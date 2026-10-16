Герасимов: Массированные удары лишили Украину производства дальнобойного оружия

Tекст: Вера Басилая

Валерий Герасимов заявил, что 7 октября был нанесен массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве и хранении крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников «Файер поинт».

В результате уничтожены цеха и оборудование на заводе в Днепропетровске. После вторичной детонации разрушены помещения и ракеты в Киеве, а также цеха на заводах в Обухове и Лозовой. сообщает Минобороны.

«В сентябре-октябре нанесено 12 массированных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров, задействованных в производстве и хранении ракет и ударных беспилотников, 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры», – подчеркнул Герасимов.

Он добавил, что возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия существенно снижены. Одновременно поражаются ключевые предприятия металлургической отрасли, продукция которых используется для военного производства и поставляется на экспорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по ВПК Украины.

В тот же день начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре.

Герасимов назвал заводы ракет и дронов на Украине приоритетными целями для ударов.



