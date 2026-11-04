Tекст: Вера Басилая

Украинские СМИ сообщили, что здание в Петропавловской Борщаговке, где незаконно удерживали мобилизованных и дезертиров, выставлено на аукцион самим владельцем в лице государственного Sense Bank, передает ТАСС. Стартовая цена лота составляет более 14 млн гривен за дом площадью 611,1 кв. метра.

Особняк находится в собственности финансовой организации с 2018 года. Сам Sense Bank фигурирует в расследованиях украинских антикоррупционных органов об отмывании денег. В незаконных схемах подозревают депутатов, менеджеров банка и чиновников офиса Владимира Зеленского, в том числе бывшего заместителя главы офиса Ирину Мудрую и директора по правовым вопросам Виктора Дубовика. Из-за скандала кабмин потребовал продать банк и инициировал увольнения.

О тайной тюрьме в подвале частного дома стало известно 2 ноября. Вооруженная охрана отказалась пропускать врачей скорой помощи к 40 удерживаемым людям, а против возмущенных местных жителей, пытавшихся выломать ворота, применили слезоточивый газ. Врачам отдали четверых избитых мужчин только после широкой огласки инцидента.

Позже в полиции заявили о размещении в здании бойцов Нацгвардии Украины. После начала массовых протестов у ворот особняка Нацгвардия разрешила отправить всех узников в медучреждения для проверки состояния здоровья.

Первый корпус украинской национальной гвардии «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация) создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко признал наличие мобилизованных в подвале дома под Киевом.

Во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал бунт украинской общественности из-за существования тюрем ожидаемым событием.



