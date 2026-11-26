Tекст: Денис Тельманов

Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с подразделениями группировки войск «Север» отрезали Вооруженные силы Украины от наземных поставок на ряде участков в Харьковской области, передает РИА «Новости».

«Задача командованием поставлена, чтобы противнику полностью отрезать логистику, то есть перекрыть пути любого подвоза, подхода. Чтобы ни транспорт, ни НРТК не подъезжали к позициям», – сообщил боец батальона «Ваха» с позывным «Китай».

По его словам, украинские военные пытаются защитить дороги от российских беспилотников с помощью сетей. Однако операторы научились преодолевать эти преграды, устраивая засады дронов и блокируя логистику. В результате автомобили и наземные роботы не могут приблизиться к позициям ВСУ ближе чем на 20 км.

Боец добавил, что противник пытается доставлять провизию с помощью тяжелых гексакоптеров «Баба-яга», но их уничтожают FPV-расчеты.

Радиоперехваты свидетельствуют о тяжелом положении украинских военных, которые не могут покинуть позиции из-за круглосуточного наблюдения и немедленных ударов при любом передвижении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Харьковской области уничтожили боевую группу 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

В субботу военнослужащие группировки войск «Север» поразили более 130 блиндажей противника в этом же регионе.

В январе украинские военные из-за осложнения логистики начали использовать тяжелые дроны «Баба-яга» для снабжения.