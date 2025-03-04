Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.14 комментариев
Госдума ввела наказание за сокрытие подготовки диверсий
Госдума ввела наказание до года лишения свободы за сокрытие подготовки диверсий
Госдума приняла законопроект, предусматривающий наказание за несообщение о подготовке диверсий.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание за несообщение о подготовке диверсий, сообщает ТАСС. Документ, предложенный группой депутатов во главе с Василием Пискаревым, вносит изменения в статью 205.6 Уголовного кодекса РФ, которая теперь будет включать ответственность за несообщение о диверсионной деятельности.
Авторы законопроекта подчеркивают, что в условиях спецоперации в России увеличилось количество диверсий на стратегически важных объектах. В пояснительной записке отмечается, что граждане часто умалчивают о предложениях о преступной деятельности, что затрудняет работу правоохранительных органов по предотвращению таких актов.
Согласно новым нормам, за несообщение о лицах, готовящих или совершивших диверсии, предусмотрено наказание вплоть до одного года лишения свободы. Законопроект разработан в ответ на увеличение угроз экономической безопасности и обороноспособности страны, вызванное диверсионной активностью.