Навроцкий решил возглавить марш националистов после стрельбы в Кракове

Bloomberg: Навроцкий посетит марш националистов после стрельбы в Кракове

Tекст: Алексей Дегтярёв

Присутствие Навроцкого на демонстрации в Варшаве, которая ранее использовалась националистами для выражения симпатий к ксенофобным идеям, послужит политическим барометром глубокого раскола в стране за год до выборов, пишет Bloomberg.

Ожидается, что марш соберет сотни тысяч людей. Власти ввели временный запрет на ношение оружия в столице после массовой стрельбы в Кракове в субботу, когда 24-летний мужчина убил шесть и ранил 15 человек.

Министр юстиции Вальдемар Журек сообщил, что стрелок посещал сайты о норвежском массовом убийце Андерсе Брейвике, и следствие проверяет его связи с ультраправым экстремизмом. Премьер-министр Дональд Туск опроверг слухи о возможном запрете митинга.

Навроцкий и Туск отложили разногласия и вместе возглавили молчаливый марш в Кракове в память о жертвах. При этом премьер пропустит мероприятия в Варшаве в среду и отправится в Щецин.

Президент Польши неоднократно блокировал инициативы правительства, наложив больше вето за год, чем его предшественник за два срока. Конфликт обострился после приостановки полномочий главы Конституционного суда, что вызвало протесты правых партий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник польская полиция задержала девять человек за одобрение теракта в интернете.

В воскресенье премьер-министр Польши Дональд Туск объявил двухдневный национальный траур после стрельбы в центре Кракова.

В прошлом году СМИ сообщали о планах Навроцкого принять участие в «Марше независимости».