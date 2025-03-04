Госдума ввела наказание за сокрытие подготовки диверсий

Госдума ввела наказание до года лишения свободы за сокрытие подготовки диверсий

Tекст: Ольга Иванова

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание за несообщение о подготовке диверсий, сообщает ТАСС. Документ, предложенный группой депутатов во главе с Василием Пискаревым, вносит изменения в статью 205.6 Уголовного кодекса РФ, которая теперь будет включать ответственность за несообщение о диверсионной деятельности.

Авторы законопроекта подчеркивают, что в условиях спецоперации в России увеличилось количество диверсий на стратегически важных объектах. В пояснительной записке отмечается, что граждане часто умалчивают о предложениях о преступной деятельности, что затрудняет работу правоохранительных органов по предотвращению таких актов.

Согласно новым нормам, за несообщение о лицах, готовящих или совершивших диверсии, предусмотрено наказание вплоть до одного года лишения свободы. Законопроект разработан в ответ на увеличение угроз экономической безопасности и обороноспособности страны, вызванное диверсионной активностью.