Российские военные нанесли массированный удар по электростанциям Украины

Tекст: Алексей Дегтярёв

Удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотными аппаратами по объектам энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, атаке подверглась портовая инфраструктура в Одесской области, указало ведомство в Max.

В Винницкой области поражена Ладыжинская тепловая электростанция (ТЭС). В Днепропетровской области удары пришлись по Криворожской и Приднепровской ТЭС.

В Харьковской области поражены Харьковская ТЭС, а также электроподстанции Змиевская и Лосево. В военном ведомстве отметили, что эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия военной промышленности и подразделения украинской армии.

В Одесской области поражена портовая инфраструктура в Килии, задействованная в военных целях. В порту Южный и акватории Черного моря поражены два сухогруза, которые доставляли военное имущество и грузы двойного назначения для вооруженных сил Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожарах на двух объектах критической инфраструктуры в Житомирской области.

В понедельник украинский эксперт Юрий Корольчук заявил о необратимой деградации украинской энергосистемы.

В пятницу Министерство обороны сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.