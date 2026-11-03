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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

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    3 ноября 2026, 10:07 • Новости дня

    Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ в начале зимы

    Отбор газа из хранилищ Европы на 68% превысил средний показатель за пять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европы в начале отопительного сезона установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ (ПХГ), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Спустя пять дней после достижения пика заполнения ПХГ суммарный отбор на 68% превысил средний показатель за предыдущие пять лет, пишет ТАСС со ссылкой на GIE. В конце октября и начале ноября были установлены рекордные суточные значения отбора.

    На 1 ноября ПХГ Европы были заполнены на 74,56%, что является наименьшим значением на эту дату с 2011 года. В хранилищах находится около 81,6 млрд куб. м газа.

    Еврокомиссия требует заполнять хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. В этом году Европа смогла закачать в ПХГ лишь 51 млрд куб. м газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье вице-премьер Александр Новак назвал отдельной историей то, как европейцы переживут зиму с низкими запасами газа.

    Глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал возможный рост цен на газ зимой до 2,5 тыс. долларов.

    2 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии

    Политолог Трухачев: Победа Йотовой на выборах в Болгарии станет вызовом для ЕС

    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии
    @ BORISLAV TROSHEV/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Президентские выборы в Болгарии выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. Во-вторых, они недовольны политикой Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. По его оценкам, радикальных сдвигов в политике Софии ожидать не стоит.

    «Если на весенних парламентских выборах в Болгарии явка составила около 51%, то во втором туре президентских проголосовали лишь около 27%», – отметил политолог Вадим Трухачев. Он напомнил, что по итогам весенней кампании пост премьер-министра занял Румен Радев. Победу Илияны Йотовой на президентских выборах собеседник расценил как продолжение этой политической линии.

    Итоги второго тура эксперт связывает прежде всего с усталостью болгарских граждан от политической нестабильности, которую спровоцировали прежние евроатлантические правительства. «Это голосование, по сути, протест против Бойко Борисова, многолетнего премьер-министра Болгарии. Но, вероятно, еще сильнее, чем сам Борисов, людям надоели недолго находившиеся у власти либералы из партии «Продолжаем перемены». Именно их курс создавал риск отправки болгарских военных на Украину», – детализировал эксперт.

    По его оценкам, выборы выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. «Но в то же время не стоит преувеличивать их русофилию: они не ставят под сомнение членство в ЕС и НАТО, и ни Радев, ни Йотова выходить оттуда не собираются. При этом противостояния они не хотят, а хотят пусть и ограниченного, но сотрудничества», – указал политолог.

    Во-вторых, граждане страны недовольны политикой Евросоюза. «Болгария остается беднейшей страной союза, а ее интересы совершенно не учитываются. Теперь еще и мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки могут прислать по новому миграционному пакту. Между тем у Софии и без того есть проблемы с турецким меньшинством и острый цыганский вопрос», – добавил Трухачев.

    Как прогнозирует аналитик, практические шаги болгарских властей останутся преимущественно на уровне риторики – вроде тезиса о желании превратить Болгарию в мост между Россией и ЕС. «Но возникает вопрос: кто позволит им это сделать? В относительных цифрах на душу населения Болгария является крупнейшим получателем дотаций из фондов Евросоюза. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку», – рассуждает он.

    «В связи с этим Радев и Йотова могут ограничиваться лишь пожеланиями. Стоит им предпринять реальные шаги, противоречащие линии Брюсселя, и страну фактически отрежут от финансирования по линии ЕС, что станет серьезным ударом для Болгарии», – уточнил спикер.

    Впрочем, собеседник допускает, что руководство республики способно тормозить продвижение антироссийской политики и блокировать принятие отдельных санкционных пунктов. Однако полностью предотвратить этот курс София не в состоянии.

    Хотя болгарские власти будут создавать проблемы, Евросоюзу придется смириться с результатами выборов в стране. «Мы видели румынский прецедент. Но Румыния граничит с Украиной и критически важна для ее снабжения, а роль Болгарии заметно скромнее. Радев и Йотова – не евроскептики, в отличие от Джордже Симиона, поэтому Брюссель потерпит», – заключил Трухачев.

    Ранее Илияна Йотова победила во втором туре президентских выборов в Болгарии. После обработки 100% протоколов она набрала 57,57% голосов, передает БНТ со ссылкой на данные ЦИК. Ее соперник, бывший и. о. премьер-министра Андрей Гюров, получил 39,48% голосов. Он уже признал поражение. «Мы принимаем результаты такими, какими мы их увидели… В конечном итоге так проголосовали граждане Болгарии», – заявил политик.

    Йотова станет первой женщиной, избранной президентом Болгарии на прямых выборах. Она занимала пост вице-президента страны с 2017 года. Формально руководит страной с 23 января, когда Румен Радев досрочно сложил президентские полномочия. После закрытия участков Йотова поблагодарила Радева, который теперь возглавляет правительство, и поддержавшую ее «Прогрессивную Болгарию». «Уважаемый господин Радев, без вас мы бы не справились», – отметила она.

    В ходе предвыборной кампании Йотова выступала против поставок оружия Украине. Она также призывала европейские страны открыть каналы связи с Москвой и заявляла, что Болгария могла бы стать посредником в урегулировании украинского кризиса.

    Напомним, президент Болгарии избирается всенародным голосованием сроком на пять лет и выполняет преимущественно представительские функции. При этом глава государства обладает правом вето на законы, назначает техническое правительство в предусмотренных конституцией случаях и является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

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    2 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Вытеснение российского газа из Европы – стратегическая задача США

    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
    @ Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину натыкается на ряд препятствий. Среди них позиция ЕС, завышенные финансовые ожидания Украины и внутренние противоречия в стратегии самих Штатов. Для России главный вопрос остается сугубо прагматичным: на каких именно условиях придется продавать газ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Штаты не заинтересованы в поставках газа из РФ в Европу вне зависимости от маршрута или формы поставок. Это обусловлено конкуренцией России и США на глобальном энергетическом рынке. Вашингтон еще до 2022 года последовательно вытеснял российских поставщиков с европейского рынка», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в 2019 году Штаты ввели санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Санкционный режим предусматривал запрет на финансирование и достройку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Последний проект к тому моменту находился практически на завершающей стадии, поэтому ограничения почти не повлияли на его реализацию. «Повторю, вытеснение России с европейского газового рынка остается стратегической задачей и ключевым интересом Америки», – добавил собеседник.

    По его мнению, предложение США о восстановлении транзита российского газа через Украину стоит рассматривать как элемент переговорного процесса и один из возможных компромиссных вариантов. «Россия в рамках переговоров поднимает вопрос об обратной интеграции в мировую экономику – в том числе в глобальную энергетическую систему. Это подразумевает возвращение на европейский рынок», – рассуждает Юшков.

    Украина в свою очередь выдвигает требования о выплатах, продолжил аналитик. «Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег», – уточнил эксперт.

    Штаты видят решение в возобновлении поставок газа в Европу через Украину. «В таком случае будут учтены интересы обеих сторон: Россия сможет в полной мере вернуться в мировую экономическую и энергетическую систему, а Украина получит устойчивый источник финансирования», – описал спикер. Однако у американской инициативы есть ряд нюансов.

    Первый – позиция европейских стран. «ЕС постоянно выступает с заявлениями, что даже после завершения украинского конфликта не планирует возвращаться к закупкам российского газа», – напомнил Юшков. В качестве возможной лазейки США предлагают создать посредника для поставок энергоресурсов – структуру либо полностью подконтрольную Америке, либо с американским участием и контрольным пакетом.

    «По всей видимости, такая организация сможет закупать сырье у того же Газпрома по более низкой цене и реализовывать его дороже. Для европейских стран такая схема решает сразу несколько задач: обеспечивает дополнительные объемы газа, способствует снижению цен на рынке и одновременно позволяет сохранить политическое лицо. Формально Европа будет платить не России, а посреднической структуре с американским участием», – детализировал экономист.

    Однако, оговорился аналитик, подобная модель все равно может восприниматься как уступка: «Несмотря на формальное дистанцирование от поставок из России, по сути, речь идет о закупках газа российского происхождения».

    Второй нюанс – противоречие предлагаемой схемы стратегическим интересам самих США. «Хотя отдельные американские компании и бизнесмены смогут извлечь прибыль из такой модели, возобновление транзита российского газа в Европу идет вразрез с долгосрочным курсом Вашингтона по вытеснению энергоресурсов РФ с европейского рынка», – считает эксперт.

    Третий аспект касается позиции украинской стороны в финансовой плоскости. «Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи», – прогнозирует Юшков.

    Что касается выгоды для России, то она зависит от условий сделки. «С одной стороны, возобновление поставок позволит нарастить добычу газа, а значит, увеличить поступления в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С другой стороны, если газ придется продавать по заниженной цене на границе с Украиной, это может привести к насыщению европейского рынка и снижению цен, что нивелирует экономический эффект. Поэтому ключевым фактором остается конкретный набор условий, предлагаемых американской или европейской стороной», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Как сообщает The Wall Street Journal, идея была выдвинута американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе поездок в Москву и Киев в сентябре.

    По информации издания, инициатива предусматривает продажу газа из России через американского посредника в обход европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж в Европе будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны.

    США также рассматривают возможное возобновление работы «Северного потока». Однако, как отмечает WSJ, идея сталкивается с сопротивлением в европейских столицах. ЕС ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа. Переходный период для долгосрочных контрактов на поставки СПГ заканчивается 1 января 2027 года, для трубопроводного газа – 30 сентября 2027 года.

    На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией завершен. Основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США. «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – сказал Домбровскис.

    Один из высокопоставленных собеседников WSJ сравнил американское предложение с уступками Невилла Чемберлена за счет Чехословакии. Тем не менее Штаты рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и низких запасов в хранилищах позиция европейцев может смягчиться, говорится в материале.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    2 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Глава Минэнерго Литвы потребовал не допустить возврата российского газа
    Глава Минэнерго Литвы потребовал не допустить возврата российского газа
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкий рост цен на энергоносители в Европе может привести к усилению призывов вернуться к дешевому российскому газу, заявил министр энергетики Литвы Лукас Савицкас.

    Савицкас отметил, что без четкого плана помощи странам и правительствам ЕС в управлении растущими ценами на энергию «альтернативы станут звучать громче». Европа должна избавляться от зависимостей путем инвестиций в собственную энергетику, а не возвращаться к источникам, создающим политические проблемы, передает издание Rapporteur.

    Министр напомнил, что с 1 января вступает в силу запрет ЕС на импорт морского российского газа, и выразил опасение нового шока от счетов за электроэнергию. В 2026 году Россия поставила более 10% потребляемого в блоке газа.

    Кроме того, Савицкас подчеркнул, что Литва, которая в следующем году возглавит Совет ЕС, намерена вернуть на повестку дня вопрос о запрете поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе с отказом Европы от российского газа.

    Средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 12%. На прошлой неделе спотовая цена природного газа на европейских биржах впервые с декабря 2022 года поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубометров.

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    2 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Газпром установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
    @ МЧС РФ/ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» обновила исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд объемов прокачки российского топлива китайским потребителям был установлен 1 ноября, сообщает «Газпром».

    В холдинге уточнили, что экспорт энергоресурсов осуществляется в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, заключенного между российской компанией и китайской корпорацией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Газпром сообщил о превышении прошлогодних показателей транспортировки российского топлива по газопроводу «Сила Сибири».

    В начале осени глава компании Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки газа китайским потребителям.

    Весной холдинг отчитался об устойчивом превышении контрактных объемов поставок по этому маршруту.

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    2 ноября 2026, 20:11 • Новости дня
    Россия официально вышла из Европейской конвенции против пыток

    Совет Европы: Россия вышла из конвенции по предупреждению пыток

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия официально завершила процедуру выхода из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

    Решение вступило в силу 1 ноября 2026 года, сообщается на сайте Совета Европы. Российские власти уведомили Совет Европы о денонсации конвенции в октябре прошлого года. Президент Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон в сентябре 2025 года, передает РБК. Согласно правилам, выход вступает в силу через год после официального уведомления.

    Москва подписала документ в 1996 году при вступлении в Совет Европы. Конвенция предполагала создание специального комитета из независимых экспертов, которые получили право посещать места лишения свободы и общаться с задержанными для подготовки отчетов.

    В 2022 году Россия покинула Совет Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале председатель Верховного суда Игорь Краснов сообщил об отсутствии влияния выхода из юрисдикции Европейского суда по правам человека на уровень защиты прав граждан.

    В сентябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток.

    Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил о сохранении запрета на пытки и бесчеловечное обращение с осужденными после отказа от конвенции.

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    2 ноября 2026, 16:08 • Новости дня
    Стубб призвал усилить оборону Финляндии после звонка Путину

    Yle: Стубб призвал Финляндию усилить оборону после звонка Путину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости продолжать инвестиции в безопасность государства и учиться жить в условиях неопределенности.

    Финский лидер указал на необходимость дальнейших инвестиций в национальную оборону, военную подготовку и безопасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию Yle.

    Стубб добавил, что обществу необходимо научиться жить в условиях неопределенности. Президент Финляндии также отметил, что его недавний телефонный разговор с российским руководством был посвящен вопросам сдерживания и обеспечения региональной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере позвонили президенту России Владимиру Путину по просьбе Киева для создания Европе отдельного канала связи с Москвой.

    В четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с российским лидером свидетельством осознания европейскими странами поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал как истеричную реакцию ряда государств на эту беседу.

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    2 ноября 2026, 21:26 • Новости дня
    Расследование убийства режиссера Пазолини в 1975 году возобновили в Италии
    Расследование убийства режиссера Пазолини в 1975 году возобновили в Италии
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Рима вновь открыла расследование убийства итальянского кинорежиссера и писателя Пьера Паоло Пазолини, погибшего в 1975 году.

    Новое дело было открыто после заявления, поданного несколько недель назад адвокатом Стефано Маччони, представляющим интересы регионального отделения Ассоциации журналистов Италии, режиссера Давида Греко и писателя Джованни Джованнетти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fatto Quotidiano.

    По словам адвоката, основанием для нового расследования стали материалы, собранные защитой и представленные в прокуратуру в ноябре 2025 года. В мае 2026 года заявление было дополнено новыми сведениями.

    «Мы надеемся, что прокуратура Рима наконец сможет дать ответы, которые мы ищем уже слишком много лет», – заявил Маччони.

    Он также призвал всех, кто до сих пор предпочитал молчать о том, что им известно, выйти вперед и рассказать об этом.

    Это не первая попытка добиться возобновления расследования. В 2016 и 2023 годах в прокуратуру уже поступали аналогичные обращения, однако оба раза в открытии нового производства было отказано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетней дочери в городе Тортоне.

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    2 ноября 2026, 12:56 • Новости дня
    Шойгу сравнил позицию Европы по Украине с анекдотом про незваных гостей

    Шойгу сравнил планы Европы по Украине с анекдотом про гостей на свадьбе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

    Стремление европейских стран принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине напоминает ситуацию с незваными гостями, передает ТАСС.

    «Вы знаете, мне это все напоминает такой старый анекдот из рассказов Бабеля, по-моему – в чем и с кем пойдем на свадьбу, на которую нас не звали. Вот это примерно из той же самой серии: нас туда еще не позвали, но мы решаем, кто пойдет, с чем пойдет и в чем пойдет», – заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на полях международной недели «Народы России».

    Европейские политики оправдывают желание участвовать в диалоге тем, что Украина является частью Европы, поэтому их присутствие обязательно. Шойгу подчеркнул, что странам региона следует разобраться в собственных приоритетах и понять, действительно ли они хотят конструктивных переговоров и долгосрочного основательного мира. Для достижения этой цели Европе необходимо предпринять шаги, о которых неоднократно говорил президент России, заключил секретарь Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил о близости украинского конфликта к урегулированию.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей европейских стран в трехсторонние переговоры.

    На прошлой неделе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен исключил отмену запрета на поставки газа из России даже в случае мира на Украине.

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    2 ноября 2026, 18:00 • Новости дня
    Бывший премьер Польши потребовал расследовать конституционный кризис

    Моравецкий потребовал расследовать конституционный кризис в Польше

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса в стране.

    Бывший глава польского правительства обвинил действующего премьер-министра Дональда Туска в незаконном установлении контроля над Конституционным судом, передает РИА «Новости».

    «Мы подаем заявление о создании следственной комиссии по делу о покушении на конституционный орган Республики Польша», – заявил Моравецкий.

    Политик отметил, что сторонники Туска при поддержке полиции организовали незаконный захват суда и назначили туда узурпатора. Он подчеркнул, что подобные действия обязательно повлекут за собой последствия, и пообещал проследить за привлечением всех виновных к ответственности.

    Ранее Туск исключил возможность компромисса в ситуации вокруг Конституционного суда. При этом глава правительства возложил на президента Польши Кароля Навроцкого ответственность за насильственное противостояние в ходе политического кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на оппозицию.

    Партия бывшего премьер-министра страны Матеуша Моравецкого направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству Туска.

    Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра страны.

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    2 ноября 2026, 10:57 • Новости дня
    Шойгу: Идет активная вербовка готовых поддержать уничтожение России людей

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил об активной вербовке и финансировании лиц, готовых поддержать уничтожение российской государственности изнутри.

    Шойгу сообщил на открытии международной недели «Народы России», что в настоящее время ведется активный поиск и финансирование лиц, способных нанести ущерб стране, поддержать уничтожение российской государственности изнутри, передает ТАСС.

    «Не секрет, что сейчас идет активный поиск вербовки и финансирования, накачка тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутри», – отметил Шойгу.

    «То, что Россия существует и развивается, давно не давало покоя отдельным европейским деятелям. Попытки захвата российской территории, ее ресурсов, порабощения наших народов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось ни разу. Всякий раз мы вместе в едином строю давали отпор агрессору», – заявил он.

    Секретарь Совета безопасности добавил, что сила государства заключается не только в экономическом суверенитете и военном потенциале, но и во внутреннем единстве и доверии народа к власти, передает РИА «Новости».

    В условиях напряженной международной обстановки лидеры многих европейских стран выбрали путь военной эскалации, цинично игнорируя потребности собственных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Запад выдает желаемое за действительное при разговорах об изоляции Москвы.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западная идея о международной изоляции страны не соответствует действительности, о чем свидетельствует активное участие Москвы в глобальных форумах.

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил, что российский народ никому не удастся сломить или запугать.

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    2 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Цена газа в Европе упала до 1100 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость газа на бирже в Европе в ходе торгов в понедельник упала почти до 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 29 октября на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

    Цена фьючерса с поставкой в декабре на хабе TTF в Нидерландах упала до уровня около 1105 долларов за 1 тыс. куб. м, или 95,21 евро за МВт ч, передает ТАСС. Снижение в моменте превышало 3%.

    При этом спотовые цены с поставкой «на день вперед» на хабе TTF также опускались до около 1105 долларов за 1 тыс. куб. м или около 95,255 евро за МВт-ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе на первых торгах ноября снизились более чем на 3%.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал рост стоимости газа в ЕС зимой до 2,5 тыс. долларов.

    На прошлой неделе европейские страны к концу октября смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

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    2 ноября 2026, 18:19 • Новости дня
    В ЕК признали ущерб европейскому бизнесу от кибератаки на холодильники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы в европейских магазинах попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

    «Атака на наши холодильники стала попыткой подорвать продовольственную безопасность в ЕС», – цитирует Хансена ТАСС. Он отметил, что продовольственная безопасность не находится под угрозой, однако европейскому бизнесу нанесен реальный ущерб.

    По словам еврокомиссара, все звенья цепочек продовольственных поставок в Европе должны быть способны противостоять угрозам кибератак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник владеющая ирландской торговой сетью SuperValu компания Musgrave сообщила о поломке холодильных систем в 13 супермаркетах после предполагаемой кибератаки.

    Серия кибератак привела к массовой порче продуктов питания в десятках супермаркетов Швеции и Бельгии.

    В прошлом месяце более 150 французских супермаркетов стали жертвами кибератаки на системы управления холодильным оборудованием.

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    2 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Украинца арестовали в Польше за мошенничество в крупных размерах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники польской полиции задержали 29-летнего гражданина Украины по делу об обмане местной жительницы на сумму свыше 550 тыс. злотых.

    Как уточнили в местной полиции, злоумышленники убедили жительницу Вроцлава установить на телефон приложение для удаленного доступа к рабочему столу, передает РИА «Новости».

    Получив контроль над устройством, мошенники вывели со счетов потерпевшей свыше 550 тыс. злотых (около 137 тыс. долларов). После этого аферисты потребовали от женщины передать им еще одну сумму наличными.

    Сотрудники криминального отдела задержали 29-летнего гражданина Украины в тот момент, когда он пришел за деньгами. На допросе подозреваемый заявил, что работает таксистом, а забрать средства его попросил неизвестный мужчина.

    Следователи не поверили версии задержанного. Суд постановил арестовать мужчину на два месяца. Ему предъявлено обвинение в имущественном мошенничестве в крупном размере, за которое польское законодательство предусматривает до десяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе большинство поляков выступили за выдворение из страны неработающих украинцев призывного возраста.

    В прошлом году граждане Украины возглавили статистику преступлений среди иностранцев в республике.

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    2 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Постпред Польши при ООН ушел в отставку из-за кризиса в стране

    МИД Польши: Постпред при ООН Щерский подал в отставку на фоне кризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский досрочно завершит свою миссию на фоне продолжающегося в республике конституционного кризиса.

    Посол обратился к министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому с просьбой о сокращении своей дипломатической миссии, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр в соцсети X.

    Глава министерства удовлетворил эту просьбу. Щерский завершит свою работу при всемирной организации до конца текущего месяца.

    На прошлой неделе из-за ситуации вокруг Конституционного суда в отставку также подали послы Польши в Румынии и Китае Павел Солох и Якуб Кумох.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса в стране.

    В воскресенье секция полиции польского профсоюза «Солидарность» направила письмо главному коменданту полиции с требованием разъяснить статус сотрудников на фоне противостояния в Варшаве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила польским властям о поддержке государственного переворота на Украине.

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