Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.4 комментария
Business Insider сообщил о продаже акций Trump Media перед введением пошлин
Высокопоставленные помощники Дональда Трампа продали значительные пакеты акций Trump Media and Technology Group за несколько дней до введения 10-процентных универсальных тарифов на импорт.
Продажи акций Trump Media and Technology Group чиновниками Белого дома состоялись накануне введения пошлин, сообщает ТАСС со ссылкой на Business Insider. По данным финансовых деклараций, заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино продал ценные бумаги компании президента США на сумму от 1 до 5 млн долларов. Глава кадрового управления Серджио Гор реализовал акции в диапазоне от 15 до 50 тыс. долларов.
В отчетности не раскрывается точный размер транзакций, совершенных незадолго до объявления Дональдом Трампом высоких импортных пошлин. Неизвестно, обязаны ли Скавино и Гор были продавать эти акции в силу своих должностей, как ранее сделала генпрокурор Пэм Бонди. Business Insider предполагает, что чиновники могли быть осведомлены о грядущем решении Трампа и стремились избежать убытков из-за падения стоимости бумаг.
Ранее, по информации портала, связанные с Трампом политики, в частности Марджори Тейлор-Грин, заработали на падении фондового рынка из-за тарифов. Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин 2 апреля, а с 5 по 9 апреля крупнейшие компании США потеряли около пяти трлн долларов рыночной капитализации. Акции Trump Media and Technology Group подешевели на 11%. 9 апреля часть ответных пошлин была приостановлена на 90 дней для торговых консультаций, пояснили в Белом доме.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, Дональд Трамп объявил о введении 35-процентного тарифа на импорт товаров из Канады. А бразильские власти заявили, что экономика страны способна выдержать новые тарифы США. Президент Луис Инасиу Лула да Силва отказался уступать давлению Вашингтона.