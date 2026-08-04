Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.25 комментариев
Нетаньяху признал разногласия с Трампом по сделке с ХАМАС
Нетаньяху заявил о разногласиях с Трампом по Газе и сделке с ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал наличие противоречий с президентом США Дональдом Трампом касательно плана нормализации ситуации в секторе Газа.
Нетаньяху считает необходимым полностью разоружить палестинское движение перед началом восстановления анклава, несмотря на позицию американского лидера, передает «Интерфакс».
Премеьр Израиля подчеркнул важность полной демилитаризации региона до перехода к следующей фазе урегулирования.
«У меня есть разногласия с президентом Трампом, которые я не скрываю, по поводу недавнего соглашения с ХАМАС. (...) ХАМАС должен быть разоружен, а сектор Газа демилитаризован, прежде чем переходить к этапу восстановления», – заявил он после встречи с верховным представителем Совета мира Николаем Младеновым.
Ранее газета The Times of Israel сообщила, что израильская сторона не планирует отводить войска с демаркационной «желтой линии». Этот рубеж отделяет палестинскую часть анклава от территорий, находящихся под контролем Армии обороны Израиля.
Президент США объявил о достижении масштабного соглашения о разоружении всех вооруженных группировок в секторе Газа.
«Совет мира» подтвердил официальное согласие движения ХАМАС на вывод из эксплуатации своего оружия.
Военные эксперты усомнились в успешной реализации данного плана из-за возможного противодействия Израиля отводу войск.