров подразделений военного крыла радикального движения ХАМАС.

    «Армия обороны Израиля нанесла удар по южной части сектора Газа и ликвидировала командира взвода спецподразделения «Нухба» ХАМАС Салема Джамаля Абд аль-Рахмана Абу Лабада, который участвовал в атаке на кибуц Нир-Оз во время резни 7 октября 2023 года», – говорится в официальном заявлении израильских военных, передает ТАСС.

    Кроме того, в центральной части анклава был уничтожен командир батальона «Магази» Мухаммед Абд аль-Нассер Хатиб.

    По информации армейской пресс-службы, оба руководителя действовали в рамках военного крыла группировки и планировали новые атаки на израильских солдат.

    В ведомстве подчеркнули, что боевики были устранены с помощью точных авиаударов для предотвращения дальнейших угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильские военные уничтожили командира отряда спецназа ХАМАС Яхъю Хамдана.

    Незадолго до этого Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по руководителю подразделения «Нухба» Мухаммеду Абу Таиму.

    В начале июля пресс-служба ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации еще двух руководителей боевых групп палестинского движения.

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    3 августа 2026, 14:39 • Новости дня
    Компания Трампа предложила трейдерам платный доступ к постам политика

    Trump Media открыла трейдерам ускоренный платный доступ к публикациям Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые игроки получили возможность моментально отслеживать публикации американского лидера в соцсети Truth Social благодаря новой услуге передачи данных.

    Американская корпорация Trump Media and Technology Group открыла специальный коммерческий сервис, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал CNBC. Инструмент предназначен для участников финансового рынка.

    «Trump Media and Technology Group 1 августа запустила новый платный сервис передачи данных, который обеспечивает более быстрый доступ к публикациям в социальных сетях Truth Social от президента Дональда Трампа и других ведущих аккаунтов на платформе», – сообщает телеканал.

    Страница политика является крупнейшей на данной площадке и насчитывает 13 млн подписчиков. Семья главы государства остается главным акционером компании, управляющей социальной сетью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чиновники Белого дома продали акции компании Trump Media перед введением пошлин.

    Искусственный интеллект соцсети Truth Social назвал тарифные решения президента налогом для американцев.

    Эксперты заподозрили американского лидера в искусственной манипуляции рынками.

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    3 августа 2026, 07:54 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали более чем на 5% после заявлений Трампа об Иране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стоимость нефти на мировом рынке в начале новой недели показала снижение более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов, сокращению предшествовали заявления американского президента Дональда Трампа о возможных новых переговорах с Ираном.

    По состоянию на утро понедельника стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 5,17%, опустившись до 83,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские контракты на WTI потеряли 5,92%, достигнув отметки 79,66 доллара. Ранее в ходе торгов падение котировок Brent достигало 8,2%.

    Резкое изменение на рынке произошло после того, как Дональд Трамп сообщил об отмене запланированной на выходные военной операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом анонсировал старт американо-иранских переговоров в понедельник.

    Неделей ранее Вашингтон отложил военные удары по исламской республике ради сохранения запасов ракет ПВО.

    До этого Трамп говорил о намерении продолжить диалог с Тегераном.

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    4 августа 2026, 00:56 • Новости дня
    WSJ: Трамп обсуждал увольнение прокурора Колумбии из-за зеркального озера

    WSJ: Трамп обсуждал увольнение прокурора Колумбии из-за озера

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп рассматривал вариант отставки прокурора округа Колумбия Джанин Пирро после того, как она прекратила дело о порче зеркального бассейна против олимпийской чемпионки.

    По словам людей, знакомых с этим вопросом, президент Трамп обсуждал возможность отстранения от должности Джанин Пирро, прокурора округа Колумбия. Президент США раскритиковала Пирро после того, как ее администрация в пятницу прекратила дело против трехкратной олимпийской чемпионки по обвинению в повреждении зеркального бассейна Мемориала Линкольна, который администрация восстановила в преддверии 250-летия Америки, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    В судебном иске офис Пирро опроверг заявление президента о том, что вандалы повредили бассейн, объяснив проблемы «неудачной установкой».

    Ожидается, что Трамп и Пирро еще встретятся по данному вопросу, сообщил один из источников.

    В мае прокурор США по округу Колумбия Жанин Пирро раскритиковала позицию судьи, который извинился перед обвиняемым в покушении на Трампа Алленом.

    Президент США называл отражающий бассейн или озеро напротив мемориала Аврааму Линкольну мусорным ведром, после чего заявил, что намерен отреставрировать его собственному проекту с участием подрядчика. Несколько раз Трамп заявлял, что на бассейн нападали вандалы, из-за чего вода в нем зацветала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер собирался возводить в Белом доме  бальный зал за 400 млн долларов, но суд заблокировал стройку. В центре Вашингтона обнаружили зашифрованную угрозу убийства президента США.


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    3 августа 2026, 22:32 • Новости дня
    Трамп сравнил ситуацию с мигрантами в США и испанской Сеуте

    Трамп предупредил о риске повторения в США испанского миграционного кризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил об угрозе масштабного наплыва беженцев в Соединенные Штаты, сравнив ситуацию с миграционным кризисом в испанской Сеуте.

    Президент США выразил опасения, что миграционный кризис в стране может повторить сценарий испанской Сеуты, куда массово проникают нелегалы, передает РИА «Новости». По его словам, подобная ситуация уже наблюдалась в Соединенных Штатах.

    «Когда я увидел то, что произошло в Испании, я сказал, что у нас было нечто похожее, даже намного хуже. Мы впустили 25 млн человек при демократах и Джо Байдене», – заявил глава Белого дома журналистам.

    Президент США подчеркнул, что кризис может усугубиться, если к власти придут представители оппозиции с «левой» идеологией.

    Ранее десятки тысяч мигрантов из Марокко прорвали границу испанской Сеуты.

    Власти Испании направили в автономный город более трех тысяч силовиков для сдерживания нелегалов.

    Большинство государств Евросоюза выступили за жесткий контроль внешних рубежей на фоне кризиса.

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    3 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Минздрав Газы сообщил о гибели 18 палестинцев за сутки после ударов Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    За минувшие сутки в результате атак по сектору Газа погибли по меньшей мере 18 палестинцев, еще 35 получили ранения, заявило министерство здравоохранения региона.

    Удары продолжаются вопреки договоренностям о перемирии, передает РИА «Новости».

    «За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили тела 19 погибших, из них 18 человек погибли в результате новых ударов, еще один скончался от ранее полученных ранений. Также зафиксировано 35 пострадавших», – говорится в сообщении ведомства.

    С момента вступления в силу режима прекращения огня 11 октября прошлого года число жертв достигло 1250 человек, а раненых – 4110. Кроме того, из-под завалов извлекли тела 804 погибших в ходе предыдущих этапов израильской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение готово отказаться от тяжелого вооружения только после прекращения атак и ухода израильских сил из анклава.

    «Совет мира» подтвердил согласие движения ХАМАС на план по выводу из эксплуатации своего оружия.

    Американские власти ожидают начала разоружения полицейских подразделений движения в течение двух недель.

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    3 августа 2026, 23:23 • Новости дня
    Украина пыталась получить лицензию на Patriot у администрации Байдена

    Байден отказался выдавать Украине лицензию на Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские официальные лица говорят, что у Киева был шанс решить проблему с Patriot много лет назад, но и тогда Вашингтон отверг эту идею, пишет украинская Kyiv Independent со ссылкой на украинского чиновника.

    «Украинская сторона пытается получить лицензии почти два года. Официальные лица сообщили Kyiv Independent, что если бы предыдущая администрация США одобрила это предложение, Украина уже могла бы производить ракеты-перехватчики, необходимые для защиты своих городов от участившихся российских ракетных атак», – сказано в материале.

    «Мы пытались это сделать и предлагали различные варианты, но нам просто сказали «нет» без каких-либо объяснений», – приводит РИА «Новости» слова украинского  чиновника, знакомый с ходом обсуждения.

    Киев предвидел возникновение проблемы задолго до того, как закончились ракеты Patriot, и искал способ уменьшить свою зависимость от поставок из США.

    В статье указано, что Украина обращалась с запросом и к экс-главе Пентагона Ллойду Остину и экс-советнику Белого дома по нацбезопасности Джейку Салливану, – бесполезно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WP узнала, что Украина испытывает критический дефицит ракет для Patriot. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал  низкую эффективность ПВО из-за дефицита ракет-перехватчиков. Президент США отклонил экстренный запрос Киева на предоставление 300 боеприпасов для защиты энергетической инфраструктуры.


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    МС-21 вплотную подошел к успеху

    Новейший российский лайнер МС-21 совершил первый полет. Его уникальность в том, что в небо впервые поднялся серийный полностью импортозамещенный самолет, то есть именно в таком облике лайнер начнет поступать в авиакомпании. Сроки, правда, сдвинули на 2027 год. Но учитывая, сколько бед свалилось на проект, это уже не так критично. Главное, Россия с нуля создала машину, которая сможет летать ближайшие три-четыре десятилетия. Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске

    Освобождение Белого Колодезя и Устиновки стало очередным этапом продвижения российских войск на Харьковском направлении. Помимо формирования буферной зоны, эти действия открывают возможность усилить давление на важнейшие маршруты снабжения ВСУ в ДНР. Насколько близко российская армия подошла к созданию угрозы для одного из ключевых логистических коридоров украинской группировки? Подробности

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    В Эстонии тянут руки к шедевру русского православия

    Продать, демонтировать или превратить в «музей». Именно так звучит набор предложений, которые сегодня стали прямо высказывать представители эстонский властей по отношению к находящемуся в Таллине кафедральному собору Александра Невского. Что же до сих пор удерживает власти Эстонии от такого решения? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Выплаты к школе в 2026 году: сколько дают и кому положены

      К началу учебного года семьи с детьми могут рассчитывать на ряд денежных выплат и мер поддержки. Какие выплаты положены в 2026 году к 1 сентября, кому они предоставляются и как их оформить?

    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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